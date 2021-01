Rafael Amargo planta a 'Socialité' minutos antes de comenzar el programa

Rafael Amargo se ha convertido en una de las figuras más mediáticas tras su detención por presunto delito de tráfico de sustancias y pertenencia a una organización criminal. 'Socialité' tenía preparada una intervención con él para la noche del 5 de enero, pero, minutos antes de producirse, el bailarín se enfadaba con el equipo y se negaba a realizarla.

Nuria Marín durante su conversación telefónica con Rafael Amargo en 'Socialité'

Las idas y venidas de Amargo con el programa se remontan a hace varias semanas, puesto que en más de una ocasión se ha negado a hablar con el formato al estar presentado por María Patiño. Sin embargo, como esta vez la presentadora era Nuria Marín, parecía haber cambiado de idea. 'Socialité' emitió las imágenes del enfadado del artista, en donde este aseguraba que venía "con el corazón abierto", a diferencia del equipo del programa.

Por mucho que trataban de calmarlo y pedirle hacer algo, Rafael Amargo se negaba, muy molesto y entre gritos. El reportero trataba de poner alguna lógica a las confusas imágenes emitidas, y es que, tal y como afirma, brotó de repente, sin ninguna razón, nada más llegar al set. Marín recordaba que hacía exactamente un mes que también dejaba plantados a sus compañeros de 'Sábado deluxe', aludiendo a que este patrón podría responder a la intención del bailarín de promocionarse sin responder ninguna pregunta.

Nuria Marín se llevó un "falsa" por respuesta

Tanto la dirección del programa como Nuria Marín trataron de calmarlo por teléfono, pero Amargo no parecía atender a razones. Es más, incluso calificó a la presentadora de "falsa" por su actitud al hablar con él el día anterior. Amargo no quería ser preguntado por su enfrentamiento con Patiño y Marín aseguraba que no había ninguna pregunta sobre ella. "No quería diálogo, parecía que lo tenía ya decidido", aseguraba la conductora tras ver las imágenes de su conversación telefónica con él. "Él tenía muy claro que, si le hacías una pregunta que no le gustara, te iba a hundir", compartía el reportero.