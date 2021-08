13 realities disponibles en Netflix que quizás no conocías

Desde su fundación en 1997, Netflix ha tenido un largo y variado recorrido hasta convertirse en una de las plataformas de streaming pioneras, tal y como se la conoce en la actualidad. En su catálogo, la compañía incluye multitud de títulos, entre películas y series de todo tipo, tanto suyas como ajenas, hasta documentales y realities, con el fin de entretener a sus clientes.

No obstante, quizás este tipo de programas no sean el contenido más popular de la plataforma, a excepción de títulos que quizás se han dado a conocer más por la empresa a través de la publicidad o que pueden haber llamado más la atención del público, como pueden ser 'Jugando con fuego', 'Niquelao!' o 'The Circle'. De hecho, el éxito de este último ha conseguido que sume una segunda temporada en la versión estadounidense, además de la inglesa, la francesa y la brasileña, siendo uno de los formatos más populares de Netflix. Por esa razón, en FormulaTV recopilamos algunos de los realities incluidos en el catálogo de la plataforma, que quizás no sean tan conocidos como los anteriormente nombrados.

1 '60 Days In'

'60 Days In'

Estrenado en 2016, '60 Days In' es un programa en el que varios voluntarios se hacen pasar por reclusos en una prisión, a lo largo de dos meses. Sus participantes, de hecho, tienen edades y profesiones muy diversas, tanto dentro como fuera del mundo carcelario. Desde su lanzamiento, este formato ha logrado acumular un total de seis temporadas, la última de ellas lanzada a principios de 2020. Mientras que las dos primeras se desarrollaron en la cárcel del condado de Clark en Jeffersonville, Indiana; las dos siguientes trasladaron la experiencia a la prisión del condado de Fulton, en Atlanta.

Por su parte, la quinta temporada tuvo lugar en la cárcel del condado de Pinal, en Florence, Arizona; mientras que la sexta se grabó en el Centro de Detención del condado de Etowah en Gadsden, Alabama. A todas ellas, además, se sumó un spin-off bajo el título: '60 Days In: Narcoland', que salió a mediados de 2019, en la que los voluntarios no solo experimentaban lo que era estar encerrado en la cárcel, sino que también se sumergían en el mundo de las drogas en las calles. La docuserie hace así un recorrido por distintos complejos carcelarios, mientras sus protagonistas se enfrentan al reto de verse privados de la libertad o al peligro que pueden correr en ellos, a cambio de una cantidad de dinero.

2 'Artistas del maquillaje'

'Artistas del maquillaje'

Programa de origen británico, concretamente de la BBC, 'Artistas del maquillaje' nació en 2019 y ya ha sumado un total de tres temporadas en la plataforma. La mecánica del reality consiste en que diez aspirantes a maquilladores compiten en varios retos de caracterización, maquillaje editorial o prótesis de cine, entre otras especialidades del mundo de la belleza, con el fin de conseguir un hueco en la industria al alcanzar el premio final: un contrato de un año para ejercer de maquillador profesional. Este formato, de hecho, puede resultar algo familiar a los fans del universo 'Drag Race', dado que sus dinámicas son muy similares.

Para empezar, los concursantes se enfrentan un desafío principal, llamado Reto Creativo, donde les ofrecen un tema concreto como base para crear un maquillaje de su propio estilo. Los dos que no superan el reto, se enfrentan entonces a un duelo para decidir cuál será el eliminado definitivo en cada entrega. Asimismo, el reality también incluye "retos especializados", donde los aspirantes aprenden nuevas técnicas profesionales en lugares destacados de la industria de la belleza, como La Semana de la Moda de Londres, o incluso reciben cursos de maquillaje de la mano de profesionales como Anastasia Soare o aprenden a colocar prótesis para escenas de cine o televisión, entre otras muchas cosas. Un formato ideal para los amantes del maquillaje o los que sienten curiosidad por este mundo, puesto que explora múltiples de sus facetas.

