Por Diego López |

La cantante Gaynor Hopkins, conocida mundialmente bajo su nombre artístico, Bonnie Tyler, nos ha dejado este 8 de julio de 2026 a los 75 años de edad. La intérprete de la famosísima "Total Eclipse of the Heart" y representante de Reino Unido en Eurovisión en 2013, falleció "de manera inesperada" mientras se encontraba ingresada en un hospital de Portugal, según relata su familia en un comunicado.

La artista, que es dueña de una casa en el Algarve portugués, se encontraba en su residencia el pasado 6 de mayo de 2026 cuando tuvo que ser intervenida de urgencia tras una explosión de apéndice que le perforó el intestino. Tras la operación, se mantuvo en coma inducido en cuidados intensivos para favorecer su recuperación.

El 11 de mayo, cuando se le despierta del coma inducido, sufre un paro cardíaco del que tiene que ser reanimada, y vuelve a inducírsele el coma. Finalmente, el 15 de junio sale del coma aunque se mantiene en cuidados intensivos. Su estado de salud entonces es delicado, aunque los médicos auguran una recuperación, pero lenta. La pasada noche, murió de manera repentina mientras continuaba en cuidados intensivos.

La voz rasgada y un tema para la historia

"La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente la pasada noche en el hospital de Portugal como resultado de la enfermedad de la que estaba siendo tratada", han publicado los medios oficiales de la cantante tras conocerse la noticia. "Emitiremos un nuevo comunicado próximamente, pero ahora pedimos privacidad para poder asumir esta tragedia".

Pensar en Bonnie Tyler es hacerlo en su voz arenosa, rasgada y potente. Pero también en su mayor éxito, uno de los temas más populares de la música reciente, de esos que no entienden ni de géneros ni de generaciones.

Hija de un minero y ama de casa, Tyler tuvo una infancia más que modesta, viviendo en una casa pública de Gales con sus cinco hermanos y padres. A los 16, tras dejar los estudios, trabajó como dependienta, y su introducción a la música fue casi por casualidad: su tía la apuntó a un concurso de talento locales, en el que quedó segunda.

A partir de ahí comenzó a tocar con una banda local cuando, en 1975, un cazatalentos la escucha y acaba provocando que RCA Records le ofrezca su primer contrato. Su primer disco no termina de despegar y, en 1977, se somete a una operación para extirparle unos nódulos en las cuerdas vocales, que acaban provocando su característica voz raspada. Tuvo que esperar hasta el quinto single de su primer trabajo, "It's a Heartache", para conseguir su primer éxito en las listas.

Tras cuatro trabajos discográficos, RCA no le renueva el contrato. Tyler acaba firmando con CBS/Columbia y cambiando de productor, Jim Steinman. Su primer sencillo con su nueva compañía, "Total Eclipse of the Heart", debuta el 11 de febrero de 1983 y rápidamente se convierte en el single más vendido de la historia del Reino Unido con 6 millones en ventas. A partir de ahí llegan las nominaciones a los Grammys, los Brit y un éxito mundial que le abre infinidad de puertas. Un año más tarde lanza otro de sus éxitos, "Holding Out for a Hero", dentro de la banda sonora de la película "Footloose".

Desde entonces la carrera de Tyler va evolucionando y, aunque su popularidad mundial se reduce, consigue mantenerse como un nombre de éxito en Europa durante varios años.

Eurovisión 2013, un inesperado regreso de quien nunca se fue

Tras irse desvinculándose poco a poco del día a día musical y lanzar sus grandes éxitos, Tyler protagoniza un inesperado regreso cuando, en el año 2013, es elegida para representar al Reino Unido en el Festival de Eurovisión. Lo hace con la canción "Believe in Me", que no termina de enganchar ni en las listas de éxitos ni en el propio Festival, quedando en decimonoveno lugar con 23 puntos.

Pese a todo, Bonnie Tyler nunca se retira. Reduce su ritmo de trabajo, realiza colaboraciones con diversos artistas o apariciones esporádicas en programas de televisión. Tanto es así que en 2019 lanza su decimoséptimo álbum de estudio y hasta realiza su primera gira por Sudámerica tras la pandemia.

Buena muestra de su no-retirada son sus dos últimos singles, "Together", junto a David Guetta lanzado en 2025 y el más reciente, "Only Love", publicado el pasado mes de marzo.