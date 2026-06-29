'La promesa': Alonso regresa solo y ensangrentado al palacio tras el parto de María

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa', que llegará el martes 30 de junio tras el parón del lunes por la retransmisión del Mundial 2026, estará marcado por la incertidumbre tras el parto de María Fernández (Sara Molina) y por importantes decisiones que amenazan con cambiar el rumbo de varias historias. Mientras Alonso (Manuel Regueiro) regresa al palacio en unas circunstancias que alarman a todos, Adriano toma una determinación definitiva respecto a su relación con Martina (Amparo Piñero).

Carlo (Jose Miguel Blanco) y Samuel (Daniel Schröder) comienzan a preocuparse al comprobar que ni Alonso ni María Fernández han regresado todavía a La Promesa. La inquietud aumenta con el paso de las horas, hasta que el propio marqués aparece finalmente en el palacio completamente ensangrentado. Su estado provoca una enorme conmoción entre todos los presentes, que temen que haya ocurrido una desgracia.

Entretanto, Manuel (Arturo García Sancho) continúa ocultando a Curro (Xavi Lock) el verdadero motivo por el que decidió hacer una importante oferta a Ciro (Juan Perales) para convencerlo de permanecer en el palacio. Sin embargo, con Julieta (Vera Asunción) adopta una actitud muy diferente y le habla con total sinceridad. El heredero del marquesado reconoce que sus sentimientos hacia ella no dejan de crecer, dejando claro que cada vez le resulta más difícil ocultar lo que siente.

Martina y Adriano en una escena de 'La promesa'

Adriano rompe con Martina por el peso de la culpa

La nueva situación de Ciro tampoco pasa desapercibida dentro de la familia. Tanto Leocadia (Isabel Serrano) como Lorenzo (Guillermo Serrano) reciben con enorme disgusto la noticia de que Jacobo se hará cargo de la gestión de las tierras de La Promesa y de que Ciro será el nuevo propietario de la empresa de Manuel. Ambos consideran que los dos jóvenes saldrán enormemente beneficiados mientras ellos quedan al margen de esos importantes cambios económicos.

Además, la familia conoce que Máximo de Buenaventura está a punto de instalarse durante una temporada en el palacio. La noticia no tarda en generar reacciones, especialmente cuando salen a la luz las numerosas exigencias del viejo amigo de Alonso para aceptar la invitación. Leocadia no oculta su indignación ante unas peticiones que considera totalmente desmedidas.

Mientras tanto, Adriano (Ibrahim Al Shami J.) sigue sin poder soportar el peso de la culpa por mantener una relación a espaldas de Jacobo (Gonzalo Ramos). El conflicto emocional termina por desbordarlo y toma una decisión que puede cambiar por completo su historia con Martina. Convencido de que no puede seguir viviendo entre mentiras, le pide poner fin a su relación, dejando en el aire si ambos serán capaces de renunciar al amor que sienten o si volverán a desafiar las circunstancias que los mantienen separados.