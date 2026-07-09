'El precio de Cantora' lidera con un 12,1% frente a 'Maestros de la costura' y '¡Salta!'

Por Redacción |

Noche de liderazgo para Telecinco gracias a 'El precio de...'. La entrega dedicada al interior de Cantora se impone con 605.000 espectadores y un 12,1% de cuota de pantalla. La segunda posición es para 'Maestros de la costura Celebrity', que reúne a 588.000 seguidores y firma un 10,6%. Completa el podio '¡Salta!', que registra en Antena 3 489.000 espectadores y un 8,5%.

Por detrás se sitúa 'Viajeros Cuatro', con 385.000 seguidores y un 5,8%, mientras que el true crime 'No se lo digas a nadie' anota un 3,3% y 249.000 espectadores en laSexta. Muy cerca se queda 'Documaster' en La 2, que con 'SAC: en la mente criminal' registra un 2,5% y 179.000 seguidores.

En el access prime time, 'El hormiguero: 20 años juntos' logra el empate técnico con 'La revuelta' pese a emitir reposiciones. El especial de Antena 3 reúne exactamente el mismo número de espectadores que el programa de David Broncano, aunque este último se impone por la mínima en cuota de pantalla con un 11,8% frente al 11,7% de Pablo Motos. En Telecinco, 'First Dates Summer' alcanza un 8,4% y supera a 'Horizonte', que ya sin Iker Jiménez ni Carmen Porter baja al 7,9%, perdiendo 1,2 puntos respecto a la semana anterior. Por su parte, 'Cifras y letras' vuelve a destacar en La 2 con un 6,6%, mientras que las reposiciones de 'El intermedio' anotan un 4,8% en laSexta.

Raquel Sánchez Silva en 'Maestros de la costura Celebrity'

Prime time

La 1

La revuelta Shakira-Susana Abaitua-Juan Dávila 1.167.000 11,8% Maestros de la costura Celebrity593.000 10,6%

La 2

Trivial Pursuit406.000 4,6% Cifras y letras660.000 6,6% Documaster179.000 2,5% SAC: en la mente criminal El criminal en serie 292.000 3,0% SAC: en la mente criminal El criminal en serie (2 parte) 217.000 2,7%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Bertín Osborne 1.167.000 11,7% ¡Salta!493.000 8,5%

Cuatro

First Dates430.000 4,9% Horizonte776.000 7,9% Viajeros Cuatro País Vasco francés 385.000 5,8%

Telecinco

First Dates: Summer827.000 8,4% El precio de... Cantora 623.000 12,1%

laSexta

El intermedio: The very best471.000 4,8% No se lo digas a nadie Ha vuelto a suceder 249.000 3,3%

Pilar Rubio en 'Make Up Stars Drag Tour'

Late night

La 1

Make up stars drag tour139.000 7,5%

La 2

SAC: en la mente criminal Adicto a matar 115.000 2,0% SAC: en la mente criminal Adicto a matar (2 parte) 68.000 1,7% Documentos TV La trampa de las redes sociales 56.000 2,4%

Antena 3

¡Salta!172.000 7,7%

Cuatro

Viajeros Cuatro Córdoba 133.000 4,4% Viajeros Cuatro Marruecos 60.000 3,6%

Telecinco

Gran Madrid Show83.000 4,9%

laSexta

No se lo digas a nadie En línea 159.000 3,8% #Caso La base 90.000 3,8%

Samuel y Carlo observan la bebé de María en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano955.000 11,2% Valle Salvaje811.000 10,5% La promesa905.000 12,4% Malas lenguas760.000 10,7% Aquí la Tierra953.000 12,5%

