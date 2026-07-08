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¿QUIÉN GANARÁ?

Lista completa de nominados a los Premios Emmy 2026

Los Emmy 2026 ya tienen favoritas: 'The Pitt' con 25 nominaciones y 'Hacks' con 24 parten en cabeza en la 78 edición de los galardones de la Academia de Televisión Estadounidense, cuya gala tendrá lugar el 15 de septiembre de 2026.

Lista completa de nominados a los Premios Emmy 2026
©Television Academy
Por Diego LópezPublicado: Miércoles 8 Julio 2026 17:58 (hace 1 hora)

La Academia de Televisión Estadounidense acaba de desvelar la lista completa de nominados a la 78 edición de los Premios Emmy, que se celebrarán el próximo 15 de septiembre de 2026. La actriz Mariska Hargitay será la encargada de presentar la ceremonia en una gala que no estará presentada por un cómico por primera vez en años.

Una vez más, 'The Pitt' y 'Hacks' son las dos series favoritas con 25 y 24 nominaciones, aunque la Academia ha tenido también muy en cuenta dos ficciones nuevas de Apple, 'La maldición de Widow's Bay' y 'Pluribus' con 19 y 18 nominaciones respectivamente.

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Por plataformas, HBO Max (Warner Bros. Discovery) repite una vez más como la más nominada con 127, mientras que Disney y Netflix empatan en segunda posición con 111. Apple TV da la sorpresa con 87 nominaciones y Amazon se queda muy atrás con Prime Video.

Nominaciones a los Emmy 2026RANKING POR GRUPO PROPIETARIO · CADENAS Y PLATAFORMAS INCLUIDAS · 78ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMMY
Pos.Grupo propietarioCadenas / plataformasNomin.
Disney y Netflix empatan en el segundo puesto · Pulsa las columnas Pos., Grupo o Nomin. para ordenar · Fuente: Television Academy

Comedia

Mejor serie de comedia

Mejor actor protagonista de comedia

Mejor actriz protagonista de comedia

Mejor actor de reparto de comedia

Mejor actriz de reparto de comedia

Mejor actor invitado de comedia

Mejor actriz invitada de comedia

Drama

Mejor serie de drama

Mejor actor protagonista de drama

Mejor actriz protagonista de drama

Mejor actor de reparto de drama

Mejor actriz de reparto de drama

Mejor actor invitado de drama

Mejor actriz invitada de drama

Limitadas y antologías

Mejor serie limitada o antología

Mejor actor principal serie limitada o antología

Mejor actriz principal serie limitada o antología

Mejor actor de reparto en serie limitada o antología

Mejor actriz de reparto en serie limitada o antología

Mejor programa de variedades

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Last Week Tonight with John Oliver
  • The Late Show with Stephen Colbert
  • Saturday Night Live

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