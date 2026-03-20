Muere Chuck Norris, icono de la acción y actor de 'Walker, Ranger de Texas', a los 86 años

Por Fernando S. Palenzuela |

Muere uno de los iconos de la televisión. Chuck Norris, afamado actor de series como 'Walker, Ranger de Texas', ha muerto a los 86 años, tal y como ha desvelado su familia. El actor había sido ingresado en un hospital de Hawaii tan solo 24 horas antes por motivos que sus más allegados han preferido mantener en secreto.

"Aunque preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos de que estuvo rodeado de su familia y que se encontraba en paz", señala el comunicado compartido por la familia. "Para el mundo, él fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y abuelo querido, un increíble hermano y el corazón de nuestra familia".

Chuck Norris junto a Clarence Gilyard Jr. en 'Walker, Ranger de Texas'

"Él vivió su vida con fe, propósito y un firme compromiso hacia la gente que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones alrededor del mundo y dejó un último impacto en muchas vidas", expresa el escrito de la familia que se puede leer en la cuenta de Instagram del fallecido actor. "El amor y el apoyo que recibió de sus fans de todo el mundo significó mucho para él y nuestra familia está verdaderamente agradecida por ello. Para él, no erais solo fans, sino sus amigos".

El legado de Chuck Norris

Chuck Norris en un episodio de 'Hawai 5.0'

, dado que disponía del cinturón negro en las disciplinas de judo, jiu-jitsu brasileño, karate, taekwondo, tang soo do y chun kuk do. Todo esto le sirvió para aparecer

El intérprete tuvo especial presencia en el cine y la televisión de los 80 y 90, donde protagonizó papeles en 'Desaparecido en combate', 'Delta Force' o 'Top Dog: El perro sargento'. Sin embargo, el papel que lo convirtió en un icono de la televisión fue 'Walker, Ranger de Texas', donde dio vida al protagonista desde 1993 a 2001. En los últimos años realizó papeles episódicos en 'Los Goldberg' y 'Hawai 5.0'.