La 2

Saber y ganar576.000 6,3% Tour de Francia Lannemezan-Pau 628.000 7,5% Malas lenguas513.000 6,8% Diario de un nómada: ruta del ámbar Cruzando Polonia 249.000 3,5% Jeopardy168.000 2,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.195.000 13,7% Y ahora Sonsoles729.000 9,5% Pasapalabra1.301.000 17,3%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem540.000 6,4% Lo sabe no lo sabe379.000 5,2%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!446.000 5,1% El verano se mueve512.000 6,4% ¡De lunes a viernes!595.000 8,1% ¡Allá tú!700.000 9,5%

laSexta

Zapeando507.000 5,9% Más vale tarde452.000 6,0% La Sexta clave423.000 5,1%

Mañana

La 1

Vive San Fermín 2026657.000 43,7% La hora de La 1433.000 23,2% Mañaneros 360483.000 15,8% Entrevista Elma Saiz 486.000 16,8% Mañaneros 3601.032.000 13,1%

La 2

Flash moda6.000 0,5% ¡Qué animal! Rastros 19.000 0,9% Ecuador en la cima de la biodiversidad De la Amazonía a las cumbres andinas 40.000 2,2% Página 2 Santiago Posteguillo 23.000 1,3% El señor de los bosques Fragas de Catasos, Pontevedra 20.000 1,1% El señor de los bosques Collsacabra, Barcelona 31.000 1,5% El señor de los bosques Pinilla del Valle, Madrid 38.000 1,8% Hogares increíbles con Dermot Bannon Canadá 25.000 1,1% Escapadas extraordinarias en Navidad68.000 2,5% Curro Jiménez El destino de Antonio Navajo 126.000 3,5% El cazador105.000 1,8% El cazador218.000 2,5%

Antena 3

Espejo público verano283.000 11,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Canelones de pollo, panceta y calabacín 834.000 16,9% La ruleta de la suerte1.476.000 20,2%

Cuatro

Love shopping TV6.000 0,8% ¡Toma salami! Karaoke 23.000 1,7% Alerta cobra Desde Moscú con amor 22.000 1,2% Alerta cobra El equipo B 24.000 1,3% Alerta cobra Summer y Sharky 27.000 1,4% En boca de todos251.000 8,2%

Telecinco

La mirada crítica253.000 13,4% Vamos a ver verano255.000 9,1% El precio justo522.000 7,9%

laSexta

Equipo de investigación Despedidas de solter@ 29.000 3,0% Equipo de investigación Los reyes de la fiesta 39.000 2,1% Aruser@s fresh173.000 8,9% Al rojo vivo293.000 8,0%

Informativos

La sobremesa del miércoles deja un panorama de ajustes moderados respecto al mismo día de la semana anterior. El movimiento más llamativo es el de 'Telediario 1', que sube 1,8 puntos hasta el 15,4% y consolida su posición como segunda opción del mediodía, mientras que 'Antena 3 noticias 1' cede 1,3 puntos respecto al miércoles 1 de julio, aunque con un 22,1% mantiene el liderazgo con holgura. En el lado positivo, 'Noticias Cuatro 1' suma 0,8 puntos hasta el 8,3%, su mejor lectura reciente en esta franja, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' retrocede 0,7 puntos hasta el 7,5%.

En la noche, la tendencia se invierte parcialmente. 'laSexta noticias 20h' es la gran protagonista al subir 1,1 puntos respecto a hace siete días hasta el 8,1%, su mejor dato semanal en esta edición. 'Telediario 2' baja 0,7 puntos hasta el 14,5%, aunque sigue liderando con claridad. En el extremo opuesto, 'Informativos Telecinco 21:00' pierde 0,7 puntos y se queda en un 7,3%, alejándose de los registros de la semana pasada.

La 1

Informativo territorial 1828.000 13,3% Telediario 11.400.000 15,4% Informativo territorial 21.205.000 13,1% Telediario 21.242.000 14,5%

Antena 3

Noticias de la mañana210.000 11,3% Antena 3 noticias 12.016.000 22,1% Antena 3 noticias 21.572.000 18,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1580.000 8,3% El desmarque Cuatro 1445.000 5,0% Noticias Cuatro 2374.000 5,1%

Telecinco

El matinal48.000 6,3% El matinal100.000 6,1% El matinal138.000 7,8% Informativos Telecinco 15:00681.000 7,5% Informativos Telecinco 21:00619.000 7,3%

laSexta

laSexta noticias 14h619.000 7,7% laSexta noticias: Jugones517.000 5,6% laSexta noticias 20h594.000 8,1%

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