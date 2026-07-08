Por Diego López |

'El verano se mueve' ha estado a punto de causar su primera baja en tan solo una semana en la parrilla de Telecinco. El espacio presentado por Ion Aramendi anunciaba el atropello de uno de sus colaboradores. La sufridora en cuestión no ha sido otra que Belén Rodríguez, que relató en primera persona los hechos de este trágico suceso.

"Iba mandando audios. Yo siempre voy muy despistada. Salía de mi casa, iba para el gimnasio y de repente me ha atropellado el coche. Me he visto debajo de las ruedas", narraba la colaboradora ante la audiencia de Telecinco, asumiendo su culpa en el incidente.

Rodríguez, colaboradora habitual de Telecinco desde finales de los años noventa cuando María Teresa Campos la introdujo en 'Día a día', se retiró de la televisión en noviembre de 2024 para tratarse un cáncer de garganta tras encontrarle un tumor maligno. Regresó en 2025, afortunadamente recuperada. Es hija de la popular Chari Gómez Miranda, conocida en los ochenta y noventa como comentarista de telenovelas en televisión bajo el nombre artístico de Doña Adelaida.

Belén Rodríguez narró en 'El verano se mueve' su susto en Madrid

Ahora, la periodista se toma con humor su accidente e intenta tranquilizar a sus familiares quitando hierro al asunto: "Decirles que estoy bien, que no he podido llamar a todo el mundo. Estoy magullada y herida, pero bien. No es tan fácil morirse como la gente se cree".

Las secuelas del accidente

Belén Rodríguez también ha comentado en 'El verano se mueve' las secuelas que le ha causado este inesperado accidente, que tuvo lugar cerca de la Gran Vía, en pleno centro de Madrid. Sus lesiones han sido leves, y principalmente en el brazo: "Me duele el codo porque me he hecho dos heridas grandes, pero dentro de lo que ha sido, estoy más o menos bien".



La periodista también tuvo palabras de cariño para la conductora que la atropelló, a la que exime de culpa: "Se ha portado conmigo fenomenal. Le ha dado un ataque a la pobre, lloraba".

Rodríguez lleva siendo colaboradora habitual de las tardes de Telecinco desde que Ana Rosa Quintana las ocupara con 'Tardear'. Especialista en realities, se mantuvo posteriormente en 'El tiempo justo' y, ahora, en el verano se mueve. Hasta el año pasado también era colaboradora habitual de 'Fiesta' los fines de semana.