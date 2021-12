7 momentos clave de los programas informativos o coberturas de 2021

Con la crisis sanitaria aún presente desde que el coronavirus comenzó a irrumpir en nuestras vidas a finales de 2019, este año 2021 tampoco ha estado exento de grandes eventos que se han visto recogidos como nunca por los profesionales de televisión. Sin ir más lejos, ahora mismo nos encontramos a las puertas de que se confirme el final de la erupción del volcán de La Palma, en plena época navideña. Un hecho que ha trascendido más allá de las islas Canarias y que ha convertido en su televisión autonómica en todo un referente informativo desde que comenzó la pesadilla el pasado 19 de septiembre.

Asimismo, los primeros meses del año dejaron tras de sí la inesperada irrupción de los seguidores de Donald Trump en el Capitolio, la cual provocó que Antonio García Ferreras pusiera fin a sus vacaciones navideñas en pleno día de reyes, mientras que en el ámbito nacional, una nevada causada por la borrasca Filomena paralizaba, entre otras comunidades, la de Madrid. Esta región, de hecho, ha contado con un importante protagonismo a nivel político, con sus decisivas elecciones y la creciente popularidad de su actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. A nivel internacional, la crisis humanitaria vivida en Afganistán con la reconquista del país por parte de los talibanes y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos también han sido grandes momentos destacados. Todo un recorrido a lo largo del 2021 realizado por distintos formatos de carácter informativo, que repasamos en FormulaTV antes de que acabe el año.

1 Cobertura del volcán de la TVC

El presentador de 'Una hora menos', Victorio Pérez, con una muestra del volcán en realidad virtual

Sin duda alguna, la labor que ha realizado la Televisión Canaria desde que el volcán de La Palma erupcionó el 19 de septiembre, ha sido una de las más elogiadas y destacadas este año. Las cámaras de la televisión autonómica eran las encargadas de captar la primera humareda provocada por el volcán y, a lo largo de tres meses, no han parado de captar lo que han vivido los palmeros, poniendo en relieve su valor como servicio público. De hecho, en aquellos primeros momentos de la erupción, en medio de una programación especial, el informativo de la cadena fue seguido por el 50,6% de los canarios, 316.000 personas, siendo su opción predilecta por encima de cualquier otra cadena.

La labor informativa, técnica y didáctica llevada a cabo por TVC, en la que se recurrió a imágenes de realidad aumentada, conexiones en directo y programas especiales, ha sido objeto de multitud de elogios dentro y fuera de las islas Canarias. La cadena ha recibido su recompensa, además, a través de las audiencias de estos meses: septiembre fue su mejor mes de la historia al cosechar un 14,9% de share, más del doble que el mismo mes en 2020 (6,3%), lo que la convirtió en la televisión autonómica con mejor share e incluso en la cadena más vista, superando incluso a las generalistas. Su popularidad llegó hasta el punto de que la primera semana de vida del volcán, entre el 20 y el 28 de septiembre, TVC se situó en un 27%.

Octubre, por supuesto, tampoco se quedó muy atrás gracias al trabajo de los profesionales a la hora de informar sobre el volcán. La cadena, aunque no superó su récord, cosechó un enorme 13,1%, más del doble que el año anterior, cuando en octubre logró una media de 5,7%. Por entonces, fue la segunda cadena autonómica con mejor cuota de España, tan solo superada por TV3 y su 13,2%. En el caso del mes de noviembre, aunque la tendencia siguió a la baja, TVC obtuvo un 8,6% de media, 2,9 puntos por encima de la audiencia del mismo mes en 2020, lo que lo convertía en su mejor noviembre de los últimos once años.

