Raquel Sánchez Silva se encara con Santiago Segura: "¿Vergüenza ajena? ¿Estás de coña?"

En la noche del 1 de abril con el cuarto programa de esta segunda temporada de 'El desafío', Raquel Sánchez Silva tuvo la oportunidad de demostrar su capacidad como actriz con ayuda del actor y cantante Pablo Puyol. El programa de 7 y Acción mostró a la presentadora muy entregada con este nuevo reto, con el que protagonizó un intenso momento junto a Santiago Segura.

Raquel Sánchez Silva y Santiago Segura en 'El desafío'

Sánchez Silva tuvo que representar varias escenas míticas de la historia del cine, pero no le resultó nada fácil empezar practicando con su ayudante para aprender a llorar como toda una actriz. El momento clave llegó cuando tenía que interpretar la última escena de la película "Lo que el viento se llevó", donde necesitaba estar concentrada para esa escena de lágrimas.

Al final del desafío, la presentadora se acercó a Segura al haber escuchado unas palabras del cineasta que no le hicieron mucha gracia: "¿Vergüenza ajena cuando me estoy preparando? ¿Estás de coña? Eso no se hace", le reprochó. "¿Esto es 'Psicosis' o 'Lo que el tiempo se llevó'?", decía Segura. En el instante del desafío, Silva tenía que estar muy atenta y le molestó que Segura tuviera ese comentario desafortunado durante su reto.

¿Es una broma?

La presentadora terminó emocionada comentando lo difícil que le resultó hacer el reto: "No quería dar vergüenza, no quería hacer el ridículo, y cuando estaba ahí he oído esas palabras... Lo siento, pero a mí me ha costado muchísimo", explicaba entre lágrimas. Finalmente, Silva y Segura se fundieron en un abrazo de reconciliación ante lo que había sido una actuación muy dura para la presentadora.