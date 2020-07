Programas españoles que se grabaron en platós de otros países

La producción de un programa televisivo requiere muchos recursos, entre los que destaca el emplazamiento que, en la mayoría de los casos, se sitúa en un plató de televisión adecuado a las necesidades de cada formato. No obstante, aunque la mayoría de los programas españoles se graban en España, ha habido ocasiones en las que no ha ocurrido así.

Una de las razones de peso por la que los programas han podido trasladar sus grabaciones a otros países, es ahorrar costes de producción al no tener que construir el decorado. En ocasiones, una "mudanza" puede suponer un ahorro de cara a lo que cuesta un formato, pero no es el único pretexto por el que se ha tomado la decisión de transportar el equipo y otros recursos a otros países para grabar distintos programas. Por ese motivo, en FórmulaTV recopilamos algunos programas españoles que, por uno u otra causa, trasladaron sus grabaciones a platós o localizaciones en el extranjero.

1 'The Wall: Cambia tu vida'

Carlos Sobera en el plató de 'The Wall'

En 2017, Mediaset apostaba por traer a Telecinco el concurso estadounidense de NBC ‘The Wall: Cambia tu vida’, con Carlos Sobera como presentador y que finalmente llegó en horario de prime time un viernes 23 de junio. Para grabarlo, la productora Gestmusic optó por trasladarse a París, concretamente a los Estudios 204 La Plaine Saint-Denis situados en la capital francesa, ya que el formato requería contar con una “Máquina de Galton”, un muro de doce metros de altura. A pesar del cambio de país, Sobera logró cosechar un gran éxito entre el público galo allí presente, incluso a pesar de que el presentador confesó que "no hablo francés, pero me implicaba con el público, les hacía cantar, les hacía celebrar...".

"Hemos tenido que ir a París porque no era fácil encontrar un escenario similar en España", explicó antes del estreno Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, a FórmulaTV. Una decisión con la que Telecinco y la productora esperaban garantizar la espectacularidad del formato contando con un gran decorado construido especialmente para el formato. De hecho, en Francia el formato contó con una gran acogida y sus instalaciones no solo fueron empleadas para emitir en España, sino también hubo países como Bélgica que optaron por grabar el mismo programa en dichas instalaciones. Además, ese mismo plató ha sido escenario de otras producciones francesas como ‘Le grand concours des animateurs’ de TF1 o ‘La France a un incroyable talent’, el ‘Got talent’ francés emitido por M6.

2 'Me resbala'

Arturo Valls con algunos humoristas en el plató de 'Me resbala'

Tras una emisión habitual entre 2013 y 2015, ‘Me resbala’ desapareció de la parrilla de Antena 3 y no volvieron a grabarse nuevas entregas, con Arturo Valls al frente, hasta casi dos años después. Por entonces, el formato había cosechado un gran éxito tanto en Francia y en Portugal, por lo que Shine Iberia, productora del programa, optó por trasladar las grabaciones al escenario ya montado en Lisboa, contando con la presencia de un público portugués.

Al tratarse de la misma empresa encargada de producir el programa tanto en España como en Portugal, Shine Iberia decidió prescindir de un despliegue más técnico en territorio español, dado que el plató de ‘Me resbala’ ya había sido desmontado, para trasladar al equipo del programa y a los artistas invitados a la capital lusa. Una estrategia a la que la productora no solo recurrió en 2017, sino también en 2019, cuando Atresmedia dio luz verde a grabar una serie de especiales que tener en la recámara.

3 '¿Quién quiere ser millonario?'

Juanra Bonet y una de las concursantes del especial de '¿Quién quiere ser millonario?' en el plató

El exitoso concurso de origen inglés '¿Quién quiere ser millonario?' aterrizó en España en 1999, a través de Telecinco. Sin embargo, Antena 3 tomó el relevó en 2005 y, de hecho, fue la encargada de celebrar el vigésimo aniversario del formato en España, con una serie de especiales presentados por Juanra Bonet. A principios de 2020, la cadena de Atresmedia optó por recuperar el formato, pero optimizando los recursos: el equipo del programa, producido por la empresa audiovisual y Warner Bros. ITVP España, decidió trasladarse a Polonia para aprovechar el decorado ya existente en TVN Studio Sekocin y grabar dichas entregas. Una decisión a la que ya habían recurrido otros países para conmemorar el aniversario del concurso, al tratarse de un evento puntual.

