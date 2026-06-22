Vera acepta casarse con Lope en 'La Promesa' y Martina es descubierta besándose con Adriano

Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo del martes 23 de junio de 'La promesa' estará marcado por importantes decisiones que cambiarán el rumbo de varias historias. Mientras Vera (Ángela Echaniz) y Lope (Enrique Fortún) celebran su compromiso tras una emotiva reconciliación, Julieta (Vera Asunción) se enfrenta a la posibilidad de abandonar el palacio junto a Ciro (Juan Perales). Además, Martina (Amparo Piñero) y Adriano (Ibrahim Al Shami J.) viven un momento muy especial que no pasa desapercibido para una persona inesperada.

La tensión sigue creciendo alrededor de Ciro. Cansado de las humillaciones y los conflictos que ha sufrido en los últimos tiempos, anuncia definitivamente su intención de abandonar La Promesa. La noticia supone un duro golpe para Manuel (Arturo García Sancho), que teme especialmente quedarse sin Julieta.

La situación se complica todavía más cuando Julieta reconoce que no desea marcharse del palacio. Sin embargo, Ciro se mantiene firme en su decisión y le concede únicamente cuatro días para preparar la salida. Desesperado, Manuel pregunta a la joven qué podría hacer para impedirlo, aunque ella se muestra pesimista y cree que su marido no está dispuesto a cambiar de opinión.

Ciro y Julieta en una escena de 'La promesa'

Martina y Adriano son sorprendidos en pleno acercamiento

Mientras tanto, la felicidad llega por fin a la vida de Lope y Vera. Después de superar sus diferencias y protagonizar una emotiva reconciliación, la hija de los duques de Carril acepta la propuesta de matrimonio del cocinero. Ambos comienzan a imaginar un futuro lejos del palacio, escondidos en un pequeño pueblo donde esperan abrir una casa de comidas y empezar una nueva vida juntos.

La noticia de su compromiso corre rápidamente entre el servicio. María (Sara Molina), especialmente emocionada, les propone celebrar la boda en La Promesa antes de emprender su nueva aventura. Poco después, Alonso (Manuel Regueiro) conoce los planes de la pareja y sorprende a todos al ofrecerse para acompañar a Vera hasta el altar.

Por otro lado, Curro (Xavi Lock) y Ángela (Marta Costa) continúan valorando la posibilidad de marcharse lejos para construir su futuro juntos. Sin embargo, él comienza a mostrar cada vez más dudas sobre una decisión que podría alejarlo definitivamente de su familia y de todo lo que conoce.

En paralelo, Pía (María Castro) sigue soportando el peso de un secreto que amenaza con salir a la luz. Incapaz de seguir ocultando su angustia, confiesa a Samuel que hay algo que la atormenta profundamente. El sacerdote le aconseja decir la verdad de una vez por todas, sin percatarse de que Ricardo (Carlos de Austria) presencia la conversación. Además, Candela (Teresa Quintero) protagoniza un gesto inesperado al asumir la responsabilidad del robo de la carta para proteger a Teresa (Andrea Del Río), provocando el desconcierto absoluto de Cristóbal (Fernando Coronado).

El episodio culmina con uno de los momentos más impactantes de la jornada. Martina y Adriano comparten un íntimo acercamiento junto al piano que termina en un beso. Sin embargo, cuando creen estar solos, descubren que alguien ha sido testigo de la escena. La gran incógnita es quién los ha visto y qué consecuencias tendrá este descubrimiento.