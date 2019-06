14 personajes que parecía que habían muerto pero volvieron a la serie

En el arduo camino por alargar una serie en función de las peticiones de la cadena sin perder el interés de la audiencia los showrunners y guionistas recurren a todo tipo de estrategias. Muchas ficciones utilizan la técnica de fingir la muerte de un personaje para dejar a la audiencia enganchada. En ocasiones es un recurso muy bien llevado y exitoso, pero otras suele ser una forma de despedirse de un actor que termina volviendo. Lo chocante es cuando ese personaje regresa del más allá, rara vez justificable a nivel argumental. Desde FormulaTV hemos reunido 14 muertes falsas de personajes de series.

1 Héctor en 'El internado'

La muerte de Héctor en 'El internado'

La muerte de Héctor (Luis Merlo) al principio de la quinta temporada de 'El internado' fue un suceso que marcó a los espectadores. Su accidente llegaba en un momento en el que el personaje necesitaba estar vivo más que nunca. Marcos (Martín Rivas) y Paula (Carlota García) acababan de descubrir que el director era su tío e iban a marcharse del internado Laguna Negra todos juntos. Sin embargo, Héctor se cayó por las escaleras y falleció. Lucía (Lola Baldrich) ayudó a Héctor a fingir su muerte para protegerlo y el personaje volvió en la séptima y última temporada para reunirse con su hermana (Yolanda Arestegui) y sus sobrinos.

Luis Merlo se despidió durante dos temporadas de Héctor, uno de los personajes más queridos de la serie y uno de los protagonistas. Pero este no fue un recurso de los guionistas, sino que el actor tomó la decisión de dejar la serie y la trama se escribió de este modo. "Abandoné la serie porque dejé de comprenderla", confesó Merlo a FormulaTV. "Cuando empezaron los naves espaciales y los ojos blancos me despedí. No sabía ya dónde estaba". Por suerte para la serie y para sus fans, el actor decidió volver para darle un final redondo a la historia.

2 Jon Nieve en 'Juego de Tronos'

La resurrección de Jon Snow en 'Juego de tronos'

Que cualquiera podía morir en 'Juego de Tronos' no es ninguna novedad, pero hay personajes a los que se les veía luchando por el Trono de Hierro hasta el final. Por eso disgustó tanto la muerte de Jon Nieve (Kit Harington) al final de la quinta temporada. Este fue un recurso narrativo muy eficaz, pues cerró la historia con fuerza y sorpresa. Pero el destino de este personaje protagonista, tal y como se teorizó, no acabó ahí y volvió en la sexta temporada. No se hizo esperar mucho, pues en el segundo capítulo la Bruja Roja resucitó a Jon Nieve con la ayuda del Señor de la Luz.

3 Sara Tancredi en 'Prison Break'

Sara Tancredi, secuestrada en 'Prison Break'

Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies), el gran amor de Michael Scofield (Wentworth Miller) en 'Prison Break', murió en la tercera temporada, lo cual dejó a la audiencia y al protagonista sumidos en una gran tristeza. La cabeza de la doctora apareció en una caja, disolviendo cualquier atisbo de duda sobre su asesinato y convirtiendo la trama del protagonista en una historia de venganza. Sin embargo, una temporada después, Sara "volvió a la vida" y se reencontró con su amado. Al parecer, habían engañado a Scofield con la cabeza de otra mujer, pues ella consiguió escapar de La Compañía antes de ser asesinada.

La desaparición de este personaje protagonista fue por temas contractuales, pues el éxito de las dos primeras temporadas hizo que su creador, Paul Schering, quisiera alargar la historia y volver a meter a Michael Scofield en la cárcel. Sarah Wayne Callies estaba embarazada en ese momento y no llegaron a un acuerdo con ella, por lo que tomaron esta decisión. De este modo, por mucho que les pesara matar a un personaje protagonista, consiguieron encontrar una nueva motivación para el personaje de Wentworth Miller.

4 Michael Scofield en 'Prison Break'

La "muerte" de Michael Scofield al final de 'Prison Break'

'Prison Break' finalizó con una tercera y cuarta temporada en la que la historia cambió y la audiencia bajó. La serie terminó con la muerte de Michael Scofield a manos de su gran amor, la doctora Tancredi. Pero ocho años después, FOX volvió a dar luz verde a un nuevo proyecto y se propusieron repetir el argumento de la "resurrección", esta vez con el protagonista. La muerte del personaje de Wentworth Miller solo había sido otro de sus meticulosos planes para mantener a su familia viva. Por lo tanto, esta quinta temporada volvió a tener como personaje principal a Michael Scofield, quien trabajaba para una organización ayudando a liberar presos a cambio de mantener vivos a su hermano, su mujer y su hijo.