Sin embargo, al contrario que los programas mencionados anteriormente, la mecánica del concurso requería contar con un público que entendiera perfectamente el español y que, además, tuvieran conocimientos de cultura general española, dada la existencia del conocido "comodín del público". Por esa razón, los encargados del formato buscaron público entre los españoles residentes en Polonia, en especial si eran estudiantes. Una estrategia que, tras el éxito que cosecharon los distintos especiales durante su emisión en Antena 3, tanto la cadena como la productora han decidido cambiar radicalmente: grabarán más entregas ya en un plató situado en España, entre ellas algunas que incluirán a famosos como David Broncano, tal y como anunció Antena 3 a principios de junio.

4 'Guaypaut'

Carmen Alcayde junto a algunos concursantes de 'Guaypaut'

En 2009, Telecinco estrenaba 'Guaypaut', concurso presentado por Carmen Alcayde muy al estilo del 'Grand Prix', en el que los participantes debían superar un recorrido repleto de obstáculos. Conocido originalmente como 'Wipeout' en Estados Unidos, donde se emitía a través de la cadena ABC, la versión española llegó de la mano de Endemol con un plató tan impresionante como complejo, motivo por el cual se decidió que el equipo se trasladaría, nada más y nada menos, que a Argentina.

Aprovechando el verano de 2008 en el país latinoamericano, el equipo se trasladó a unas instalaciones a cincuenta kilómetros de Buenos Aires, donde estuvo instalado a lo largo de dos meses para grabar las entregas previstas. Allí, más de cien profesionales trabajaron en "El gran Wipeout Obstacle course", un espectacular plató que se extendía sobre una superficie de seis hectáreas en las que se encontraban las gigantescas estructuras empleadas a lo largo del concurso, como rampas gigantes, lagos artificiales, grandes vigas, grúas, además de carpas para los concursantes (diez hombres y diez mujeres) y todo el equipo de producción, iluminación, arte, etc.

5 Realities de aventuras

Lara Álvarez, Raquel Sánchez Silva y Paula Vázquez, presentadoras de 'Supervivientes', 'Pekín Express' y 'El puente'

Casos especialmente peculiares son los realities de aventuras que se han desarrollado en España a lo largo de los últimos años. Formatos como ‘Supervivientes’ (2000), ‘Pekín Express’ (2008), ‘La vuelta al mundo en directo’ (2009), ‘Expedición imposible’ (2013) o ‘El puente’ (2017), dado su desarrollo en otros países, han contado con platós e instalaciones en sus respectivas localizaciones. Así, en el caso de ‘Supervivientes’, el reality no solo contaba con galas emitidas desde España, sino que también mantenía un equipo en un plató en las distintas localizaciones a las que han viajado sus concursantes, como Panamá, las Islas Seychelles, Santo Domingo y Honduras. De hecho, en las últimas ediciones grabadas en Cayos Cochinos, el programa ha compartido palapa con la versión italiana, por lo que, hasta que no concluía su edición, no podía arrancar la española.

En cuanto a ‘Pekín Express’, el concurso presentado por Paula Vázquez, Raquel Sánchez Silva, Jesús Vázquez y Cristina Pedroche en las distintas ediciones que se desarrollaron y emitieron en Cuatro, Antena 3 y laSexta, el recorrido de 10.000 kilómetros que suponía para los concursantes a lo largo de cada edición empujaba al equipo a instalar el material necesario en cada parada de las distintas etapas. Una estrategia similar a la que se llevó a cabo con ‘La vuelta al mundo en directo’, donde los concursantes viajaban por distintos puntos del planeta en los que realizaban pruebas; o ‘Expedición imposible’, donde diez parejas de concursantes recorrían Marruecos y se enfrentaban a pruebas físicas y de habilidad. En el caso de ‘El puente’, el formato presentado por Paula Vázquez se trasladó a la Patagonia (Argentina), donde los concursantes debían construir un puente de 300 metros de largo en un mes, para alcanzar la isla en la que se encontraba el premio.

