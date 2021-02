Mayka ('La isla de las tentaciones 2') protagoniza la entrevista de Dani Rovira en 'La resistencia'

Dani Rovira acudió a 'La resistencia' por primera vez como invitado el 10 de febrero. El actor participó en el espacio emitido en Movistar+ como colaborador desde el 2018 hasta hace un año: "Estoy nervioso, es la primera vez que vengo gratis. Me da la sensación que estoy perdiendo el tiempo, pero estoy más libre", admitió el intérprete. A lo largo de la entrevista David Broncano y el presentador de 'La noche D' trataron todo tipo de temas, incluido uno de los programas más comentados de la temporada: 'La isla de las tentaciones'.

Mayka Rivera, David Broncano y Dani Rovira en 'La resistencia'

Una de las protagonistas de la segunda temporada del espacio de Mediaset se encontraba entre el público, Mayka Rivera. El invitado confesó desconocer en qué consistía el reality, pero Broncano lo explicó a su estilo: "La soltaron con su novio en una isla, con caníbales, y tenían que ver si aguantaba sin enrollarse con ninguno". El actor empezó a cotillear un poco con el presentador de 'La resistencia' sobre el desenlace que tuvo la pareja, hasta que Rivera consiguió un micrófono para hablar: "Yo no aguanté", admitió la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

La joven fue objeto de una serie de chistes que enlazaron los dos humoristas, curioseando sobre el programa presentado por Sandra Barneda. "¿A qué vas a eso?", preguntó Rovira, algo que Mayka respondió que la principal idea para acudir al espacio de Mediaset era "ponerse a prueba y ver si tu relación merece la pena". Por si fuera poco, la expareja de Pablo Moya explicó que los participantes solo podían estar dentro de la casa: "No podía salir de ahí. No podía ir a la playa, ni a andar, tenía que estar ahí. Lo ponían a huevo, la verdad".

La entrevista se torció hasta el punto que llegaron a buscar una fotografía de Pablo y lo compararon con el propio Dani Rovira. "¿Tú irías? No, ¿no? ¿En qué cabeza cabe?", preguntó el invitado directamente al presentador que no supo muy bien que contestar: "Van parejas que no están bien. Te hacen un casting y se ve que hay cosas que no funcionan bien. Si estás enamorado al 100 por 100 y todo perfecto, no vas a entrar ahí, lógicamente", aseguró la joven, quien sugirió que el actor de "Ocho apellidos vascos" y el presentador acudiesen al reality como tentadores: "'No serías capaz de saltar en bomba en el jacuzzi', esas serian nuestras tentaciones", bromeó Rovira.

Los proyectos de Dani Rovira

Aunque se fueran por las ramas, en realidad Dani Rovira acudió a 'La resistencia' para promocionar su espacio emitido en La 1, 'La noche D'. Además, adelantó que David Broncano formaría parte del programa durante las próximas entregas: "Es el único programa al que he ido en años", afirmó el presentador de Movistar+. A parte de esto, también fue para hablar de 'Odio', un especial de comedia que se puede disfrutar en Netflix a partir del 12 de febrero.