Más allá de la evidente labor informativa y la profesionalidad que ha conquistado fuera y dentro de las islas Canarias, TVC también ha demostrado un lado humano que fue muy aplaudido, especialmente cuando, apenas una semana después de que comenzara la destrucción por parte del volcán, la cadena comunicó su decisión de no emitir más imágenes de los derrumbes y las evacuaciones que se producían a causa del avance de la lava. Una medida que buscaba no agravar más el dolor de sus vecinos afectados y que, junto a toda la cobertura y trabajo que han hecho los profesionales en torno al volcán, le otorgó a la TVC el Premio Ondas a Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales, el pasado mes de octubre.

2 Cobertura de Telemadrid de Filomena

Silvia Intxaurrondo al frente de la cobertura de la borrasca Filomena en Telemadrid

Otra de las cadenas autonómicas que ha tenido la oportunidad de demostrar su valía este año ha sido Telemadrid, cuya cobertura de la nevada provocada por la borrasca Filomena a principios de enero, logró que la cadena cosechara su mejor audiencia desde el año 2012: el sábado 9 de enero, la programación especial de la cadena alcanzó un 12% con 2.390.000 espectadores. Aunque ya había comenzado a informar de lo ocurrido durante la tarde del viernes, aquella jornada Telemadrid modificó su parrilla habitual de los fines de semana para volcarse en la información sobre la situación de la nevada y sus consecuencias, como los vehículos y ciudadanos que quedaron atrapados en la M30 y la M40.

La cadena emitió entonces el especial 'Madrid bajo la nieve', con Silvia Intxaurrondo al frente, programa que logró hasta un 25.9% de share, siendo líder de audiencia en la Comunidad de Madrid. Tras concluir dicho programa, se dio paso a otros formatos informativos de la cadena como 'Madrid Directo', con Manu Pérez y Yolanda Maniega, o 'Juntos', a cargo de María Gracia y José Luis Vidal, los cuales también se volcaron con su labor de informar sobre la delicada situación, acumulando hasta doce horas de cobertura informativa.

El domingo 10 de enero, la cadena sumó hasta siete horas y media de cobertura de la nevada al seguir apostado por Intxaurrondo y 'Madrid bajo la nieve', que conquistó a un 16% de media en sus más de cinco horas de emisión. De hecho, la periodista, directora y presentadora de 'Telenoticias Fin de semana' se convirtió en un rostro emblemático de la cadena durante ese fin de semana, puesto que estuvo a cargo de más de diecisiete horas de directo entre el sábado, el domingo y el lunes en la cadena autonómica. Todo un esfuerzo tanto por parte de la cadena como de sus profesionales, que fue reconocido en los Premios Madrid 2021, tanto a favor de Telemadrid como de la labor de Onda Madrid.

3 Asalto al Capitolio de Estados Unidos

Ferreras en el especial de 'Al rojo vivo' sobre el asalto al Capitolio

Que la información genera un gran interés entre el público es algo de lo que son muy conscientes en laSexta, especialmente el equipo de 'Al rojo vivo', el cual siempre se ha caracterizado por volcarse con su labor informativa en determinados momentos de actualidad. Eso mismo sucedió el pasado 6 de enero cuando el asalto al Capitolio de los Estados Unidos por parte de los seguidores de Donald Trump enseguida corrió como la pólvora por todo el mundo. Un hecho tan chocante como histórico que empujó a Ferreras a abandonar su descanso navideño para ponerse ante las cámaras de laSexta con un programa especial.

Mientras el periodista llegaba a las instalaciones de la cadena, de hecho, laSexta optó por "estirar" su informativo emitiendo las imágenes de última hora que iban llegando desde Washington D.C, hasta que, bien entrado el prime time, daban paso a Ferreras. El leonés iniciaba así un programa informativo en el que estuvo acompañado de profesionales como Sandro Pozzi, corresponsal en Estados Unidos de La Sexta, Guillermo Fesser y de Emilio Doménech, con quien el presentador ya había trabajado en el especial de las elecciones de Estados Unidos a finales del 2020.

