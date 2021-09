Los movimientos más inusuales de las cadenas en sus guerras por la audiencia

En 1992, la Super Bowl XXXVI dejó tras de sí lo que muchos podrían considerar una de las primeras grandes "batallas" entre cadenas televisivas de la era moderna. Por entonces, el medio tiempo no contaba con la misma popularidad de ahora y, en un movimiento inesperado, Fox apostó por emitir un episodio especial del popular programa 'In Living Color' durante el descanso, con una cuenta atrás incluida, para evitar que la gente se perdiera el partido. Dicha táctica provocó que, durante el medio tiempo y la emisión de los anuncios más caros del año, la audiencia cayera un diez por ciento.

Ante ese gran daño causado, al año siguiente se hizo un gran esfuerzo para fichar a Michael Jackson, con el fin de montar un espectáculo de medio tiempo que evitara que la gente cambiara de canal. Desde entonces, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, es habitual que las cadenas realicen distintos movimientos en sus parrillas, con el fin de ganar en la batalla por las audiencias. Sin embargo, algunos de ellos resultan de lo más chocantes, e incluso descarados, de cara a los espectadores. Ante la existencia de estos curiosos casos, en FormulaTV recopilamos algunas de las "batallas" entre cadenas más llamativas de los últimos años, todas ellas con el objetivo de conseguir la mayor audiencia posible.

1 "El serranazo" (2004)

'Los Serrano'

Casi un año después de que 'Los Serrano' aterrizara en Telecinco, a lo largo de finales de 2003 y 2004, la serie emitió su segunda y tercera temporadas, las más vistas de su historia: la segunda alcanzó una media de 38,9% de share, con 6.850.000 espectadores; mientras que la primera promedió un 37,3% y 6.742.000 espectadores. Su éxito llegó hasta tal punto, que los espectadores se adaptaban a lo horarios que Telecinco ponía a la serie, con el objetivo de derribar la programación de sus cadenas rivales, especialmente cuando se trataban de estrenos. La estrategia terminó haciéndose tan popular y habitual, que provocó el nacimiento del término "serranazo".

La historia de estos movimientos por parte de Telecinco se remonta al 29 de enero de 2004, cuando Antena 3 estrenaba 'Casi perfectos', comedia de Emilio Aragón. La serie se convirtió en el espacio más visto del día, con 4.872.000 espectadores y 26,9% de share, desbancando así a la líder de la noche de los jueves, la serie de Televisión Española 'Paco y Veva'. Ante tal éxito, Telecinco movió ficha y anunció por sorpresa un episodio especial de 'Los Serrano' para el siguiente jueves y logró estar cerca de doblar los datos de la ficción de Aragón: la cadena alcanzó 6.992.000 espectadores y 38,9% de share, frente a 3.950.000 y 21,1% de Antena 3. Además, 'Casi perfectos' perdía casi un millón de espectadores, al igual que 5,8 puntos de share, dejando clara la fuerza de 'Los Serrano' de cara a la audiencia española.

Cabe destacar que, además de que Telecinco anunció su propuesta fuera de plazo según la ley de entonces (había que comunicar las emisiones con once días de antelación), también despertó muchísima expectación entre los medios por el hecho de que ambas propuestas enfrentadas estaban a cargo de la misma productora, Globomedia. Una semana después, ambas ficciones volvieron a enfrentarse, haciendo aún más agudas las diferencias entre sus datos de audiencia: Telecinco logró 7.145.000 espectadores y 40% de share, mientras que Antena 3 se quedó con 3.498.000 y 18,4%.

La estrategia se siguió repitiendo en distintos momentos de la emisión de 'Los Serrano', incluso contra otras populares apuestas como 'Los hombres de Paco'. El estreno de su quinta temporada en enero de 2008 fue motivo suficiente como para que Telecinco moviera a su aparentemente indestructible buque insignia, enfrentando de nuevo a dos producciones de Globomedia, a pesar de la petición de la productora de no repetir algo así. El cambio se producía, además, por el deseo de Telecinco de evitar que 'Los hombres de Paco' perjudicase el estreno de 'Sin tetas no hay paraíso'. Sin embargo, la maniobra ya no salió bien: Antena 3 venció en el duelo por más de 8 puntos (24,3% frente a 16,3%) y 'Los Serrano' obtuvo mínimo de audiencias.

