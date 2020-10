Melodie y Melyssa, de 'La isla de las tentaciones', pilladas saltándose el "toque de queda" en Madrid

Este lunes 26 de octubre, las cinco chicas que han protagonizado la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' se reunieron para cenar juntas en el centro de Madrid. Inma, Melodie, Marta, Melyssa, Patry y Mayka pasaron una divertida noche de la que hicieron partícipes a sus seguidores en Instagram. Durante toda la cena pudimos ver diferentes Stories en sus diferentes cuentas de Instagram en los que evidenciaron la buena sintonía que existe entre ellas a día de hoy. Risas, confidencias y hasta momentos para cantar; la velada dio para todo y en ella se evidenció el buen feeling que existe entre las cinco pese a los rifirrafes que algunas de ellas protagonizaron en el programa.

Melyssa y Melodie, pilladas por 'Ya es mediodía'

Pero lo que bien seguro que ellas no podían esperar es que iban a acabar siendo pilladas por las cámaras de Telecinco saltándose el "toque de queda" impuesto en toda España. El periodista Marc Calderó de 'Ya es mediodía' se encontraba en Puerta del Sol a medianoche grabando un reportaje precisamente sobre esta restricción impuesta por el Gobierno cuando se cruzó con dos de las participantes de 'La isla de las tentaciones': Melodie y Melyssa. Ambas habían cenado cerca de allí y se encontraban esperando a un Uber para que las recogiese y así poder volver a su casa.

¿El problema? Era más tarde de las 00h00, de forma que ambas se estaban saltando el "toque de queda"; deberían haber salido antes del restaurante para evitar estar a esa hora en la calle. Precisamente sobre ello les preguntó Calderó, que no dudó en acercarse a ambas después de que las dos estuviesen hablando con la policía, presente en el lugar. De esta forma, Melodie quiso justificar su presencia allí y explicó que "estábamos esperando al Uber, que teníamos que coger al principio de la calle" mientras que Pinto prefirió no hablar y se mostró bastante avergonzada que las cámaras de 'Ya es mediodía' la hubiesen pillado allí saltándose esta restricción por el coronavirus Covid-19.

Marc Calderó no las reconocía

Ya en plató, Sonsoles Ónega y su equipo de colaboradores comentaron lo sucedido y no dudaron en destacar que Marc Calderó no las había conocido cuando las vio allí, y es que parece que el reportero no es demasiado seguidor del exitoso reality de Telecinco. Paralelamente, todos criticaron que ambas no estuviesen en sus casas cumpliendo las normas y esperaron que esto no vuelva a pasar. Y es que parece claro que con la legión de fans que tienen ambas, es muy necesario que tengan esa conciencia social y trasladen a sus seguidores el mensaje de que es necesario cumplir las normas impuestas por la crisis sanitaria que vivimos.