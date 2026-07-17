Por Fidel Conejero |

DAZN también quiere convertir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en uno de los grandes acontecimientos televisivos del año. La plataforma deportiva ha anunciado una programación especial que se prolongará durante más de doce horas ininterrumpidas y que, según destaca la propia compañía, supondrá el mayor despliegue editorial realizado hasta la fecha para la retransmisión de un único partido.

La cobertura comenzará a las 09:00 horas con una edición especial de 'Buenos Días América', desde donde se repasará toda la actualidad del campeonato, el partido por el tercer y cuarto puesto y las últimas noticias de los dos finalistas. Posteriormente, a las 11:15 horas, DAZN recuperará uno de los momentos más importantes de la historia del deporte español con la reemisión íntegra de la final del Mundial de 2010 entre España y Países Bajos, narrada por Axel Torres, Miguel Ángel Román y Alberto Edjogo.

La programación continuará con nuevas entregas de 'La Dazoneta' y 'Trending Mundial', antes de dar paso, desde las 17:00 horas, a una extensa previa que acompañará a los espectadores hasta el comienzo del encuentro entre España y Argentina.

Equipo de DAZN de la cobertura del Mundial 2026

Aitana Bonmatí y Pepe Reina reforzarán la cobertura desde Nueva York

Uno de los principales atractivos de la retransmisión será la incorporación de Pepe Reina y Aitana Bonmatí. El exportero de la Selección, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, aportará su análisis tanto durante la previa como en la retransmisión y el postpartido desde Nueva York. Por su parte, la campeona del mundo de Australia 2023 y doble Balón de Oro estará a pie de campo junto a Pablo Pinto, acercando a los espectadores el ambiente previo al encuentro y participando también en las reacciones posteriores.

La retransmisión estará liderada por Miguel Ángel Román y Alberto Edjogo, mientras que desde el plató intervendrán Sandra Díaz, Àxel Torres, Gaby Ruiz, Nacho González, Juan Eduardo Esnáider, Eneko Fernández de Garayalde y José Sanchís, entre otros colaboradores habituales de la plataforma. Además, DAZN realizará conexiones desde distintos puntos de Madrid, Barcelona y Valencia para mostrar cómo viven los aficionados una cita histórica para el fútbol español.

La programación especial contará también con invitados del mundo del deporte como Rafa Nadal y Marc Márquez, además del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Más allá del directo, DAZN recuerda que durante el Mundial ha desarrollado una amplia oferta editorial con más de 100 contenidos exclusivos, entre entrevistas, documentales, reportajes y programas especiales dedicados al torneo. A ello se suma la posibilidad de volver a ver todos los partidos bajo demanda una vez finalizados.

Con motivo de la gran final, la plataforma ha lanzado además una promoción especial para nuevos usuarios. Por 0,99 euros, los aficionados podrán seguir tanto el España-Argentina como el encuentro por el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra. La oferta incluye además un mes gratuito del plan Fútbol para quienes no sean clientes de pago, con acceso al inicio de la temporada de las principales ligas europeas.