2 Una contraprogramación al día (2006)

'Embrujadas'

El 28 de julio de 2006, el Consejo de Ministros cambió la Ley de Contraprogramación, por el que se rebajaban de once a tres los días con los que las cadenas podían anunciar su programación. Antes de su aprobación, las cadenas dejaron tras de sí un mes de julio de lo más curioso, puesto prácticamente ninguno de los seis principales canales cumplió con la normativa, hasta el punto de que hubo casi una contraprogramación al día a lo largo del mes: las cadenas contraprogramaron una media de veinticinco veces, tanto las públicas como las privadas, con el fin de alcanzar la máxima audiencia posible en una época complicada, al ser verano.

En el caso de La 1 de Televisión Española, la cadena realizó pocos cambios importantes, a excepción de la retirada del programa de las madrugadas 'Odiosas' y cambios en algunas de las películas a emitir que se habían anunciado a lo largo del mes. Asimismo, la entidad trasladó las dos últimas etapas del Tour de Francia de La 2 a La 1 y se vio obligada a retrasar el arranque de su prime time por el Mundial de Alemania. En el lado opuesto, se situaba La 2, cadena con más cambios en su parrilla a lo largo de julio de 2006, realizados a última hora y que afectaron tanto al cine como a series como 'Dos hombres y medio' o 'Campeones hacia el mundial: Oliver y Benji'.

En el caso de Antena 3, la principal cadena de Atresmedia realizó movimientos en las franjas de la tarde, donde introdujo por sorpresa los resúmenes del reality 'Libertad vigilada', que desaparecieron de la misma forma. Otra de las afectadas fue la telenovela 'La fea más bella', que pasó de la tarde a la mañana, franja en la que aparecía y desaparecía 'Megatrix', hasta que la cadena decidió ubicar el formato los sábados a las siete de la mañana. Entre otros cambios, Antena 3 retiró también la serie 'Divinos', por baja audiencia, sin comunicarlo de forma adecuada.

Ese mismo mes, Telecinco también realizó multitud de cambios en su parrilla: 'Los reyes' perdió su franja de mediodía dos días después de su estreno y 'Amor en custodia' fue retirado a los pocos días en el que era su segundo intento de emisión. Además, la cadena de Mediaset mareó un tanto a los seguidores de 'Embrujadas', al reducir o aumentar el número de episodios a emitir e incluso cambiar la hora de emisión, entre otros múltiples cambios que afectaron a formatos como 'Karlos Arguiñano en tu cocina', muchos de los cuales se vieron sustituidos por entregas de 'El programa del verano'.

En cuanto a Cuatro y laSexta, la segunda fue la cadena que menos cambios introdujo a lo largo del mes, producidos en la franja de tarde y que afectaron a 'Sport Center Mundial' y 'Padre de familia'. Cuatro, por su parte, apostó por cambios constantes a pesar de que, por entonces, tenía una parrilla prácticamente desconocida para los espectadores. El formato futbolístico 'Maracaná 06' desapareció en pleno Mundial de Alemania y su relevo, 'Roma', cambió de horario en dos ocasiones. La cadena también movió de franja la serie 'Alias', algo que duró apenas un par de días, mientras que, ante las vacaciones de 'Channel Zero', Cuatro anunció la emisión de la serie 'Cosas de marcianos', que nunca llegó a emitirse.

3 El cara a cara entre 'Aída' y 'Doctor Mateo' (2009)

'Aída' y 'Doctor Mateo'

A finales de 2008, Telecinco cambió 'Aída' de su emisión habitual los domingos, al martes, algo que no sentó demasiado bien a los seguidores de la serie, ni siquiera al propio Paco León. "Los programadores hacen cambios por motivos de audiencia y tienen muy poco respeto al televidente", declaraba en una entrevista de febrero de 2009, mes en el que Telecinco volvió a situar la serie de Globomedia en su día habitual, aunque no precisamente para contentar a los espectadores: la cadena de Mediaset movía ficha para frenar el arrollador debut de 'Doctor Mateo'.

La comedia de protagonizada por Gonzalo de Castro se estrenó en Antena 3 con 4,5 millones y un 26,5% de share, siendo el mejor debut de la cadena desde 2004. Estos datos dejaron a '¡A ver si llego!', en Telecinco, con una media de 1.474.000 personas y 8,6% de cuota de pantalla, lo que provocó que la cadena de Mediaset paralizara la grabación de la serie de José Luis Moreno, que fue finalmente cancelada. En su lugar, se apostó por 'Aída' como rival de 'Doctor Mateo', a quien en un principio iban a tratar de frenar con la nueva temporada de 'Hospital Central', decisión que se cambió días antes dela emisión. Una táctica en la que Telecinco no emitió nuevos episodios de la serie de Carmen Machi, sino que apostó por capítulos ya anteriormente emitidos.

