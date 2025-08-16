Nuria Marín se planta ante los que critican su forma de informar sobre la Casa Real

Por Sandra Alcaide Barrón |

En cierto punto de su vida, Nuria Marín decidió. Actualmente la periodista cuenta cony con su propio pódcast 'Reales y revueltos'. Su contenido principal está basado en lo que ella califica como "royal salseos", es decir, quesin ningún tipo de censura, tanto de la española como de otros países.

En alguna ocasión, su forma de contar estos sucesos ha sido criticada, por esto la catalana decidía plantarse y responder a un usuario de X el 16 de agosto. En primer lugar, la crítica que recibía era la siguiente: "Se vuelve a recodar que tanto Pilar Eyre como Nuria Marín no informan bien sobre la Casa Real. Son opinólogos en vez de informadores. Verter una opinión sobre una institución siendo periodista puede sesgar la información".

Una imagen promocional de Nuria Marín y su pódcast 'Reales y revueltos'

Tras esta afilada crítica, Nuria Marín salía en defensa propia de su persona y su forma de hacer periodismo. "O sea que los periodistas que informamos sobre realeza tenemos que ser pelotas y cortesanos. Yo prefiero aplicar el pensamiento crítico. Si a Juan Carlos se le hubiera hecho menos la pelota quizá no estaría en Abu Dhabi. El cortesanismo es el peor enemigo de la institución", espetaba.

Esto conducía a una nueva disputa de mensajes entre ambos, a lo que la periodista concluía que "El contenido que se hace desde un perfil personal de redes sociales es libre de enfocarse desde donde cada uno decida. Quizá lo que molesta es que haya tanta gente siguiéndolo y apoyándolo, creando debates abiertos y libres entre personas de distintos pensamientos".

Nando Escribano, Nuria Marín y Germán González recordando su paso por 'Cazamariposas'

La trayectoria de Nuria Marín

Nuria Marín formó parte de la época dorada respecto a la prensa del corazón en Telecinco. Estuvo durante muchos años al frente de 'Cazamariposas' junto con Nando Escribano y Germán González. Además, el programa coexistía con 'Sálvame', con quienes formaban un gran tándem para informar de una manera divertida y original.

Tras la cancelación repentina del programa, Nuria Marín continuó afianzándose como presentadora en otros formatos de la cadena, pero principalmente en 'Socialité'. Este formato estuvo muy vivo durante mucho tiempo, pero tras la marcha de la catalana y de María Patiño comenzó a decaer, hasta ser cancelado hace apenas unos meses. Recientemente, Marín ha presentado en TV3 'Love cost' y 'Tens un minut?' y colabora en 'Està passant' también de 3Cat.