El cómico reencuentro de 'OT 2017' en 'Pasapalabra': "Tú me has amamantado"

Pasapalabra ' siempre tiene emoción con la participación de Manu y Rosa,. Sin embargo, el programa que se emitió el 11 de agosto tuvo un momento muy especial y comentado

Esto fue debido a que 'Pasapalabra' contó con cuatro nuevos invitados para comenzar la semana. En el equipo azul estuvieron Cecilia Gómez y José Lamuño, mientras que en el equipo naranja fueron Isabel Moreno y Alfred García. Este último se volvía a encontrar con Roberto Leal, con el que compartió edición de 'Operación Triunfo' en el año 2017.

Alfred García visitó 'Pasapalabra' donde tuvo un momento bonito con Roberto Leal

Aquella edición fue una de las más seguidas y exitosas de todo el formato, que en aquel momento volvía con fuerza y renovado tras 6 años en los que no se hizo el concurso. Alfred García fue un gran protagonista de aquella edición en la que consiguió estar en la final. Además de su talento musical, parte de ese protagonismo se dio por su relación amorosa con Amaia Romero, ganadora de 'OT 2017', que les llevó incluso a representar a España en Eurovisión 2018.

De esta manera, ambos se reencontraban después de esa experiencia que cambió la vida del artista catalán. "Un placer estar contigo después de tantos años, juntos otra vez", decía el cantante al ser presentado por Roberto Leal al comienzo del concurso que lidera todas las tardes en Antena 3.

"Lo estábamos contando ahora fuera de cámaras, hacía como 7 u 8 años que no estábamos en un programa juntos", explicaba el presentador, a lo que Alfred García respondió bromeando: "Sí, se podría decir que tú me has amamantado en televisión". Ante ello, Leal le siguió la broma y concluyó diciendo: "Yo te he dado biberones, esto la gente no lo sabe, pero eras muy pequeñito en 'Operación Triunfo'".

Alfred García y Roberto Leal en 'Operación Triunfo 2017'

La importancia de 'OT 2017'

Esa edición, en la que Alfred García fue finalista y Roberto Leal se puso al frente del programa, fue un antes y un después para el concurso, que tras muchos años de aquella primera edición en 2001, que fue un fenómeno en la sociedad española y que impulsó a artistas que se asentaron en el panorama musical, como David Bustamante o David Bisbal, parecía un formato con síntomas de agotamiento.

Sin embargo, en aquel año 'Operación Triunfo' volvió con frescura y fuerza. Esto hizo que se volviera a vivir otra gran edición y que apareciera una nueva generación dorada de 'triunfitos' que se han logrado hacer un hueco en la industria musical. Entre los grandes artistas que salieron de esa edición y que ahora triunfan en la música están, por ejemplo, la propia Amaia Romero, Aitana o Lola Índigo.