'Nacho Vidal, una industria XXXL' y 'Express', primeras apuestas de ficción de Starzplay en España

Starzplay apuesta por el contenido en español. El servicio internacional de streaming premium de Starz anuncia cuatro producciones realizadas en España y México que se estrenarán próximamente en su catálogo. La plataforma posibilitará que estos títulos estén disponibles en su servicio en Latinoamérica con un plan para lanzar títulos seleccionados en España, así como en Estados Unidos en Starz y Pantaya. Una amplio abanico de géneros que va del drama policiaco de suspense a ficciones de época y producciones que exploran el universo del porno.

"A medida que Starz continúa expandiendo su presencia global a través de la plataforma Starzplay y su aplicación internacional directa al consumidor, la creación de oportunidades de coproducción internacional de contenido original es el siguiente paso para adecuar nuestra oferta a nuestros suscriptores", asegura Superna Kalle, Executive Vice President, International Digital Networks, Starz. "A través de nuestras asociaciones innovadoras de producción y cooperación con nuestra compañía hermana Pantaya, tenemos la oportunidad de crear series únicas y definitivas que conquistarán las audiencias de habla hispana en todo el mundo", añade.

Iván Escobar y Nacho Vidal

Las cuatro nuevas series incluyen:

Serán producidas en España:

"Nacho Vidal, una industria XXXL" - "Nacho Vidal, una industria XXXL" es una investigación del interior de "la otra industria cinematográfica" que mueve más de 500 millones de euros al año en España a través de la extraordinaria vida del legendario actor porno español Nacho Vidal. Demostrando que sus talentos llegaban mucho más allá de sus más famosos 25 cm, Nacho cambió las reglas del juego en los años 90 cuando al convertirse en una superestrella internacional... y ahí es donde comienza la historia. Nacho Vidal, una industria XXXL se produce en colaboración con Bambú Producciones y La Claqueta PC.

"Express" es un thriller de suspense producido por The Mediapro Studio, productora global del Grupo MEDIAPRO enfocada a la creación, desarrollo de contenidos de alta calidad tanto de ficción como de no ficción y en la distribución. Del aclamado creador y guionista Iván Escobar ("Vis a Vis"), showrunner en la serie, "Express" cuenta una historia del único tipo de crimen que ha aumentado en el último año un 100%: Secuestro Express. Todo es una cuenta atrás desde el mismo momento en que se levanta el teléfono... Laura Fdez. Espeso, Javier Méndez, Javier Pons y Escobar son los productores ejecutivos de The Mediapro Studio.

Serán producidas en México:

"Señorita Mexico," (título provisional) el exquisito drama de época ambientado en el oscuro glamour de la década de los 80 en México que sigue a las concursantes que se preparan para presentarse a Miss México mientras compiten no sólo por ganar, sino por llegar vivas a la final. La serie estará dirigida por la showrunner Lucia Puenzo y coproducida por Fremantle y la galardonada productora chilena Fábula. Fremantle se encargará de la distribución mundial.

"Toda La Sangre," es un thriller en español basado en una popular serie de novelas policíacas escritas por el autor mexicano Bernardo Esquinca y que cuenta la historia de un periodista, Casasola, especializado en crímenes, que está decidido a resolver todos y cada uno de los crímenes que asolan Ciudad de México encontrándose con una serie de asesinatos que parecen inspirados en sacrificios aztecas y desafían las leyes de la naturaleza. La serie es una coproducción que asocia Lionsgate y Hemisphere Media Group, servicio premium de streaming en español, PANTAYA, junto con el productor ejecutivo Zasha Robles de Spiral International, una filial de Etcetera Group. "Toda La Sangre" solo estará disponible en Starzplay en Latinoamérica.

La rápida expansión de Starzplay en 50 países y el éxito conseguido hasta la fecha ha sido impulsado gracias a política de programación que presenta lo "mejor del SVOD global", que incluyen series originales de STARZ como "Power" y sus esperadísimas nuevos spin offs que incluyen "Power Book II: Ghost" y "Power Book III": Kanan"; la nueva serie de éxito de este verano "Hightown" y "P-Valley" y la favorita de los fans "The Spanish Princess", todas ellas con el mismo día y fecha de lanzamiento en el mundo entero. Además, combina esta programación con adquisiciones exclusivas premium como "The Great", "Normal People", "El nombre de la rosa" y "The Act", así como un enorme catálogo de largometrajes de éxito.