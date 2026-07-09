'Sueños de libertad': Beatriz da el siguiente paso de su venganza contra Begoña

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa avanzando en sus principales tramas con un capítulo marcado por nuevos conflictos familiares, promesas de futuro y un movimiento que podría cambiar el rumbo de una de las historias más delicadas de la colonia. Mientras algunos personajes intentan dejar atrás sus diferencias, otros ponen en marcha planes que amenazan con provocar nuevas tensiones.

Uno de los grandes focos del episodio estará en Beatriz (Xenia Tostado). Después de las últimas semanas marcadas por su progresivo acercamiento al hijo de Begoña (Natalia Sánchez), la todavía esposa de Gabriel (Oriol Tarrasón) pone en marcha el primer paso de una nueva estrategia que promete tener importantes consecuencias en los próximos capítulos. Su movimiento abrirá un nuevo frente de conflicto y deja claro que todavía no está dispuesta a dar la batalla por perdida.

Mientras tanto, Pablo (Fernando Andina) continúa intentando resolver la complicada situación provocada por la llegada de Marisol (Laura Rozalén). Convencido de que debe proteger a su familia por encima de todo, le hace una importante propuesta con la esperanza de poner fin a un problema que amenaza con romper de nuevo la estabilidad que tanto ha costado recuperar.

Mabel y Salva en una escena de 'Sueños de libertad'

Marta y Fina refuerzan su relación

Por otro lado, Marta (Marta Belmonte) vuelve a protagonizar un fuerte desencuentro con Tasio (José Milán). Cuando este plantea una petición relacionada con el funcionamiento de la tienda, la reacción de Marta no se hace esperar, dejando patente que las diferencias entre ambos siguen estando muy presentes.

Sin embargo, la pareja formada por Marta y Fina (Alba Brunet) también vivirá uno de los momentos más importantes del capítulo. Después de los desencuentros y las dudas que han marcado su relación en las últimas semanas, ambas toman una importante decisión sobre su futuro.

Además, Tasio cumple con el compromiso adquirido con Paula (Marina Orta). Preocupado por su estado de salud y por las dificultades que atraviesa desde hace semanas, le hace una promesa que podría cambiar su situación dentro de la empresa, demostrando una vez más su intención de ayudarla.

Por último, Salva (Carlos Troya) mantiene una conversación muy sincera con Mabel (Dèlia Brufau). El cantinero le explica el motivo de su actitud reservada, aclarando las dudas que la joven había comenzado a albergar sobre el rumbo de su relación y dando un nuevo paso para fortalecer la confianza entre ambos.