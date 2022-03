La segunda temporada de 'El desafío' ya tiene un nuevo miembro entre sus filas. Tras la salida por motivos personales de Tamara Falcó, la actriz y presentadora Pilar Rubio es quien ha tomado el relevo de la marquesa, que a partir de ahora estará sentada con Santiago Segura y Juan del Val. Para este segundo programa, Rubio no ha podido evitar emocionarse tras el final de la prueba de Raquel Sánchez Silva.

Pilar Rubio y Raquel Sánchez Silva en 'El desafío'

Ambas presentadoras han sido siempre muy amigas, y antes de que Silva realizara su prueba, Pilar Rubio tenía unas bonitas palabras para su amiga: "Salga bien o salga mal, yo le quiero dedicar esta prueba a Pilar porque somos amigas, somos compañeras. Si todos estamos aquí en 'El desafío', Pilar, es gracias a ti, porque tu hiciste tus primeros desafíos en 'El hormiguero' y es para ti mi niña", explicaba Silva.

Durante la demostración de Silva en un reto de coordinación y ritmo, convirtiéndose en una integrante más del grupo Mayumana, la periodista no pudo acabar la prueba sin un sonado "¡Pilar!" a modo sorpresa para la colaboradora. Ambas terminaban fundiéndose en un gran abrazo emocionadas demostrando hasta qué punto llega su relación amistosa.

Visiblemente emocionada

Con las valoraciones del jurado, Pilar Rubio no podía evitar comenzar su intervención saltando en lágrimas: "Creo que de una forma indirecta, me ha transmitido lo que se sufre y lo que se disfruta haciendo retos. Estoy sin palabras, he visto una diosa, creo que es maravilloso", comentaba Rubio. Ante la situación, los demás miembros de la mesa tampoco podían evitar emocionarse, aunque la excepción era Santiago Segura: "Raquel creo que es una genia, pero en estos dos programas ya la he cogido miedo, la veo que está zumbada", explicaba entre risas.