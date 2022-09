Omar Montes pelea con la Policía en pleno directo de Instagram: "No me fío un pelo"

Hace poco más de un mes del último problema de Omar Montes con las autoridades, y el contador vuelve a ponerse a cero. El viernes 16 de septiembre, tras un concierto en Castellón, el cantante y juez de 'Idol Kids' se enfrentó con diversos agentes de un control policial en directo, mientras lo retransmitía en su cuenta de Instagram.

Omar Montes en 'El Hormiguero'

Ante la orden de apagar el teléfono de uno de los policías, Montes respondía: "Me está parando cuando me está viendo que acabo de bajarme de cantar para todos vosotros para registrarme. ¿Solo porque yo vengo aquí a cantar, me vas a parar a mí?"

Otro policía le explicaba que, al tratarse de un control de seguridad ciudadana, no se podía permitir que el ganador de 'Supervivientes 2019' grabara por la seguridad del control. Después de corregir que se trataba de un vídeo en directo, el colaborador de 'El hormiguero' calificó el comportamiento de los agentes de "sospechoso": "Me ha parecido raro que entre veinte me estéis apuntando con los fusiles, así raro...".

El cantante Omar Montes discute con la Policía en un control de seguridad ciudadana pic.twitter.com/YY89JP4OFH — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 17, 2022

En su línea

Una última agente intervino para decirle al cantante que podía seguir grabando, siempre y cuando respetara su privacidad, pero él siguió insistiendo en su desconfianza hasta el final. Este incidente se suma a otros problemas con la justicia como el presunto uso de una red de pasaportes COVID falsos o la reciente congregación ilegal de miles de personas en el centro de Madrid, que conllevó su desalojo policial.