La participación de Isabel Rábago en 'Secret Story: La casa de los secretos' está abriendo la puerta a muchos testimonios que no dejarían en buen lugar a la colaboradora de televisión y que podrían alterar su imagen pública. El último de ellos ha sido el del reportero Omar Suárez, quien desveló en 'Sábado deluxe' su negativa experiencia con la gallega.

"No he conocido a nadie más traicionero que Isabel Rábago", afirmaba con rabia el periodista, quien aseguró que muchas personas ya le advirtieron sobre la tertuliana de 'Ya es mediodía' cuando eran amigos. Unos consejos que de nada sirvieron y que no evitaron la decepción de Suárez: "Cuando la conocí fue mucho peor de lo que imaginaba", aseguró.

El reportero de 'Sálvame' se sinceró y confirmó que la exsuperviviente habría utilizado datos de su vida privada para "asegurarse su puesto de trabajo". Una táctica que, al parecer, habría usado en varias ocasiones: "Hay mucha gente a la que ha traicionado en esta profesión", explicó. De hecho, ha llegado a subrayar que Rábago se "la jugó de la forma más sucia".

Más colaboradores contra Rábago

A pesar de que las vivencias de Suárez ocuparon varios minutos del programa de Mediaset, otros colaboradores también quisieron exponer su experiencias con la concursante de 'Secret Story'. "Me la jugó", comentó Víctor Sandoval. La expareja de Nacho Polo aseguró que para él era "su confidente", pero ese vínculo cambió con el paso del tiempo. "La llamaba desesperado llorando cada vez que me pasaba algo con Nacho", explicaba el madrileño visiblemente afectado. ¿Servirá la entrada de Rábago en el reality para que cambie su imagen pública?