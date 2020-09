La gran mentira de Omar Montes, destapada por 'AR': La pelea sería un montaje por su nuevo single

Este martes 8 de septiembre empezaron a circular dos vídeos en los que veíamos al cantante Omar Montes implicado en una fuerte y violenta pelea. Puñetazos, gritos e insultos son protagonistas de estas imágenes que rápidamente se hicieron virales. En estas instantáneas veíamos a los amigos del artista intentar parar la disputa y luchar por impedir que estas se grabasen. Tal fue la agresividad del suceso que las críticas no tardaron en producirse, provocando que el propio Montes optase por retirarse de las redes sociales un tiempo: "Voy a estar desconectado de las redes durante un tiempo. Gracias por todos los mensajes de apoyo. La gente es muy envidiosa y hace lo que sea por verte mal".

Ana Rosa Quintana y Adriana Dorronsoro en 'El programa de Ana Rosa'

Pues bien, lo que poco podíamos esperar es que toda la secuencia grabada y filtrada es un gran montaje. Así lo ha explicado la periodista Adriana Dorronsoro en 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora ha contado que todo se trata de una gran estrategia de marketing del conocido cantante ante su próximo lanzamiento musical. "No hay ninguna pelea real, es todo un teatro que ha hecho Omar Montes junto a su compañero", ha empezado contando esta y es que este viernes, el artista lanza un nuevo single junto al cantante RVFV, que precisamente aparece en las imágenes de la disputa que se filtraron.

"Aunque su entorno no ha querido decir nada, os confirmo que no ha habido ninguna pelea, es todo un teatro para que se hable de él y para que todos estemos pendientes del estreno", ha seguido explicando Dorronsoro, para después añadir que la pelea que vemos en las imágenes formaría parte de alguna forma del videoclip del nuevo tema que ambos lanzarán. "Me dicen que no será tal cual, pero sí tendrá algo que ver", ha sentenciado al respecto. De esta forma, parece que se trata de una gran estrategia de comunicación y posiblemente sea una vez publicado el videoclip cuando Montes confirme que era todo una gran mentira.

Ana Rosa Quintana: "No todo vale"

Esto no ha sentado nada bien a Ana Rosa Quintana, que no ha dudado en calificar este engaño de "muy mal gusto". "Es jugar con determinadas cosas que no convienen (...) y más cuando en la calle vemos este tipo de cosas", ha seguido diciendo la periodista, para después sentenciar que "no todo vale". Por su parte, Alessandro Lecquio ha recordado que "con delitos y enfermedades no se juega" y ha defendido que "esto no es un recurso de marketing, es una mentira (...) los recursos juegan con la imaginación, no con comportamientos delictivos". Por último, la colaboradora Cristina Tárrega tiene claro que "este chico no tiene ni idea" y se ha mostrado convencida que "él tendría que lanzar una nota aclaratoria de lo que ha pasado de verdad".