Por Diego López | |

James Van Der Beek, el actor que se convirtió en ídolo adolescente de toda una generación millenial al interpretar a Dawson Leery en la popular serie 'Dawson crece', ha muerto este 11 de febrero de 2011 a los 48 años de edad, según ha anunciado su familia. En una nota publicada por su mujer, se asegura que "afrontó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, amor por la humanidad, y lo sagrado del tiempo. Esos días vendrán, pero por ahora pedimos privacidad mientras lloramos a nuestro querido marido, padre, hijo, hermano y amigo".

Van Der Beek desveló en noviembre de 2024 que llevaba luchando contra un cáncer colorectal de estado 3 desde agosto de 2023. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido escasas, aunque ha continuado trabajando en pequeños papeles de cine y televisión, como la serie 'Impostura', estrenada el pasado año y en la que participaba en dos episodios.

Su última aparición pública fue en septiembre de 2025, cuando grabó un mensaje en vídeo que se emitió en un reencuentro especial de los actores de 'Dawson crece' para leer el guion original del piloto de la serie y recaudar así fondos para la lucha contra el cáncer. Por aquel entonces, el actor ya lucía un aspecto desmejorado y una gran delgadez.

Para siempre el inolvidable Dawson Leery

Natural de Connecticut, de familia de clase media, James Van Der Beek sintió la llamada por la interpretación desde bien pequeño. Tras protagonizar varias obras escolares, pide a los 15 a sus padres. Su primer trabajo como actor llega un año después, a los 16 años, en la obra "Finding the Sun" de Off-Broadway.

Participa en varias obras teatrales hasta que, a primeros de 1997, consigue el papel protagonista de la serie adolescente de The WB 'Dawson crece'. Allí comparte elenco con los por entonces desconocidos Joshua Jackson, Michelle Williams y Katie Holmes. La serie se convierte en un éxito instantáneo que dispara su popularidad durante las seis temporadas que dura. Su participación le abre la puerta a varios papeles cinematográficos, como la película 'Varsity Blues', con quien conquista lo más alto de la taquilla estadounidense.

Como suele pasar en estos casos, su popularidad decae tras el final de la serie, y aunque nunca deja de trabajar, sus papeles son de menor calado. En 2010 consigue un papel protagonista en la serie 'Mercy', que es cancelada tras una temporada. Su "regreso" se produce en 2012, cuando participa en la aclamada 'Don't Trust the B---- in Apartment 23'. En ella, interpreta una versión de sí mismo que se ríe de su pasado.

En realidad, su carrera nunca se pausa y no hay año en el que no haga película o varias series. Casi siempre papeles secundarios, muchas veces con el reclamo de la nostalgia de 'Dawson crece' como trasfondo. Sus últimos trabajos han sido participar en la temporada 13 de 'The Masked Singer', así como en dos capítulos de la serie 'Impostura'. En verano estrenará su trabajo póstumo, una participación en la serie 'Elle', precuela de 'Una rubia muy legal'.

Padre de seis hijos

En el terreno personal, Van Der Beek ha estado casado dos veces. Desde 2003 a 2009 con la actriz Heather McComb y, desde 2010, con la consultora Kimberly Brook. Con ella ha tenido seis hijos: cuatro niñas y dos niños. El último nace en septiembre de 2021.