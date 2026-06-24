Por Fidel Conejero |

El próximo capítulo de 'La promesa' del jueves 25 de junio estará cargado de acontecimientos decisivos. Mientras María Fernández (Sara Molina) entra inesperadamente en trabajo de parto durante un viaje con Alonso, Pía (María Castro) encuentra por fin el valor para compartir el secreto que lleva tanto tiempo atormentándola. Además, Ciro toma una decisión sobre su futuro junto a Julieta que cambiará por completo los planes de ambos.

Después de días de incertidumbre, Ciro (Juan Perales) sigue valorando la propuesta que Manuel (Arturo García Sancho) le hizo para evitar su marcha. Aunque reconoce que la oferta merece ser estudiada, prefiere tomarse un tiempo antes de responder definitivamente. La decisión mantiene en vilo tanto a Julieta como al heredero del marquesado, que no oculta su preocupación por perder a la joven.

Mientras tanto, Pía da un paso que llevaba mucho tiempo evitando. La doncella confiesa a Ricardo (Carlos de Austria) el secreto que ha guardado durante meses: Leocadia (Isabel Serrano) fue la responsable de la muerte de Jana (Ana Garcés). La revelación deja profundamente impactado al mayordomo. Sin embargo, lejos de actuar precipitadamente, Ricardo le recomienda esperar hasta después de la boda de Curro (Xavi Lock) antes de sacar la verdad a la luz.

María Fernández y Alonso viajan en coche en una escena de 'La promesa'

María Fernández se pone de parto en pleno viaje con Alonso

La tensión también sigue presente entre Martina (Amparo Piñero) y Jacobo (Gonzalo Ramos). La joven continúa sin encontrar el valor necesario para romper su compromiso, a pesar de sus sentimientos por Adriano (Ibrahim Al Shami J.). La situación se complica aún más cuando Jacobo regresa a la gestión de las tierras, reforzando su posición dentro del palacio y dificultando cualquier decisión inmediata.

Por otro lado, la llegada de una carta despierta el interés de Alonso (Manuel Regueiro). El marqués recibe noticias de Máximo de Buenaventura, un viejo amigo que anuncia su intención de hospedarse próximamente en La Promesa. Su visita promete alterar la rutina del palacio en las próximas semanas.

En el servicio, las tensiones con Cristóbal (Fernando Coronado) siguen generando malestar. Las cocineras y Petra (Marga Martínez) discuten con Samuel (Daniel Schröder) sobre el trato que han recibido Teresa (Andrea Del Río) y Ricardo. Convencido de que se ha cometido una injusticia, el sacerdote decide enfrentarse directamente al mayordomo para defender a ambos trabajadores.

Además, Jacobo informa a Leocadia y a Lorenzo (Guillermo Serrano) de que Alonso se ha marchado acompañado por María Fernández. La noticia incrementa la preocupación de la señora de Figueroa, que sigue angustiada ante la posibilidad de que Ángela abandone el palacio y con ella desaparezcan los planes que había construido para asegurar su futuro.

La situación da un giro positivo cuando Ciro comunica finalmente a Julieta que ha tomado una decisión. Tras reflexionar sobre la propuesta de Manuel, acepta las condiciones y confirma que no abandonarán La Promesa. La noticia supone un enorme alivio para quienes temían su marcha.

Por si fuera poco, Cristóbal rectifica parte de sus últimas decisiones y readmite a Teresa como ama de llaves. Además, Ricardo recupera su puesto como segundo mayordomo, poniendo fin a uno de los conflictos más comentados entre el servicio.

El capítulo culmina con un momento de máxima tensión. Alonso conduce su automóvil mientras acompaña a María Fernández para que sea examinada por un médico. Sin embargo, el viaje se complica cuando la joven comienza a ponerse de parto de forma inesperada, dejando en el aire cómo afrontarán una situación tan delicada lejos del palacio.