6 'Fort Boyard'

Félix Álvarez, Paula Vázquez y Óscar Ladoire en la fortaleza de 'Fort Boyard'

En 2001, aterrizó en Telecinco el formato 'Fort Boyard', originario de Francia, donde el equipo y los concursantes se trasladaban a un enclave en medio del mar en el que vivían una aventura al estilo pirata y que era utilizado para múltiples versiones del programa de todo el mundo. Así, el formato se grabó, como en la versión original, en la construcción militar que daba nombre a concurso, y que constituía una isla artificial situada entre la Île-d'Aix y la Île d'Oléron, en el estrecho de Pertuis d'Antioche.

Con una superficie de más de 2.500 metros cuadrados, 68 metros de eslora y paredes de 20 metros de alto, el emplazamiento cuenta también con un patio interior de 42 metros de largo y fue comparado por la productora Jacques Antoine en 1989, tras lo cual fue rehabilitado para convertirse en un plató televisivo. De hecho, por él han pasado países como Alemania, Reino Unido, Suecia, Grecia, Países Bajos, Rusia, Israel, Argelia, Corea del Sur o Turquía, hasta sumar más de 31 televisiones internacionales que han acudido a Fort Boyard para grabar su versión del exitoso programa francés, presentado en España por Paula Vázquez, Félix Álvarez, y Óscar Ladoire, a lo largo de una única temporada, dado que Telecinco optó por no renovar el formato.

7 Competiciones internacionales

'Bellezas al agua' (1990) y 'Juegos sin fronteras' (2020)

Otro caso curioso y más bien puntual son aquellos formatos en los que participaban distintos países, como han sido ‘Juegos sin fronteras’ o ‘Bellezas al agua’, dos concursos en los que España se enfrentaba a otros países de Europa. Programas que cuentan con la peculiaridad de que, a pesar de grabar las mismas pruebas entre los concursantes, cada país participante contaba con sus propios presentadores. En el caso del primero, el formato se remonta a 1965, aunque España no participó en él hasta su segunda etapa, desarrollada entre 1988 y 1999. Sin embargo, España optó por apostar por la emisión de ‘Grand Prix’ a partir de 1992, último año en el que participó en la cita europea hasta que Mediaset decidió recuperar el formato en 2019. Con Joaquín Prat y Lara Álvarez al frente, España regresó por quinta vez al formato para competir, en esta ocasión, contra Italia, Alemania, Grecia, Rusia y Polonia. Una cita de carácter internacional que tuvo lugar entre septiembre y octubre de 2019 en los míticos estudios Cinecittà de Roma, donde se montaron las distintas instalaciones para llevar a cabo las pruebas.

En el caso de ‘Bellezas al agua’, el formato de origen italiano que se emitió en Telecinco en los veranos de 1990, 1992 y 1993, se inspiraba en ‘Juegos sin fronteras’, aunque con una diferencia: los concursantes se enfrentaban a pruebas en el agua. Entre ellas, figuraban algunas tan curiosas como “beso bajo el agua”, reto en el que los concursantes debían besarse bajo el agua y aguantar el mayor tiempo posible. Para ello, los equipos se trasladaban a Italia, concretamente a las instalaciones del parque acuático Aquaria Park, en la localidad de Cervia, hasta que la última etapa se trasladó a Bellaria. Un recorrido en el que el formato ha contado con presentadores como Norma Duval, Andoni Ferreño o Loreto Valverde y que incluso dio lugar a una “secuela” menos veraniega, ‘Bellezas en la nieve’.

8 'Scavengers'

Bertín Osborne junto a los concursantes de 'Scavengers'

En 1994, Bertín Osborne fue el encargado de presentar el concurso 'Scavengers', emitido en Antena 3 y producido por Twentieth Century Fox y Julian Grant Television. El formato español, de estilo futurista, optó por reciclar los medios del programa original británico, presentado ese mismo año por John Leslie. Para ello, el equipo se trasladó a los estudios Pinewood de Londres, conocidos especialmente por ser escenario de innumerables clásicos del cine, y que contaban con el espacio de grandes dimensiones que requería la producción del programa.

La estética del concurso supuso un toque innovador en la televisión de la época, ubicando al presentador y los concursantes en una nave espacial con cierto aire a aquella en la que se desarrollaba la película "Alien, el octavo pasajero", a lo que se unía el uso de ciertos efectos especiales que estuvieron a cargo de la empresa Image Animation. En el plató londinense, Osborne ostentaba el papel de "comandante" y debía guiar a los concursantes, por parejas, a distintas pruebas, donde se enfrentaban de separados o en un "todo contra todos". Retos que se acompañaban con un guion distinto en cada entrega y que, entre las distintas pruebas, contaba incluso con sketches y gags en el mismo escenario, para amenizar la emisión.

