'La promesa': María Fernández da a luz en un parto dramático y de máxima tensión

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa' estará marcado por uno de los momentos más intensos de las últimas semanas. María Fernández (Sara Molina) se pone de parto lejos del palacio y Alonso (Manuel Regueiro) se ve obligado a asistirla sin ayuda, mientras la incertidumbre por el estado del bebé mantiene en vilo a todos. Además, Ciro (Juan Perales) comunica una decisión definitiva sobre su futuro y varias tramas encuentran un punto de inflexión.

Después del inesperado inicio del parto durante el trayecto en coche, Alonso afronta una situación para la que no está preparado. El marqués, completamente desbordado por los nervios, se convierte en la única persona capaz de ayudar a María Fernández en un momento decisivo. La doncella vive un parto especialmente complicado, mientras ambos esperan que todo termine de la mejor manera posible.

Entretanto, llega una noticia que sorprende a todos en el palacio. Tras valorar detenidamente la propuesta de Manuel, Ciro anuncia que finalmente permanecerá en La Promesa. La decisión supone un enorme alivio para Julieta (Vera Asunción) y para el heredero del marquesado, aunque todavía queda por conocer qué ofrecimiento terminó convenciendo al joven para cambiar de opinión.

Curro y Ángela se besan en una escena de 'La promesa'

El parto de María Fernández acaba con un inquietante desenlace

Las consecuencias de los últimos acontecimientos siguen pesando sobre Adriano (Ibrahim Al Shami J.) y Martina (Amparo Piñero). Ambos continúan sintiéndose culpables por haber traicionado la confianza de Jacobo (Gonzalo Ramos), especialmente ahora que la relación entre ellos resulta cada vez más difícil de ocultar.

Por su parte, Ángela (Marta Costa) y Curro (Xavi Lock) logran dejar atrás sus diferencias. Después de discutir por las dudas de Curro sobre la posibilidad de abandonar el palacio tras la boda, ambos consiguen reconciliarse y vuelven a compartir sus planes de futuro.

En el servicio también llegan buenas noticias. Tras el anuncio realizado por Cristóbal (Fernando Coronado), Teresa (Andrea Del Río) recupera oficialmente su puesto como ama de llaves y Ricardo (Carlos de Austria) vuelve a desempeñar sus funciones como segundo mayordomo, poniendo fin a un conflicto que había dividido a los trabajadores del palacio.

Además, Manuel (Arturo García Sancho) explica a Julieta la propuesta que hizo a Ciro para convencerlo de quedarse. El heredero reconoce abiertamente que no soportaba la idea de perderla y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para evitar su marcha.

Sin embargo, el momento más impactante del episodio llega con el desenlace del parto. María Fernández consigue dar a luz a su bebé, pero la felicidad se transforma rápidamente en angustia cuando el recién nacido no rompe a llorar. La preocupación se apodera tanto de la madre como de Alonso, dejando el futuro del pequeño envuelto en la incertidumbre y cerrando el capítulo con uno de los finales más sobrecogedores de 'La promesa'.