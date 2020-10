María Pombo explica que va al psicólogo "para gestionar los comentarios" que recibe en redes sociales

Con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, María Pombo es sin duda una de las influencers más famosas de España. La madrileña ha visitado 'El hormiguero' en Antena 3 para hablar de su trabajo en las redes sociales y se ha sincerado sobre muchas cuestiones de su vida privada, como que este año ha comenzado a ir al psicólogo para "gestionar tanto los comentarios buenos como los malos".

María Pombo explica en 'El Hormiguero' los motivos por los que va al psicólogo

La pequeña de las Pombo ha explicado que, después de seis años dedicándose a esto, los miles de comentarios que recibe al día le pueden pasar factura, pues hay algunos muy crueles como "ojalá te mueras" o algunos demasiado aduladores que, en opinión de la influencer, "tampoco son buenos" porque te pueden hacer olvidarte de que eres una persona normal. En ese sentido, ha resaltado el papel de su padre para evitar que la fama "se le suba a la cabeza". Cuando le pidieron su primera foto unas admiradoras, su padre le dijo: "Recuerda que eres mortal".

Pombo también ha comentado que ir a terapia le ha venido bien para asimilar el reciente diagnóstico de su enfermedad, la esclerosis múltiple; que le dieron tan solo una semana después de descubrir que estaba embarazada de su primer hijo, un niño al que llamará Martín y que nacerá "sobre el 31 de diciembre". "¿Te imaginas que es el primer bebé del año? Me daría muchos followers", ha bromeado la influencer, que no retransmitirá el parto como sí hizo con su boda. Sobre su diagnóstico de la esclerosis, ha explicado que se sintió aliviada de que no fuera "algo peor como un cáncer", ya que con la esclerosis "no te mueres" y ya conoce cómo es vivir con la enfermedad porque su madre ha vivido con ella durante más de 20 años.

Reivindica su profesión

Cansada de las críticas y de los que afirman que "ser influencer no es un trabajo", María Pombo ha querido aclarar que para ella sí es "una profesión real" que genera mucho empleo. En su equipo trabajan 16 personas para crear contenido continuamente y que le han ayudado a ser una de las mejores 100 influencers españolas, según la revista Forbes. "Trabajo 24 horas sin descanso. Siempre. Algo se te tiene que ocurrir, tienes que aparecer por narices en las redes cada día. Como si tú no apareces hoy un día. No puedes desaparecer", ha explicado la influencer acerca de las responsabilidades que van aparejadas a su trabajo.

Sobre las fotos que tienen más likes, Pombo ha desvelado que a veces no sabe muy bien cuál es la fórmula del éxito, pero que suelen gustar más las que son naturales, que pueden conseguir hasta el doble de 'likes' que una foto muy preparada en la que se involucren un estilista, un maquillador y un fotógrafo. "Esas preparadas tienen 60.000 likes y dices ¡vaya mierda!", ha dicho la influencer entre risas, que también ha explicado que los 'likes' son importantes "para saber qué le gusta a tu audiencia".

Quiere participar en 'El desafío'

Jorge Salvador ha entrado en plató al final del programa para desvelar cómo descubrió quién era María Pombo. "Me propusieron su nombre para 'El desafío'", ha contado el socio de Pablo Motos. 'El desafío' es un nuevo programa que preparan Motos y Salvador con su productora 7 y Acción, que presentará Roberto Leal. En él, un grupo de famosos se enfrentarán a diversos retos como hace Pilar Rubio en su sección de 'El Hormiguero'. Pombo iba a ser una de ellas hasta que descubrió que estaba embarazada, pero ha manifestado su deseo de estar en una hipotética segunda temporada.