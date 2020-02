Netflix cancela 'Spinning Out' tras una temporada

Netflix vuelve a sacar la guadaña. Si hace unos días la plataforma comunicó la cancelación de 'Soundtrack' tras una temporada, ahora es 'Spinning Out' la que no supera el corte, también, tras una sola temporada. El drama ambientado en el mundo del patinaje artístico sobre hielo debutó el pasado 1 de enero con criticas muy tibias y parece que tampoco ha acabado de convencer a los suscriptores de la plataforma.

Kaya Scodelario

Creado por Samantha Stratton, 'Spinning Out' se centraba en una patinadora de élite interpretada por Kaya Scodelario ('Skins') que tras una lesión grave que le causa un gran trauma decide reinventarse y competir en pareja. El drama, que fue comparado por algunos con "Pasión por el triunfo" y "Cisne negro", es una producción interna de Netflix, que se topó con múltiples obstáculos durante el proceso, entre ellos la salida del proyecto por problemas de agenda de Emma Roberts, que iba a encarnar a la protagonista.

La ficción, cuyo reparto incluye también a January Jones, Willow Shields y Amanda Zhou, terminó su primera temporada de diez episodios con un cliffhanger que Stratton avisó que se resolvería en la segunda temporada. Sin embargo, finalmente nos vamos a quedar sin saber qué habría pasado de haber podido continuar.

Optimización de recursos

'Spinning Out' es el último original de Netflix cancelado con una sola temporada. Se une a la creciente lista que incluye títulos recientes como 'Soundtrack', 'Daybreak', 'No Good Nick', 'Tuca & Bertie', 'Chambers' y 'All About the Washingtons', entre otros. Netflix, como otros plataformas de streaming, no publica datos de audiencia salvo si es para sacar pecho. El servicio decide si renovar o cancelar una serie tras sopesar métricas internas como la tasa de financiación de la ficción o los costes de producción y determina si es rentable invertir esos recursos financieros en otra temporada o si, por contra, es mejor reasignarlos en un nuevo original.