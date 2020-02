Los nueve títulos que Netflix ha retirado por demandas gubernamentales

La presencia global de las plataformas de streaming también tiene desventajas, ya que cada territorio cuenta con normativas diferentes que pueden limitar e incluso censurar ciertos contenidos. En el caso de Netflix, esas restricciones han sido puestas de manifiesto a través del primer informe de la compañía centrado en su impacto global y su apuesta por la diversidad, en el que se ha desvelado qué nueve contenidos han sido retirados del servicio a raíz de demandas gubernamentales.

Hasan Minhaj en 'Patriota no deseado'

En los últimos años, el país que más veces ha empujado a Netflix ha eliminar contenido ha sido Singapur que, a través de la Infocomm Media Development Authority, supeditada al Ministerio de Comunicación e Información, ha forzado la retirada de cinco productos: 'La primera tentación de Cristo' y "La última tentación de Cristo", que muestran controvertidas representaciones de Jesucristo, y "The Legend of 420", 'Colocados en la cocina' y 'Descolocados', que no censuran el consumo de cannabis.

Como señala The Hollywood Reporter, las demandas de las autoridades de Singapur arrancaron en 2018, siendo la última de ellas la relativa a 'La primera tentación de Cristo', cuya polémica muestra de la icónica figura religiosa también le valió a Netflix una orden judicial en Brasil, que terminaría siendo anulada. Por su parte, Vietnam exigió en 2017 la retirada de "La chaqueta metálica", la mítica película de Stanley Kubrick ambientada en el país asiático.

La censura no entiende de continentes

Si nos mantenemos en Asia, Netflix tuvo que retirar en 2019 un programa de 'Patriota no deseado con Hasan Minhaj' a petición del gobierno de Arabia Saudí. Cuatro años antes, en 2015, la plataforma estadounidense eliminó de su catálogo de Nueva Zelanda la película "The Bridge" y, en 2017, llegó el turno de "La noche de los muertos vivientes", piedra angular del cine de terror, en Alemania, donde su retirada fue exigida por la Comisión por la Protección Juvenil.