Por Pablo Fernández Pérez

La octava edición de 'La isla de las tentaciones' ha sido un auténtico triunfo para Telecinco. Esta temporada ha logrado superar fronteras y mostrar personajes únicos que son pura televisión. Dos de esas figuras han sido Sthefany, la novia y futura esposa de Tadeo, y Mayeli, la tentadora con la que él puso los cuernos a su pareja. Desde el final de la edición, todo lo que ha habido entre ambas han sido insultos y roces, pero parece que la situación va a cambiar.

El pasado 21 de marzo, tanto Sthefany como Mayeli visitaban el plató de '¡De viernes!' con la intención de hablar sobre todo lo ocurrido y hacer las paces, o al menos, dar un paso hacia ellas. El momento comenzaba tenso, ya que los reproches aparecían después de saludarse. Eso sí, al menos se saludaban dándose la mano. "¡Gracias!", exclamaba Mayeli después de ver que la futura esposa de Tadeo accedía al saludo. "Le iba a dar dos besos, pero me daba miedo", añadía la joven.

Mayeli y Sthefany en '¡De viernes!'

Al final de una entrevista que no estuvo ajena de gritos, interrupciones y reproches, la luz comenzó a asomar entre las nubes y pudo darse el primer mínimo acercamiento entre las dos. Mayeli se giraba hacia la cubana y le decía: "Si te hice daño y participé en tu dolor, lo siento, tía. Yo no vi en ningún momento lo que estaba haciendo y siendo consciente de que te estaba haciendo daño. Yo vi y entendí a Tadeo, no a ti. Conocí a Tadeo y a ti no te conocía. Lo único que conocí de ti fueron insultos y berridos, como tú de mí". Incluso, finalizaba diciendo: Espero que algún día puedas superar todo esto y me saques de tu vida y no me odies, tía, porque yo no te odio".

La respuesta de Sthefany

"Si predicamos el discurso de que todas las mujeres deberíamos estar unidas e intentar entendernos, hay que mirar las dos partes de la balanza. Ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo", comenzaba contestando Sthefany. "Si tú hubieras venido esa noche, que sé que tenías que darme caña, con un poquito más de empatía y si no me hubieras mentido no habría reaccionado de esa manera. Yo estaba dolida, estaba mal, a pesar de haber caído en la tentación. (...) Yo también te pido perdón por todos los insultos", le decía la exparticipante. Al final, incluso, ambas se despedían dándose dos besos por primera vez.