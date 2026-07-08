La Academia de Televisión Estadounidense acaba de desvelar la lista completa de nominados a la 78 edición de los Premios Emmy, que se celebrarán el próximo 15 de septiembre de 2026. La actriz Mariska Hargitay será la encargada de presentar la ceremonia en una gala que no estará presentada por un cómico por primera vez en años.
Una vez más, 'The Pitt' y 'Hacks' son las dos series favoritas con 25 y 24 nominaciones, aunque la Academia ha tenido también muy en cuenta dos ficciones nuevas de Apple, 'La maldición de Widow's Bay' y 'Pluribus' con 19 y 18 nominaciones respectivamente.
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Por plataformas, HBO Max (Warner Bros. Discovery) repite una vez más como la más nominada con 127, mientras que Disney y Netflix empatan en segunda posición con 111. Apple TV da la sorpresa con 87 nominaciones y Amazon se queda muy atrás con Prime Video.
Comedia
Mejor serie de comedia
- 'Colegio Abbott'
- 'The Bear'
- 'Hacks'
- 'Nadie quiere esto'
- 'Margo tiene problemas de dinero'
- 'Solo asesinatos en el edificio'
- 'Terapia sin filtro'
- 'La maldición de Widow's Bay'
Mejor actor protagonista de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man
- Steve Carell - Rooster
- Matthew Rhys - La maldición de Widow's Bay
- Jason Segel - Terapia sin filtro
- Martin Short - Solo asesinatos en el edificio
Mejor actriz protagonista de comedia
- Quinta Brunson - Colegio Abbott
- Ayo Edebiri - The Bear
- Elle Fanning - Margo tiene problemas de dinero
- Lisa Kudrow - The Comeback
- Jean Smart - Hacks
Mejor actor de reparto de comedia
- Colman Domingo - Las cuatro estaciones
- Paul W. Downs - Hacks
- Harrison Ford - Terapia sin filtro
- Nick Offerman - Margo tiene problemas de dinero
- Stephen Root - La maldición de Widow's Bay
- Michael Urie - Terapia sin filtro
- Tyler James Williams - Colegio Abbott
Mejor actriz de reparto de comedia
- Dale Dickey - La maldición de Widow's Bay
- Hannah Einbinder - Hacks
- Janelle James - Colegio Abbott
- Kate O'Flynn - La maldición de Widow's Bay
- Michelle Pfeiffer - Margo tiene problemas de dinero
- Megan Stalter - Hacks
- Jessica Williams - Terapia sin filtro
Mejor actor invitado de comedia
- Michael J. Fox - Terapia sin filtro
- Brett Goldstein - Terapia sin filtro
- Hamish Linklater - La maldición de Widow's Bay
- Christopher McDonald - Hacks
- Rob Reiner - The Bear
- Connor Storrie - Saturday Night Live
Mejor actriz invitada de comedia
- Leslie Bibb - Hacks
- Jamie Lee Curtis - The Bear
- Betty Gilpin - La maldición de Widow's Bay
- Cherry Jones - Hacks
- Laurie Metcalf - Hacks
- Kaitlin Olson - Hacks
- Lauren Weedman - Hacks
Drama
Mejor serie de drama
- 'La diplomática'
- 'La edad dorada'
- 'El caballero de los Siete Reinos'
- 'Paradise'
- 'The Pitt'
- 'Pluribus'
- 'Slow Horses'
- 'Vicios ocultos'
Mejor actor protagonista de drama
- Sterling K. Brown - Paradise
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Rufus Sewell - La diplomática
- Noah Wyle - The Pitt
Mejor actriz protagonista de drama
- Carrie Coon - La edad dorada
- Chase Infiniti - The Testaments
- Keri Russell - La diplomática
- Rhea Seehorn - Pluribus
- Zendaya - Euphoria
Mejor actor de reparto de drama
- Patrick Ball - The Pitt
- Billy Crudup - The Morning Show
- Shawn Hatosy - The Pitt
- Gerran Howell - The Pitt
- Jack Lowden - Slow Horses
- Tom Pelphrey - Task
- Carlos Manuel Vesga - Pluribus
Mejor actriz de reparto de drama
- Taylor Dearden - The Pitt
- Fiona Dourif - The Pitt
- Allison Janney - La diplomática
- Katherine LaNasa - The Pitt
- Sepideh Moafi - The Pitt
- Julianne Nicholson - Paradise
- Karolina Wydra - Pluribus
Mejor actor invitado de drama
- Colman Domingo - Euphoria
- Ernest Harden Jr. - The Pitt
- Jeff Hiller - Pluribus
- Jeff Kober - The Pitt
- Jonathan Pryce - Slow Horses
- Bradley Whitford - La diplomática
Mejor actriz invitada de drama
- Brittany Allen - The Pitt
- Tal Anderson - The Pitt
- Tina Ivlev - The Pitt
- Miriam Shor - Pluribus
- Merritt Wever - La edad dorada
- Shailene Woodley - Paradise
Limitadas y antologías
Mejor serie limitada o antología
- 'Su peor pesadilla'
- 'La bestia en mí'
- 'Bronca'
- 'DTF St. Louis'
- 'Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette'
Mejor actor principal serie limitada o antología
- Riz Ahmed - Bait
- Jason Bateman - Black Rabbit
- Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac - Beef
- Matthew Rhys - La bestia en mí
Mejor actriz principal serie limitada o antología
- Claire Danes - La bestia en mí
- Sally Field - Remarkably Bright Creatures
- Carey Mulligan - Beef
- Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
- Sarah Snook - Su peor pesadilla
Mejor actor de reparto en serie limitada o antología
- Jason Bateman - DTF St. Louis
- Richard Gadd - Half Man
- David Harbour - DTF St. Louis
- Richard Jenkins - DTF St. Louis
- Charles Melton - Beef
- Nick Offerman - Death by Lightning
Mejor actriz de reparto en serie limitada o antología
- Linda Cardellini - DTF St. Louis
- Dakota Fanning - Su peor pesadilla
- Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story
- Joy Sunday - DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung - Beef
- Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Mejor programa de variedades
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight with John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert
- Saturday Night Live