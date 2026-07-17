Por Fidel Conejero |

RTVE ya tiene preparado su mayor despliegue televisivo para acompañar a la Selección española en la final del Mundial 2026 frente a Argentina. La corporación pública modificará prácticamente toda la programación de La 1 este domingo 19 de julio con una cobertura especial que arrancará al mediodía y se prolongará hasta bien entrada la madrugada, ofreciendo tanto la previa como el partido y todas las reacciones posteriores a una cita que puede acabar con la segunda estrella para el combinado nacional.

La final, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, podrá seguirse desde las 21:00 horas en La 1, La 1 UHD, Teledeporte, La 2 Catalunya y RTVE Play. Además, RTVE destaca que será la primera vez que una final mundialista de España se emita a través de la corporación pública, ya que el histórico España-Países Bajos de Sudáfrica 2010 fue ofrecido por Telecinco.

La retransmisión del encuentro correrá a cargo de Juan Carlos Rivero, acompañado en los comentarios por Vero Boquete y Mario Suárez, mientras que Roi Groba informará desde el terreno de juego. La cobertura también incluirá el espectáculo musical organizado por la FIFA durante la final con estrellas como Shakira, Chris Martin, Justin Bieber, Madonna, Robbie Williams o Laura Pausini.

La cita también supondrá un reto en. La únicadisputada hasta ahora por, la defrente a Países Bajos, reunió a 13,9 millones de espectadores y un 82,9% de cuota de pantalla en la emisión, mientras que laalcanzó losy un, convirtiéndose entonces en la

Mikel Merino tras marcar el gol en el minuto 87 del España - Bélgica

La 1 reorganiza toda su programación para acompañar a la Selección

La programación especial comenzará a las 12:00 horas con una edición muy diferente de 'D Corazón'. El espacio presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos dejará a un lado la actualidad del corazón para centrarse por completo en el ambiente que rodeará la gran final, combinando información deportiva con la reacción de los aficionados y la última hora de la Selección.

A las 17:55 horas llegará una de las principales novedades de la jornada, el estreno de 'Ojalá la segunda'. Presentado por Felipe del Campo y dirigido por Nacho Mostazo, el programa servirá como antesala del partido con conexiones en distintos puntos para recoger el ambiente entre los seguidores de España y trasladar la emoción de las horas previas al decisivo encuentro frente a Argentina.

La cobertura continuará desde las 19:30 horas con 'NY: la finalísima', la edición especial de 'Camino a NY'. El formato, conducido por Lara Gandarillas y Marcos López, se emitirá desde Nueva York para ofrecer toda la información de última hora desde el escenario de la final, con entrevistas, conexiones en directo y el ambiente que se respire en las horas previas al pitido inicial.

Tras el encuentro, la programación no finalizará con el pitido final. RTVE prolongará su emisión para mostrar en directo la entrega del trofeo, la ceremonia de clausura y las primeras reacciones de jugadores, cuerpo técnico y protagonistas de una noche que puede convertirse en histórica para el deporte español. Si España logra imponerse a Argentina, La 1 acompañará también la celebración del título hasta la madrugada.