5 Glenn en 'The Walking Dead'

La falsa muerte de Glenn en 'The Walking Dead'

Si hay algo que hace bien 'The Walking Dead' es matar a sus personajes e insinuar que alguien va a morir. El caso de Glenn (Steven Yeun) fue un poco una mezcla de ambas, pues en la sexta temporada vivió toda una montaña rusa de emociones. El personaje fue protagonista, junto a otros de los más importantes, de un capítulo titulado "Gracias" que olía a muerte por todas partes. Finalmente, Glenn cayó en las garras de los caminantes que se "comieron sus tripas", por lo que los espectadores asumieron que había muerto. Sin embargo, el cuerpo que se comieron fue el de otro personaje que cayó encima y Glenn consiguió escapar con vida para luego volver a la historia varios capítulos después... Aunque, ¿por cuánto tiempo?

6 Merle en 'The Walking Dead'

Merle Dixon esposado en la azotea

Ya en la primera temporada de 'The Walking Dead' se utilizaba este tipo de estrategia narrativa. Rick (Andrew Lincoln) se encontró con Merle Dixon (Michael Rooker) mucho antes que con su hermano Daryl (Norman Reedus) y tuvo un encontronazo con él. Por su actitud autoritaria, lo terminó dejando esposado en la azotea de un centro comercial a merced de los caminantes que estaban subiendo. Su muerte era más que evidente, pero al final de la temporada Rick y Daryl fueron a buscarle. Lo único que encontraron fue su mano cortada, por lo que se asumió que había huido. En efecto, Merle Dixon había conseguido escapar y volvió en la tercera temporada para redimirse de sus pecados y luchar contra el Gobernador (David Morrissey).

7 Vilches en 'Hospital Central'

Vilches poco antes de morir en 'Hospital Central'

El caso de 'Hospital Central' es otro de esos en los que la historia se ha adaptado y aprovechado a partir de la marcha de un actor. Jordi Rebellón dejó la serie tras siete años para ir en busca de nuevos proyectos. Esta baja parecía definitiva, ya que su personaje, el doctor Vilches, murió en un tiroteo. La cadena promocionó el episodio aprovechando la muerte y el funeral, algo que siempre emociona a los espectadores y da mucha audiencia. El espectador no fue engañado por mucho tiempo, pues Maca (Patricia Vico) contó que habían fingido la muerte de Vilches para salvarle de aquellos que le perseguían, y el doctor se encontraba en un programa de protección de testigos. Una temporada después, Jordi Rebellón volvió a la serie y retomó las historias de su personaje tal y como las dejó.

8 Brian en 'Padre de familia'

La muerte de Brian en 'Padre de familia'

Los personajes protagonistas no deben morir, dejan un gran vacío en el espectador y tampoco se los puede sustituir. A Seth MacFarlane le quedó claro cuando mató a Brian en la temporada 12 de 'Padre de familia'. La mascota murió atropellada y su marcha dio paso a la adopción de otro nuevo perro parlante: Vinny. Las redes ardieron con este giro de la trama pero terminaron por calmarse cuando el pequeño Stewie viajó en el tiempo para traer de vuelta a Brian. Este paso atrás de la serie de animación puede interpretarse como una respuesta a los fans, aunque lo cierto es que su creador aseguró que estaba todo planeado de antemano. "¿Realmente creyeron que habíamos matado a Brian? Por Dios, tendríamos que estar drogados", dijo MacFarlane por Twitter.

9 La madre de Homer en 'Los Simpson'

Mona Simpson poco antes de morir de verdad en 'Los Simpson'

Mona Simpson es uno de esos personajes que ha "fallecido" varias veces, pues su papel de criminal le ha obligado a fingir su muerte para escapar de las autoridades. Después de 26 años en los que Homer pensaba que no tenía madre, Mona Simpson volvió en la séptima temporada de 'Los Simpson' al ver la esquela ficticia de su hijo. Tras ser identificada como criminal, escapó de la ciudad al final del capítulo. En la temporada 15, Mona se reencontró con Homer gracias a unos mensajes ocultos en un periódico, pero al final del episodio terminó "muriendo" porque el autobús de la cárcel en el que la trasladaban cayó por un acantilado y explotó.

Ya son dos muertes falsas las que lleva Mona Simpson, pero madre no hay más una, así que su personaje no podía acabar ahí. En la temporada 19, la madre de Homer volvió y confesó que había logrado escapar de la explosión. Desgraciadamente, tras varias discusiones con su hijo, falleció en el sofá de los Simpson, esta vez de verdad (o eso parece de momento). Su personaje volvió a aparecer en la temporada 23 en un sueño de Homer y, gracias a sus consejos, Mona salvó a la familia Simpson. Antes de despedirse, le dijo a su hijo que ahora vive en sus sueños, por lo que la podrá ver más a menudo.

10 Michael en 'Jane The Virgin'

Michael en 'Jane The Virgin'

Los seguidores de 'Jane the Virgin' se quedaron con la boca abierta en la tercera temporada cuando Michael (Brett Dier), el gran amor de la protagonista, murió sin apenas dar explicación. Pero más sorprendidos se quedaron cuando el exmarido de Jane (Gina Rodriguez) volvió a la serie una temporada después. ¿Dónde había estado durante cuatro años? Al parecer, todo fue una estrategia de la villana de la serie que fingió su muerte y le borró la memoria para alejarlo de la protagonista. Ahora Michael se hacía llamar Jason y era una persona completamente diferente. Esta trama es, sin duda, un recurso muy utilizado en este género, por lo que no podía faltar en esta serie estadounidense que se basa en la telenovela venezolana 'Juana, la virgen'.

