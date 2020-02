Toni Collette protagonizará el thriller 'Pieces of Her' de Netflix

Toni Collette se queda en Netflix. Tras protagonizar la excelente miniserie 'Creedme', la intérprete australiana encabezará un nuevo proyecto de la plataforma que llevará el título de 'Pieces of Her'. La serie, cuya primera temporada estará compuesta por ocho episodios, se basará en la novela homónima de Karin Slaughter.

Toni Collette

'Pieces of Her' se centrará en Andy Oliver y su madre, Laura (Collette), y arrancará con un azaroso acto de violencia en su ciudad natal de Georgia desencadenará una serie de eventos que empujan a Andy a iniciar un peligroso viaje por Estados Unidos en busca de respuestas sobre su familia.

Encantadora, empática y modesta, Laura es a primera vista la mujer sureña perfecta, dedicada a su trabajo como patóloga del habla y a su hija descontenta. Pero cuando los fantasmas del pasado de Laura ponen en peligro sus vidas, su verdadera identidad acaba saliendo a la luz.

El thriller cuenta con un equipo creativo compuesto exclusivamente por mujeres que incluye a la guionista y productora Charlotte Stoudt ('Homeland'), las productoras ejecutivos Lesli Linka Glatter ('Homeland') y Bruna Papandrea ('Big Little Lies') y la directora y productora ejecutiva Minkie Spiro ('Dead to Me').

Entre el cine y la televisión

Este será uno de los pocos papeles televisivos de la carrera de Collette. La actriz, que ganó un Emmy y un Globo de Oro por su papel en la comedia dramática 'United States of Tara' de Showtime, protagonizó en 2013 el thriller 'Rehenes' de CBS, en 2018 el drama 'Wanderlust' de BBC y en septiembre del año pasado la miniserie 'Creedme' de Netflix. Sus últimos trabajos en la gran pantalla incluyen films como "Puñales por la espalda", "Dream Horse" y "Velvet Buzzsaw".