Las mejores ofertas en tecnología y series previas al Cyber Monday 2025

Publicado: Domingo 30 Noviembre 2025 09:53 (hace 2 horas)|
Aunque el Black Friday ha llegado a su fin, eso no quiere decir que todos los descuentos hayan terminado. Después del día por excelencia de las compras, queda otro más en el firmamento también marcado a fuego por los comercios y los consumidores. El Cyber Monday, más orientado a la compra online, tendrá lugar este año el 1 de diciembre. Por ello, aquí tienes un listado con algunos de los chollos más llamativos.
Televisión inteligente
- LG Oled 65" - Comprar: 1499 euros (20% de descuento)
- TCL 65Q6C 65" - Comprar: 577 euros (42% de descuento)
- Sony Bravia 3 55" - Comprar: 697,56 euros (42% de descuento)
- Xiaomi TV F 32" - Comprar: 129 euros (28% de descuento)
- Daewoo TV 32DM65QV 32" - Comprar: 129,99 euros (31% de descuento)
Telefonía móvil
- Apple iPhone 14 Plus - Comprar: 657 euros (24% de descuento)
- Samsung Galaxy A56 5G - Comprar: 379 euros (14% de descuento)
- Samsung Galaxy S25 FE - Comprar: 693,39 euros (26% de descuento)
- Xiaomi Redmi Note 14 5G - Comprar: 179 euros (25% de descuento)
- Xiaomi 15 Ultra - Comprar: 999,99 euros (33% de descuento)
Sonido
- Auriculares Beats Studio Pro - Comprar: 179 euros (55% de descuento)
- Auriculares Soundcore P30i - Comprar: 26,99 euros (46% de descuento)
- Auriculares Sony ULT Wear - Comprar: 104,99 euros (47% de descuento)
- Xiaomi Redmi Buds 6 - Comprar: 19,99 euros (50% de descuento)
- Beats Auriculares inalámbricos Flex - Comprar: 42 euros (53% de descuento)
Informática
- Portátil ASUS Zenbook 14 OLED - Comprar: 1298 euros (24% de descuento)
- Portátil Lenovo LOQ Gen 10 - Comprar: 989 euros (29% de descuento)
- Portátil HP Omen Max - Comprar: 1939 euros (27% de descuento)
- Tablet Deertime Android 15 - Comprar: 99,99 euros (38% de descuento)
- Impresora multifunción Epson - Comprar: 359,99 euros (28% de descuento)
Fotografía
- Kit de cámara Micro Four Thirds Olympus - Comprar: 649 euros (24% de descuento)
- Cámara Tought OM System - Comprar: 397 euros (28% de descuento)
- Sony Alpha ZV-E10K - Comprar: 629 euros (26% de descuento)
- Cámara digital 44MP Vahoiald - Comprar: 47,49 euros (21% de descuento)
- Anillo de luz LED Neewer - Comprar: 76,29 euros (33% de descuento)
Series de televisión
- 'Dragon Ball' (Sagas completas) - Comprar: 50,94 euros (12% de descuento)
- 'Saint Seiya' (Serie completa) - Comprar: 57,36 euros (18% de descuento)
- 'Halo: La serie' (Temporada 2) - Comprar: 25 euros (29% de descuento)
- 'Perdidos' (Serie completa) - Comprar: 43,99 euros (38% de descuento)
- 'Twin Peaks' (Serie completa) - Comprar: 43,99 euros (38% de descuento)