11 Jimmy en 'Shameless'

La vuelta de Jimmy a 'Shameless'

La tercera temporada de 'Shameless' también tuvo su "muerte": la de Jimmy, Steve o Jack (Justin Chatwin). Jimmy, que estaba casado con la brasileña Estefania (Stephanie Fantauzzi), parecía encontrar la muerte a manos del padre de ella justo después de rechazar las llamadas de su verdadero amor, Fiona Gallagher (Emmy Rossum). Ella lo siguió llamando porque cada vez estaba más preocupada, y finalmente recibió un sobre de dinero de su parte con el mensaje de que ella era demasiado buena para él. "Dondequiera que estés, adiós", le dijo por teléfono Fiona en el que parecía su último mensaje.

Tras una cuarta temporada en la que estuvo ausente, Jimmy volvió en el capítulo titulado "Lázaro" (en referencia al personaje bíblico que resucitaba) junto a una mujer desconocida. Ambos se pararon frente a la residencia de los Gallagher y ella le preguntó si esa era la casa y si quería entrar. "No, no esta noche" contestó él. No fue hasta la quinta temporada cuando Jimmy volvió realmente a meterse en la trama contestando los mensajes de móvil de su amada. En su reencuentro se dejaron llevar por la pasión, pero también por la angustia que sintió Fiona en todo este tiempo al pensar que estaba muerto.

12 Alison en 'Pretty Little Liars'

La falsa muerte de Alison en 'Pretty Little Liars'

'Pretty Little Liars' también tiene pequeñas mentiras hasta entre las muertes de sus personajes. Alison DiLaurentis (Sasha Pieterse) desapareció al principio de la serie y, un año después, encontraron su cuerpo. La autopsia aseguraba que había muerto por estrangulamiento, pero no todo era lo que parecía.

Después de ver al personaje en diversos flashbacks del grupo de amigas protagonistas, la actriz volvió para interpretarlo, esta vez con vida, en el capítulo 13 de la cuarta temporada. "¿Me habéis echado de menos"?, preguntó Alison DiLaurentis presentándose frente a sus amigas. La joven fue enterrada viva pero la rescataron a tiempo y el cuerpo de la autopsia no era el suyo. Aun así, este reencuentro con las protagonistas solo fue el comienzo de la vuelta de su personaje al mundo de los vivos, pues tuvo que seguir oculta porque corría peligro.

13 Liz en 'The Blacklist'

Liz en 'The Blacklist'

Elizabeth Keen (Megan Boone) "falleció" en el episodio 18 de la tercera temporada de 'The Blacklist' tras dar a luz a su bebé. Sin embargo, al final de la temporada reapareció y explicó que había fingido su muerte para escapar de Red (James Spader), ya que le asustaba que su conexión con él pusiera en peligro a su hijo. Durante estas semanas la vida de Liz no fue del todo plácida, pues fue secuestrada por Alexander Kirk (Ulrich Thomsen), quien le confesó que era su padre.

El motivo de esta despedida temporal no fue otro que el embarazo de la actriz, pues Boone se tomó unas semanas de descanso después de dar a luz a su hijo en la vida real. Jon Bokenkamp, productor ejecutivo de la serie, quiso aprovechar esta circunstancia para la historia y solucionar de este modo su ausencia. Aun así, a algunos fans no les convenció del todo, pues ya se vio en alguna ocasión cómo Red utilizaba este tipo de planes de fingir muertes, y les parecía repetitivo.

14 Sherlock en 'Sherlock'

El falso suicidio de Sherlock

El detective más famoso de todos también ha utilizado estas artimañas como parte de sus estrategias. En esta ocasión, en la serie británica 'Sherlock' protagonizada por Benedict Cumberbatch, Holmes fingió su suicidio al final de la segunda temporada para salvar a Watson (Martin Freeman), Lestrade (Rupert Graves) y la señora Hudson (Una Stubbs). El engaño no tardó mucho en desvelarse, pues Sherlock apareció vivo frente a su tumba para cerrar el capítulo de forma magistral.

Los fans tuvieron que esperar al estreno de la tercera temporada para descubrir cómo Sherlock había sobrevivido a su suicidio lanzándose de un edificio. Colgado de una cuerda, el detective logró colarse por una ventana y, con la ayuda de una red de vagabundos que cambiaron su aspecto al cadáver de su archienemigo Moriarty (Andrew Scott), fingió que había muerto en la caída. Gracias a ellos, a su interés sentimental Molly Hooper (Louise Brealey) y a otras personas que colaboraron meticulosamente en el plan, Sherlock logró escapar de su propio suicidio y engañar a todo el mundo.