Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Mediaset España ha querido llevar a cabo en estos últimos meses una renovación en la parrilla de programación. El grupo de comunicación terminará de completar esta nueva imagen el lunes 18 de septiembre con el estreno del nuevo formato de Ana Rosa Quintana, 'TardeAR'. Durante esta remodelación, Joaquín Prat se ha hecho cargo de dos de los programas de Unicorn Content: 'Ya es mediodía' y 'El programa de Ana Rosa'.

María Patiño y Joaquín Prat

El presentador de ' Vamos a ver ' se ha sincerado y ha asegurado queque tienen los espectadores del periodista. "Me veían más tenso y distante. No me gusta no estar a la altura de mi trabajo. Conozco los motivos, he reseteado y comienzo nueva etapa", confesaba Joaquín Prat en una entrevista para El País.

Por otro lado, el periodista ha hablado del cierre definitivo de 'Sálvame', programa que ha sido sustituido este verano por 'Así es la vida' y que a partir del lunes 18 lo remplazará su compañera Ana Rosa Quintana. "Creo que ('TardeAR') marcará un punto de inflexión. 'Sálvame' es historia de la televisión por su innovación, pero... Me voy a mojar. El histrionismo es como el que compra un coche amarillo. Le encanta, pero a los dos días está hasta los cojones. Si se hubiese comprado uno gris, le duraría más años", ha analizado el presentador durante su entrevista.

Lanzamiento de pullas en Telecinco

Al ver estas declaraciones sobre el programa de la Fábrica de la Tele, María Patiño ha contestado a Joaquín Prat a través de redes sociales: "Nunca me ha gustado el color gris. Es triste e indefinido. Buenos días". Sin embargo, esta cruzada de declaraciones no ha sido la única de los últimos meses. Con la renovación de Telecinco se han desatado las críticas entre los programas de la cadena, como Jorge Javier Vázquez, que aprovechó su vuelta a la televisión para atacar a 'Así es la vida': "Probablemente, vayan a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esta manera". Ante este ataque, Sandra Barneda y César Muñoz respondieron: "¿Tú crees que hemos sido sosos? Yo creo que no".