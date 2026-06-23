Vera y Lope se casan en 'La promesa' con una emotiva boda mientras Manuel lucha por Julieta

Por Fidel Conejero |

El próximo episodio de 'La promesa' estará cargado de emociones, reencuentros y decisiones que podrían cambiar el futuro de varios personajes. La felicidad de Vera y Lope por su enlace contrasta con la incertidumbre que rodea a Manuel, incapaz de asumir que Julieta pueda desaparecer de su vida para siempre. Además, Pía vuelve a enfrentarse al secreto que lleva demasiado tiempo ocultando.

Tras el acercamiento que protagonizaron junto al piano, Adriano (Ibrahim Al Shami J.) sigue preocupado por la posibilidad de que alguien los haya descubierto. El todavía esposo de Catalina (Carmen Asecas) está convencido de que no estaban solos cuando se besaron, aunque Martina (Amparo Piñero) intenta tranquilizarlo y asegura que probablemente todo sea fruto de su imaginación. Aun así, la inquietud permanece y ambos son conscientes de que una revelación prematura podría complicar aún más su situación.

Mientras tanto, el servicio continúa mostrando su malestar por las últimas decisiones de Cristóbal (Fernando Coronado). Los trabajadores comentan indignados lo sucedido con Teresa (Andrea Del Río) y buscan una forma de ayudarla. Es entonces cuando Candela (Teresa Quintero) plantea una propuesta sorprendente: que todos los empleados se autoinculpen del robo de la carta para evitar que una sola persona cargue con las consecuencias.

Manuel y Julieta en una escena de 'La promesa'

Alonso propone a Jacobo para suplir la marcha de Ciro

Por otro lado, Alonso (Manuel Regueiro) comienza a buscar un sustituto para Ciro (Juan Perales) ante su inminente marcha y propone a Jacobo (Gonzalo Ramos) asumir la gestión de las tierras. La oferta supone una oportunidad importante, aunque llega en medio de una situación personal especialmente complicada.

Tampoco atraviesan su mejor momento Curro (Xavi Lock) y Ángela (Marta Costa). La pareja vuelve a discutir después de que él admita que ya no está tan convencido de abandonar el palacio y marcharse lejos. Las dudas de Curro amenazan con alterar los planes que ambos habían diseñado para su futuro.

En paralelo, Pía (María Castro) intenta ayudar a Ricardo (Carlos de Austria) para que recupere su puesto, pero sigue arrastrando el peso de una verdad que no logra compartir. Cuando el mayordomo la encuentra completamente abatida, la mujer parece acercarse una vez más a la posibilidad de revelar que Leocadia (Isabel Serrano) fue realmente la responsable de la muerte de Jana (Ana Garcés). Sin embargo, después de tantos intentos frustrados, nadie puede asegurar que esta vez vaya a dar el paso definitivo.

La emoción se apodera del palacio gracias al esfuerzo de las mujeres del servicio, lideradas por María Fernández (Sara Molina), que trabajan sin descanso para preparar la boda de Vera (Ángela Echaniz) y Lope (Enrique Fortún). Todo queda listo para una ceremonia íntima y cargada de sentimiento. Finalmente, la pareja se da el esperado "sí, quiero" rodeada de sus seres queridos y de quienes han acompañado su historia desde el principio.

Sin embargo, Manuel (Arturo García Sancho) no comparte la celebración. Incapaz de pensar en otra cosa que no sea la marcha de Julieta (Vera Asunción), decide despedirse de ella a solas y le entrega el cuadro con el que se conocieron. Un gesto cargado de simbolismo que refleja todo lo que está dispuesto a hacer para no perderla.

El capítulo concluye con Manuel completamente desesperado ante la posibilidad de que Julieta abandone definitivamente La Promesa. Decidido a cambiar el rumbo de los acontecimientos, toma una drástica decisión cuyo alcance todavía está por descubrir.