La estrategia de Telecinco logró así que 'Doctor Mateo', a pesar de liderar la noche, se quedara con cuatro millones de espectadores y un 20,8%, mientras que 'Aída' logró mejorar notablemente los datos de '¡A ver si llego!'. La triple reposición de la serie de Globomedia logró 17,3%, 17,3% y 23%, con 3.412.000, 3.233.000 y 1.991.000 espectadores, respectivamente. Una batalla que, una semana después, con la emisión de un nuevo episodio de 'Aída', la serie de Machi se situara a líder de la noche, con 4.444.000 y 21,9%, mientras que la ficción de Antena 3 se quedó con 3.856.000 y 19,4%. A pesar de todo, la ficción de Antena 3 aguantó el tipo ante 'Aída' y cosechó un 21,2% de share con 3.968.000 espectadores, lo que favoreció que fuera renovada por una segunda temporada.

4 '¡Mira quién salta!' vs. 'Splash' (2013)

'¡Mira quién salta!' y 'Splash'

2013 dejó tras de sí una curiosa coincidencia entre Telecinco y Antena 3: ambas cadenas apostaron por emitir formatos en los que distintos famosos competían por hacer los mejores saltos a la piscina, con los nombres de '¡Mira quién salta!' y 'Splash! Famosos al agua'. Ante la similitud entre ambos concursos, el primero presentado por Jesús Vázquez y el segundo, por Arturo Valls, Telecinco sorprendía anunciando la fecha de estreno de su formato mucho antes de tiempo, el 1 de marzo de 2013, de cara al día 13 del mismo mes.

Esa decisión por parte de la cadena de Mediaset dejaba abierta la puerta para que Antena 3 realizara su siguiente movimiento que, lejos de situar su concurso en la misma fecha, programó su debut para el lunes 4 de marzo apenas un día después de que Telecinco lanzara su anuncio. Además, Antena 3 llegó incluso a prescindir de una rueda de prensa previa de presentación y sustituía con 'Splash!' la película que habían programado para ese lunes. De ese modo, la cadena de Atresmedia se enfrentó a 'Gran Hermano 14' para intentar tomar el relevo de 'Tu cara me suena'.

'Splash!' logró con creces su objetivo al situarse como lo más visto de la noche con una media de 26,4% y 4.476.000 espectadores, frente a los datos del reality de Telecinco, un 16,5% y 2.506.000 espectadores. Su segunda entrega, sin embargo, descendió a 3.274.000 espectadores y un 20,9%, dos días antes de que se incorporase '¡Mira quién salta!' a la parrilla de la cadena de Mediaset. Entonces, el concurso de Telecinco logró 3.376.000 espectadores y un 23,5%. Sin embargo, el descenso de ambos formatos fue curiosamente notable entre la primera y la tercera entrega: los dos programas perdieron un 37% de su audiencia entre su estreno y su tercera semana de emisión, a pesar de que no se enfrentaban entre ellas en la misma jornada.

5 La batalla entre 'B&B' y 'Velvet' (2014)

'B&B' y 'Velvet'

El 17 de febrero de 2014, Antena 3 y Telecinco vivieron un duelo de estrenos de la mano de 'B&b, de boca en boca' y 'Velvet'. Ambas series debutaron en sus cadenas la misma noche, un enfrentamiento en el que la serie protagonizada por Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre se alzó como vencedora con 4.853.000 espectadores y 24,6% de share, frente a 2.861.000 espectadores y un 14% de la ficción de Belén Rueda y Gonzalo de Castro.

El duelo se mantuvo en las siguientes dos entregas, en las que 'Velvet' casi duplicaba el número de espectadores de la ficción de Telecinco, superando hasta en nueve puntos la cuota de pantalla. Finalmente, a mediados de marzo, la principal cadena de Mediaset optó por evitar el duelo al emitir 'B&b' dos días más tarde. Una decisión por la que ambas series ya no volvieron a coincidir, lo que no mejoró demasiado los datos de la ficción de Mediaset, que se quedó con 14,3% y 2.600.000 espectadores. En cambio, 'Velvet' concluyó su primera temporada con un 21,9% y 4.246.000 espectadores, incluso compitiendo con 'Supervivientes', edición que no logró imponerse en ninguna de sus galas frente a la serie de Antena 3, superando incluso en cuatro puntos al reality en numerosas ocasiones.

