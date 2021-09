El mundo de los influencers y la pequeña pantalla se aproximan cada vez más, siendo habitual ver a personajes populares de internet colaborando en algunos formatos televisivos. Este es el caso de la creadora de contenido Carla Vigo, también conocida por ser la sobrina de la reina Letizia. Lo que muchos no sabían es que fue víctima de un plantón de la mano de Isaac Torres.

Carla Vigo e Isaac Torres

Vigo hizo alarde de su timidez y aparente introversión para cargar contra el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Fue durante la tarde del miércoles 1 de septiembre cuando respondió a las cuestiones de Nagore Robles desde 'Sobreviviré': "Me invitaron a un evento donde estaba Isaac y me dijeron 'viene el lobo'", comenzó exponiendo.

Ante ese comentario, la influencer puso cara de extrañeza mientras sentenció: "Ah, pues muy bien. ¿Y quién es?", comunicaba, al tiempo que el resto de colaboradores del programa no pudieron aguantar las risas. La presentadora intentó arrancar algunas declaraciones más, cuestionando si estuvo frente a un "lobo o a un cordero" cuando se conocieron: "¡Es un lobo, sí!", aseveró su interlocutora.

Pese a que no intentó nada más con Carla Vigo, luego le hizo "una putadilla", tal y como ella misma relató: "Iba a colaborar con la marca que tengo y no apareció". No obstante, la cosa no mejoró con el paso de los minutos: "Nos dejó tirados, fuimos a Cádiz para hacer las fotos", reiteró de nuevo. Lo que más indignó a la influencer fue el motivo por el que, supuestamente, no asistió a la sesión: "¡Se fue de fiesta!"

Carla Vigo, amiga de los televisivos

Es necesario remontarse al viernes 9 de julio de 2021 para encontrar el debut televisivo de Carla Vigo junto a Susanna Griso. No obstante, las siguientes informaciones que surgían sobre la influencer, a parte de sus compromisos laborales, tienen que ver con numerosos rostros de Mediaset. De hecho, hubo algunos periodistas que apuntaron que la reina Letizia estaba preocupada por esas amistades y si podría esto perjudicar a la imagen de Casa Real.