9 'El hormiguero'

Pablo Motos y Will Smith celebran los 2.000 programas de 'El hormiguero'

El caso de 'El hormiguero' es diferente al resto de programas anteriormente mencionados. Mientras que estos se trasladaron a otros países para ahorrar costes de producción o porque lo pedía la mecánica del programa, el caso del programa presentado por Pablo Motos y sus contados traslados a otros países se ha debido más bien para evitar problemas de agenda con distintos invitados. Así, el equipo de 'El hormiguero' viajó al extranjero por primera vez en 2013, para acudir al encuentro de Will Smith en Londres, cita en la que contaron con público formado por españoles residentes en Reino Unido. Con el fin de contar con la presencia de estrellas de Hollywood en el programa, el equipo de 'El hormiguero' se ha trasladado en varias ocasiones a distintos puntos de Europa como París, Londres o Berlín, lugares en los que utilizó la misma estrategia para escoger el público que pudiera estar durante la grabación.

Una vez en cada destino, el equipo montaba el plató al que su público está más que acostumbrado, con el fin de grabar programas junto a celebrities internacionales como Tom Hanks, Hugh Jackman, Tom Cruise, Emily Blunt o Margot Robbie, en el marco de sus giras internacionales promocionando sus distintas películas. Entre sus últimas visitas al extranjero, el programa de Pablo Motos acudió a Londres, al encuentro de Will Smith, quien se encontraba en plena gira con el equipo de "Aladdín". Un encuentro que fue grabado en el plató número 1 de la BBC y que fue muy especial: 'El hormiguero' celebraba su programa número 2.000 con uno de los principales responsables del impulso que el formato recibió en sus inicios, gracias a su primera y exitosa visita en 2009, con la que Smith acabó forjando una estrecha relación con Motos.

Bonus 'Vergüenza ajena'

Mbaka Oko, Luis Fernández y Corina Randazzo, presentadores de 'Vergüenza ajena made in Spain'

Al igual que los formatos españoles han recurrido a platós en el extranjero para grabar sus entregas, ha habido otros países que también han recurrido a platós españoles para grabar sus respectivos programas. Un caso especialmente llamativo es el del formato 'Vergüenza ajena Made in Spain', estrenado en 2016 en MTV con Luis Fernández, Mbaka Oko y Corina Randazzo al frente, cuya grabación tuvo lugar en un plató de Madrid a cargo de la productora La Competencia. Unas instalaciones a la empresa y MTV sacaron partido, empleando incluso los maquilladores, cámaras y demás encargados del equipo, dado que se emplearon para rodar versiones del formato para países como Francia, Italia, Holanda, Bélgica e incluso para su emisión en África. Versiones que, con el fin de contar con risas acordes a los vídeos que se emiten en el formato, contaban con público originario de cada país.

Otro ejemplo de esta estrategia se ha dado con el concurso 'Ben 10 Challenge'. El formato se estrenó en el canal infantil Boing en 2017 con David Amor como presentador y su grabación también estuvo a cargo de La Competencia. Para ello, la productora recurrió a un plató de 1.400 metros cuadrados situado a las afueras de Madrid, en el que no solo se grabó la versión española, sino también se realizaron las adaptaciones de Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Turquía, Polonia y Oriente Medio, quienes contaban con sus propios presentadores y concursantes, que acabaron sumando hasta un total de 480 niños y adultos que se desplazaron hasta la capital española. Una decisión por la que el equipo de producción contó con material traído desde Los Ángeles en barco a lo largo de varios meses, dado que la ciudad estadounidense era la sede de The ATS Team, empresa encargada del diseño de producción, y que acabó dando trabajo a más de doscientas personas en cada programa. Estrategias muy similares a las que siguió Italia en su primera temporada de 'Caduta Libera', su versión de '¡Ahora caigo!', cuya grabación se llevó a cabo en los estudios del programa español en Sant Just Desvern (Barcelona), antes de que la grabación se trasladase a Italia tras consolidar el éxito del concurso entre la audiencia italiana.