Ferreras se ganó así el aplauso de gran parte de la audiencia, con un programa que se extendió hasta las 1:45 de la mañana y logró 8,8% de share, además de cautivar a 1,2 millones de espectadores. No obstante, laSexta no fue la única en informar de lo ocurrido: Televisión Española emitió un especial informativo al filo de la media noche, mientras el Canal 24 horas se volcaba con el minuto a minuto de la mano de Diego Losada y Lorenzo Milá; Antena 3 siguió la misma estrategia de la mano de Vicente Vallés; e incluso Telemadrid alargó su informativo para informar sobre el asalto.

4 Cobertura Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio

Almudena Cid acompaña a una emocionada Paloma del Río en su despedida de los Juegos Olímpicos

El 23 de julio de 2021, arrancaban en Tokio los esperados Juegos Olímpicos 2021, con los que RTVE se volcó hasta incluir cuatrocientas horas de programación en su principal cadena, en Teledeporte e incluso en RTVE Play, ofreciendo hasta quince horas diarias de competiciones en directo. Para ello, además, la entidad pública contó con la participación de hasta 27 medallistas olímpicos, entre los que figuraban nombres como Almudena Cid, Gemma Mengual o Gervasio Deferr.

La dedicación del equipo de RTVE a los Juegos Olímpicos se vio reflejada en una audiencia que alcanzó el 14,5% y los 464.000 espectadores en las emisiones en directo, mientras que los datos de la franja de madrugada la media creció hasta el 9,8%, 1,1 puntos más que la semana anterior. Teledeporte, además, salió especialmente beneficiada al obtener su mejor dato semanal, un 3%, desde los Juegos de Río 2016. Por su parte, los Juegos Paralímpicos, celebrados entre agosto y septiembre, contaron con 197 horas de emisión que otorgaron a La 1 el 5,1% de share con 364.000 espectadores, mientras que Teledeporte obtenía entonces 1,3% y 45.000 seguidores.

En medio del despliegue multiplataforma realizado por RTVE y los rostros del deporte con lo que contó la compañía durante los Juegos, destacó especialmente la cobertura de Paloma del Río, toda una veterana en las retransmisiones deportivas de nuestro país y que ha estado a cargo de hasta una quincena de citas olímpicas. De hecho, la periodista llegó a emocionarse al concluir los Juegos Olímpicos de Tokio, puesto que se iban a convertir en su último trabajo como parte de unos Juegos Olímpicos, ya que, para la cita en París en 2024, ya estará jubilada. Acompañada por Cid, Del Río no pudo contener las lágrimas al recibir el cariño de la deportista ante la que era su última cobertura olímpica: "todo en esta vida empieza, todo acaba y yo he sido muy feliz haciendo los Juegos Olímpicos", confesaba la periodista entonces.

5 'Salvados' entrevista a Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso charla con Gonzo en 'Salvados'

Tras el arrollador resultado del PP las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de este 2021, 'Salvados' emitió en laSexta una entrega centrada en Isabel Díaz Ayuso, orientada a indagar en las razones del éxito de la política y su partido en la región, bajo el título "El ciclón Ayuso". Gonzo tuvo oportunidad, de hecho, de conversar cara a cara con la política en una entrevista en la que se abordaron multitud de asuntos, desde la reciente campaña, hasta Pablo Iglesias o la formación Vox, e incluso mostro la factura del hotel en el que se alojó durante el confinamiento y que había provocado alguna que otra polémica.

Más allá de dicho encuentro, Gonzo y su equipo estuvieron realizando todo un seguimiento a Ayuso a lo largo de la campaña, mostrando los entresijos del entorno de la madrileña y su trabajo durante aquellas intensas jornadas. De hecho, dichas elecciones tuvieron un cierto tono nacional, ante lo que podía suponer su resultado y lo que finalmente supuso, como fue, entre otras cosas, la dimisión de Pablo Iglesias ante los pésimos resultados de Podemos. De ese modo, el equipo de 'Salvados' mostró todo el recorrido de la mano de la política, desde el arranque de la campaña hasta su victoria, junto a varias entrevistas y testimonios más que arrojaran luz sobre el resultado electoral.