6 El pinchazo de 'GH Revolution' ante 'MasterChef Celebrity' (2017)

Los ganadores de 'GH Revolution' y 'MasterChef Celebrity 2'

El 19 de septiembre de 2017, Televisión Española y Telecinco enfrentaron los estrenos de dos de sus mayores formatos hasta la fecha: la segunda edición de 'MasterChef Celebrity' y 'GH Revolution'. La cadena de Mediaset apostaba por mover el habitual estreno del reality del jueves al martes, con el fin de ganar la guerra contra la versión VIP de 'MasterChef'. Algo que le habría funcionado a Telecinco con anteriores ediciones, pero que no funcionó con la decimoctava temporada del reality, cuyo estreno, a pesar de contar con la idea "revolucionaria" de contar con cien aspirantes a concursantes, no logró convencer a la audiencia: el formato logró el peor estreno de su historia, un 16,2%, frente al 18,9% del programa de Televisión Española.

El batacazo del estreno, junto a la bajada de la segunda gala, que se emitió en directo dos días después, propició que Telecinco prescindiera de la cita de los martes apenas cinco días después del estreno de la edición, para evitar competir con el formato de TVE. En su lugar, se estableció que 'GH Revolution' contaría con su habitual gala de los jueves y los debates de los domingos, además de resúmenes en el access de Telecinco, a cargo de Sandra Barneda. Comenzaba así el descenso en picado de 'Gran Hermano', que ni siquiera contó con un canal 24 horas, a lo que se sumó la sonada polémica por el caso Carlota Prado, lo que propició que la cadena de Mediaset prescindiera del reality de anónimos desde entonces.

7 El duelo de "Las noches de" (2018)

'La verdad' y "Palmeras en la nieve"

En febrero de 2018, Telecinco comenzó a promocionar el estreno de 'La verdad' e incluso marcó una fecha de estreno, el 14 de febrero. Sin embargo, un día después, Antena 3 realizó su movimiento y programó en la misma franja el éxito cinematográfico "Palmeras en la nieve", con el fin de competir con el estreno de la ficción protagonizada por Elena Rivera. Comenzaba así una "guerra" entre ambas cadenas que dio pie a que, a la hora de especificar oficialmente su programación, tanto Antena 3 como Telecinco recurrieran a eufemismos para evitar posibles multas: la primera estableció "La noche de 'Palmeras en la nieve'", mientras que la segunda lanzó "La noche de 'La verdad'".

Así, el día señalado, Telecinco había dado a entender que llegaba 'La verdad', algo que finalmente no se produjo, mientras que Antena 3 tampoco emitió su película. Ambas apostaron por emitir avances en su lugar (Telecinco lo emitió en el access, tras lo cual situó una nueva entrega de 'Got Talent España'), en un mes con los datos de audiencia entre las dos muy ajustados, y con el fantasma de evitar la debacle de 'La verdad' flotando sobre la cadena de Mediaset. La lucha entre ambos canales, además, causó que Telecinco se echará atrás definitivamente con el estreno de su serie, que finalmente se estrenó meses después, el 21 de mayo.

En el caso de "Palmeras en la nieve", Antena 3 decidió guardarse esa carta hasta el otoño de 2018, cuando la cadena de Atresmedia enfrentó a la película de Mario Casas contra el estreno de 'Vivir sin permiso'. La serie de José Coronado llegaba con la segunda temporada ya confirmada y con un estreno multicanal en el que estaban implicadas todas las cadenas de Mediaset, a excepción de Cuatro y Boing. No obstante, eso no evitó que el film de Atresmedia triunfara en audiencias sobre Telecinco, aunque con muy escasa diferencia: 'Vivir sin permiso' alcanzó el 19% de share y casi 2,6 millones de espectadores (22,3% y 3.047.000 si se sumaban el resto de cadenas), mientras que "Palmeras en la nieve" logró 19,4% y más de 2,5 millones de espectadores.

