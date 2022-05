Los mejores memes de Eurovisión 2022

[En elaboración]

El Festival de Eurovisión 2022 llega a su fin en el Palaolimpico de Turín con su gran final tras una intensa semana musical dominada por las dos semifinales que han dado mucho de qué hablar. En la gala, conducida por los presentadores Alessando Catelan, Laura Pausini y Mika, veinticinco países luchaban por hacerse con el codiciado micrófono de cristal, el galardón que se otorga al ganador del festival.

Konstrakta, representantes de Serbia en Eurovisión 2022

No obstante, las risas no han faltado durante toda la gala, con memes y comentarios durante toda la noche que forman ya parte de la tradición y, sin ellos, no es completa la experiencia eurovisiva. Una gala que, por cierto, arrancó con un canto contra la guerra de Ucrania con el "Give Peace a Chance" de John Lennon, seguido de un popurrí de los grandes éxitos de Laura Pausini que vino acompañado por varios cambios de look de la cantante que no pasaron desapercibidos.

#EurovisiónRTVE Laura en mi mente cambiándose de vestido en medio segundo pic.twitter.com/RdRxl7kfx3 — Bego (@jebimachingan) May 14, 2022

El traje de laura brilla más que mi futuro #Eurovision #eurovisionRTVE — ?????????????????????? (@jegonsa) May 14, 2022

También han sido muy comentada la actuación de We Are Domi, los representantes de República Checa, que, a pesar de que su canción se llama "Lights Off", lo dieron todo con las luces, así como el parecido de uno de los bailarines de Rumania con el streamer ElXokas. Tampoco pasó desapercibido el look del cantante de The Rasmus, representantes de Finlandia, que muchos relacionaron con Pennywise, el payaso de "IT".

Ya verás cuando les llegue la factura de la luz #Eurovision #EurovisionRTVE pic.twitter.com/nQFz7RGDwr — Therwis (@therwis) May 14, 2022

El Xokas se ha pasado a bailarín de Rumania? #eurovisionrtve — Jokin Guinea (@JokinGuinea) May 14, 2022

Finlandia y el capitán Pescanova #EurovisionRTVE — Pilar Eyre (@pilareyre) May 14, 2022

Las gallegas Tanxugueiras también han estado presentes en la gala por su parecido más que razonable con la propuesta de Francia con los bretones Alvan & Ahez. Asimismo, la peculiar actuación de los noruegos Subwoolfer recordó a muchos a los Minions y su obsesión con las bananas, y las referencias a 'La isla de las tentaciones' no tardaron en llegar en cuanto subieron al escenario los ucranianos Kalush Orchestra con su tema "Stefania".

Y, por supuesto, no faltaron los memes en honor de nuestra representante Chanel Terrero, que deslumbró al público europeo con su interpretación cuidada al milímetro de "SloMo".