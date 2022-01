Pese a que ella haya pedido no convertirse en un personaje de televisión, Marta Riesco está copando los titulares de todos los programas de Telecinco. Su relación sentimental con Antonio David Flores se ha convertido en el gran bombazo de Mediaset y no pasa un día sin que se le haga mención a ella, a su novio o a Rocío Flores y Olga Moreno, quienes indirectamente también forman parte de esta historia.

Marta Riesco

Aunque las apariciones de la reportera se limitan a algunos momentos en 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya son las ocho', parece ser que habría pedido a los formatos de Unicorn Content que no emitan imágenes suyas previas a su operación de nariz cuando traten temas en los que ella esté involucrada, ha revelado Gema López en 'Sálvame'. En suma, piensa que no está siendo lo suficientemente aprovechada.

"No entiende por qué no se la convoca más días a 'Ya son las ocho', ya que ella es la protagonista de todas las historias que se están contando de Antonio David", explicaba la colaboradora de 'Sálvame', quien no comprendía por qué pide no estar en el foco pero luego sí reclama un puesto por ser el centro de la noticia. "Ella cree que está desperdiciada, que este es su momento profesional y que cree que merece incluso una sección".

El zasca de Jorge Javier Vázquez

Tras estas palabras de Gema López, Jorge Javier Vázquez la interrumpía para dar su punto de vista acerca de que Riesco piense que se encuentra en "su momento profesional". "Creo que estamos equivocando un poquito los términos", comenzaba el presentador. "Te levantas a las cinco de la mañana, trabaja, estás trabajando con Ana Rosa, ¿y tú crees que tu mejor momento profesional es estar liada con 'el penas'?". No obstante, el catalán no ha sido el único que ha lanzado un reproche a la periodista, puesto que Joaquín Prat esa misma mañana la recriminaba que hubiera pedido silencio sobre el tema cuando por los pasillos de Mediaset iba contándolo todo.