La supuesta llamada que Marta Riesco insiste en asegurar que ha mantenido con Rocío Carrasco ha sido de lo más comentado desde que soltó la bomba en 'Ya son las ocho' el viernes 29 de abril. Sus palabras incluso propiciaron la visita de la hija de Rocío Jurado a 'Sálvame' el 3 de mayo. Horas antes de que esta se produjera, Alba Carrillo ya adelantó en 'Ya es mediodía', al igual que había hecho Gema López el día antes, cuál era la versión de Carrasco. Asimismo, la colaboradora, a pesar de situarse junto a su amiga en el asunto de la llamada, quiso mandar todo su apoyo a Riesco por el duro ataque que había sufrido por parte de Jorge Javier Vázquez en pleno directo.

Alba Carrillo apoya desde 'Ya es mediodía' a Marta Riesco en su "guerra" con Jorge Javier

"Yo he hablado con Rocío y niega, como dice Gema ayer, haber hablado con Marta. En ningún momento Rocío Carrasco ha hablado personalmente con Marta Riesco", aseguraba la colaboradora, quien defendió que "era una comida distendida, entre amigos, y tú sabes que se dicen cosas. Al final, el que transmite un mensaje es Luis Pliego, pero no Rocío Carrasco". Carrillo incluso desveló que la hija de Rocío Jurado "se lo estaba tomando un poco, no a broma, pero no le estaba dando importancia hasta que ayer Marta Riesco se pone a hablar de que lo que quiere es la reapertura del caso. Y eso a ella le duele muchísimo". La colaboradora aclaró que "eso es lo que le hace a ella tomar cartas en el asunto y venir a hablar esta tarde".

Carrillo apuntó sobre la intervención de Carrasco en 'Sálvame' que "creo que va a ser muy contundente e incluso puede ser que le mande algún mensajito a Marta" y opinó incluso que "si no estuviera Antonio David, esto no se produce". "¿Por qué Marta tiene tanto respeto a Olga Moreno? Porque teme la reacción de Antonio David, sabe que, como Olga se enfade, él va a salir escaldado. Y sin embargo, con Rocío Carrasco, que personalmente no le ha hecho nada, va a por ella", reflexionó la madrileña. Las críticas de Carrillo hacia Riesco, no obstante, se aflojaron un tanto algo después: "creo que está siendo utilizada, es el soldadito de Antonio David. Para que le haga caso, porque la tenía bloqueada, utiliza esta información".

"Le tengo que mandar un beso"

"No creo que se quisieran reír de ella. ¿Siempre que estamos con amigos decimos la frase adecuada? Yo digo muchas tonterías que, si se sacan de contexto, fliparías", argumentó la colaboradora, a la hora de defender a Carrasco en el supuesto caso de que hubiera hecho algún comentario o broma sobre Riesco durante la comida con Pliego. Unas declaraciones a las que Carrillo puso punto final haciendo mención a la "guerra" entre Vázquez y la reportera: "no me parece bien ni correcto lo que hizo ayer Jorge con Marta, lo siento".

"Le tengo que mandar un beso en ese sentido. En el otro, no estoy de acuerdo con ella. Las formas no me gustan", añadía Carrillo. Dichas palabras llegan casi tres meses después de que la madrileña lanzara una de sus pullas al presentador, después de que, a finales de 2021, echara a Lucía Pariente de 'Secret Story: La casa de los secretos' y cargara duramente contra ella y la propia Carrillo, rompiendo cualquier tipo de relación con ambas, algo que parece perdurar en la actualidad.