8 Los bailes entre 'Mask Singer' y 'Supervivientes' (2021)

'Mask Singer' y 'Supervivientes'

En junio de este mismo año, Telecinco y Antena 3 volvían a enzarzarse en una guerra por las audiencias a través de dos de sus grandes formatos, 'Supervivientes' y 'Mask Singer: adivina quién canta'. El concurso de Atresmedia anunciaba el arranque de su segunda edición el lunes 17 de mayo, con el fin esquivar las galas del reality de Mediaset, habituales los martes, jueves y domingos, y evitar el golpe de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', por entonces en su recta final y con sus entregas establecidas en el prime time de los miércoles. Sin embargo, para sorpresa de la audiencia, Telecinco respondió con inesperado movimiento: trasladó sus citas de los domingos con Jordi González, a los lunes, estrategia a la que sumó el atractivo de que esa misma noche darían a conocer al expulsado de la semana.

Ante esta maniobra por parte de Mediaset, Antena 3 decidió aplazar el estreno de 'Mask Singer', que llegó finalmente a la parrilla de la cadena el lunes 24 de mayo, con 'Supervivientes' como su gran rival. El duelo concluyó con la victoria del concurso presentado por Arturo Valls, aunque por muy escasa diferencia: 'Mask Singer' congregó a 2.066.000 espectadores (16,6%) frente a los 2.054.000 (20,6%) que atrajo la gala con González, la cual perdía 2,3 puntos con respecto a su emisión habitual de los domingos. El duelo se repitió la semana siguiente, cuando el reality de Mediaset creció a un 21,3% (2.438.000 espectadores), mientras que el formato de Atresmedia cosechó un 15,4% y 1.861.000.

Ante estos datos, Antena 3 decidió trasladar su concurso a la noche de los miércoles, aprovechando el fin de la docuserie de Rocío Carrasco, por lo que Telecinco, con el fin de cumplir la ley, comunicó la emisión para esa misma jornada de 'Supervivientes' y 'Mi casa es la tuya', sin especificar ni horario ni duración de cada uno. Esta táctica les daba tiempo para decidir qué emitir finalmente contra 'Mask Singer', quien se enfrentó finalmente a 'Supervivientes', programa que trasladaba de nuevo sus galas, esta vez las habituales de los jueves, a los miércoles.

Con la Eurocopa de por medio, Antena 3 llegó incluso a prescindir de una nueva entrega, sin aviso previo, en la recta final de su temporada, cuando el partido de Inglaterra y Dinamarca se alargó hasta la prórroga. La decisión pilló por sorpresa a los espectadores, que incluso habían visto publicaciones sobre la nueva gala en redes sociales quince minutos antes de que comenzara, y que fueron posteriormente borradas, lo que, junto a la emisión de un refrito, despertó numerosos comentarios en contra de la cadena. Los bailes tanto de 'Mask Singer' como de 'Supervivientes' se siguieron sucediendo, hasta el punto de que, tras concluir el reality, la emisión del especial 'Ahora, Olga', obligó a Antena 3 a posponer la final del talent show musical, mientras establecía a 'Mujer' como rival del programa sobre Olga Moreno.

9 "Semana inolvidable" contra "La gran noche del jueves en directo" (2021)

'Inocentes y 'La última cena'

Este mismo mes de julio, de cara al jueves 22, Antena 3 y Telecinco repitieron una estrategia bastante similar a la que tuvo lugar en 2018 con 'La verdad' y "Palmeras en la nieve": mientras que la primera establecía un especial bajo el nombre de "Semana inolvidable", que incluía la serie turca 'Inocentes' y las películas "Ahora o nunca" y "Alguien te espía"; la segunda cadena programaba "La gran noche del jueves en directo", sin concretar si emitirían esa noche el estreno de 'La última cena' o la final de 'Supervivientes 2021'.

Finalmente, la principal cadena de Atresmedia situó en su prime time del 22 de julio la ficción turca, mientras que Telecinco apostó por estrenar la segunda edición de 'La última cena'. Un duelo que venció el formato presentado por Paz Padilla, que casi dobló el resultado de la serie de Antena 3, puesto que el programa de Mediaset se quedó con un 16% y 1.279.000 espectadores, frente al 8,8% y los 735.000 de 'Inocentes'. La estrategia de no concretar la emisión también se repetía meses atrás, a principios de este mismo año, cuando Antena 3 promocionaba "Noche de emociones" con la película "Intocable" y la producción turca 'Mi hija', sin especificar cuál de las dos sería la primera, con el fin de hacer frente a 'Love is in the air'.