Todo un despliegue de medios en medio de una gran tormenta mediática, cuyo resultado se emitió apenas unos días después de que Ayuso se convirtiera en presidenta de la Comunidad de Madrid y que, no obstante, no logró vencer al 'Planeta Calleja' con Miguel Ángel Revilla que emitió Cuatro esa misma noche: el programa de Gonzo se quedó con un 7,3% de audiencia y 1.238.000 espectadores, mientras que el de Jesús Calleja lo superó por 0,5 puntos y congregó a 1.334.000 seguidores.

6 La crisis humanitaria en Afganistán

Carlos Franganillo al frente del 'Telediario Especial: El colapso de Afganistán'

En el mes de agosto, los medios de todo el mundo se hacían eco del increíble y rápido avance de las fuerzas talibanes en Afganistán, país que reconquistaron en apenas una semana mientras las fuerzas estadounidenses y sus aliados abandonaban la región desde que comenzó la invasión en 2001, tras los atentados del 11-S. Aunque los medios españoles se hicieron eco de la situación, en medio de las distintas coberturas y emisiones dedicadas a la delicada situación del país asiático, destacó sobre todo el 'Telediario Especial: El colapso de Afganistán'.

Emitido el 16 de agosto, aquella entrega estuvo a cargo de Carlos Franganillo, quien contó con la compañía de profesionales como Ignacio Álvaro Benito, que fue responsable de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Afganistán y trabajó para la ONU; los periodistas Lorenzo Milá y Pilar Requena y el traductor Daryuosh Mohammadi, intérprete con las tropas españolas hasta 2014 en Afganistán. Asimismo, también se contó con conexiones con correponsales en Washington, Pekín y Berlín, al igual que intervino Yolanda Álvarez, la última periodista de Televisión Española que había estado en el país antes de su colapso.

Todo un despliegue de medios, con testimonios y opiniones de profesionales e implicados en la crisis, con información detallada y explicaciones claras, que se ganó el aplauso de los espectadores en las redes sociales. De hecho, la entrega se convirtió en lo más visto de La 1 aquel día, cosechando un 10,7% de share y congregando a 1.197.000 espectadores, muchos de los cuales elogiaron el servicio público que Franganillo y compañía habían hecho con su trabajo.

7 Elecciones a la Comunidad de Madrid

Los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en el debate

La importancia de las elecciones de la Comunidad de Madrid en medio de la tensa situación por la pandemia se vio reflejado en la televisión, donde las cadenas se volcaron con la campaña y, especialmente, con el debate que se celebró en Telemadrid el 21 de abril. Por entonces, la cadena autonómica organizó un encuentro entre los candidatos a la presidencia moderado por Jon Ariztimuño y María Rey, de unos 120 minutos, cuya señal fue accesible a todos los medios digitales, radios y cadenas de televisión.

Ante dicha oportunidad, tanto laSexta como La 1 de Televisión Española emitieron dicho encuentro como parte de sus parrillas, cada una con una programación especial: la entidad pública emitió un programa posterior, mientras que la cadena de Atresmedia se volcó con una edición especial previa y post debate. Por entonces, la cadena pública cosechó un 6,7% y 1.156.000 espectadores, mientras que laSexta superó su share con un 7,7% a pesar de reunir a 1.340.000 seguidores de la cita.

En medio de un casi continuo seguimiento de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, las tensiones entre partidos llegaron hasta el punto de que, aunque ambas cadenas planearon organizar un segundo debate entre los políticos, este tuvo que ser cancelado ante la negativa a presentarse de algunos candidatos. Saltaba así por los aires los esfuerzos de los profesionales de Televisión Española y laSexta por emitir un nuevo debate, más próximo a las elecciones, mientras continuaban cubriendo cada acontecimiento de las mismas, a lo que incluso llegó a sumarse Canal Sur. Una decisión que fue muy criticada por algunos andaluces, los cuales no veían interés alguno en cómo pudieran afectar las elecciones madrileñas a su comunidad.