3 'Awake, The Million Dollar Game'

'Awake, The Million Dollar Game'

'Awake, The Million Dollar Game' es un programa americano de Netflix que aterrizó en la plataforma a mediados de 2019. Presentado por James Davis, este formato cuenta con una mecánica muy curiosa, en la que los siete concursantes implicados han de estar despiertos más de veinticuatro horas seguidas, antes de competir en varios desafíos físicos y mentales. Asimismo, durante sus horas de vigilia, los participantes deben contar cuartos de dólar, uno por uno, para, una vez concluidas las veinticuatro horas, tratar de adivinar cuánto dinero han contado. Aquel concursante que haya contado la menor cantidad de monedas, al igual que el que esté más equivocado a la hora de adivinar el dinero que ha reunido, quedan eliminados entonces, antes de las pruebas.

4 'Back With The Ex'

'Back With The Ex'

En 2018, se estrenaba en la televisión australiana el reality 'Back With The Ex', en el que los miembros de varias exparejas se reunían ante las cámaras en busca de una segunda oportunidad. Los distintos participantes se establecen en una casa común, donde deben lidiar con la convivencia no solo con gente nueva, sino también con sus exparejas. Los participantes buscan así decidir si quieren retomar o no su antigua relación, en medio de un programa que les pone distintas iniciativas para que pongan a prueba su relación y puedan tomar su decisión. El programa, centrado en las relaciones y el amor como tantos otros formatos, cuenta hasta la fecha con una única temporada de siete episodios, con una duración de unos cuarenta minutos, por lo que es un reality ideal para disfrutar en poco tiempo.

5 'Blown Away'

'Blown Away'

'Blown Away' es un formato canadiense que nació a principios de 2019, que puede destacar por su carácter único, poco común en el mundo de los realities: aborda el mundo del soplado de vidrio. El programa cuenta con Nick Uhas, exconcursante de 'Big Brother' y youtuber científico, como presentador, junto a Katherine Gray, artista y profesora de la Universidad Estatal de California, San Bernardino, que actúa como jueza principal.

En él, diez profesionales del soplado de vidrio compiten en distintas pruebas para alcanzar un premio de 60.000 dólares, además de lograr un hueco en el Corning Museum of Glass de Nueva York. Una competición que puede resultar familiar para los fans de formatos como 'Top Chef', 'The Great British Bake Off' o 'Forjado a fuego', dada la disciplina que aborda. En él, los participantes reciben incluso la visita de distintos expertos en el soplado de vidrio. Además, su rodaje se llevó a cabo en un almacén reformado de Hamilton, Ontario, construido especialmente para permitir que los diez concursantes pudieran elaborar sus trabajos con el vidrio de forma simultánea, mientras son evaluados por los jueces y reciben su asesoramiento.

6 'Del desguace a la gloria'

'Del desguace a la gloria'

Nacida en 2018 de la mano de Netflix, 'Del desguace a la gloria' es un programa centrado en el equipo de Gotham Garage, liderado por Mark Towie, especializado en construir accesorios para producciones de cine y televisión. En este formato, el grupo se encarga de dar una "segunda oportunidad" a los coches clásicos, cambiando su imagen y otorgándoles un aspecto más moderno, con piezas nuevas, para elevar su valor y, en último lugar, obtener beneficios con su venta. En cada episodio, de una media hora de duración, el grupo aborda un único proyecto y su éxito ha propiciado que, hasta la fecha, sume dos temporadas de ocho episodios cada una, a las cuales se ha incorporado una tercera este mismo miércoles 4 de agosto.

7 'El suelo es lava'

'El suelo es lava'

'El suelo es lava' es un reality-concurso que Netflix incorporó a su catálogo en 2020, basado en el popular juego de niños en el que se evita tocar el suelo, saltando entre distintos muebles. De hecho, en 2017, este juego se hizo viral en internet, donde fueron muchos los que se grabaron saltando de un mueble a otro en su casa, algo que la compañía de streaming ha llevado al extremo.

De este modo, los concursantes han de cruzar un plató diseñado con distintos elementos sobre los que se pueden desplazar, evitando en todo momento caer en el agua anaranjada que inunda la sala, simulando ser lava. Lejos de ser un reto sencillo, este programa requiere de concursantes con buena preparación física, dada su dificultad, y podría recordar a muchos a formatos como el popular 'Humor amarillo'. Especialmente, cuando el concurso le ha dado un toque de comedia de la mano de su presentador, Rutledge Wood, mientras los participantes compiten por alcanzar un premio de 10.000 dólares.

8 'Flinch'

'Flinch'

'Flinch' es un concurso británico, original de Netflix, que debutó en la plataforma en 2019, con Seann Walsh, Lloyd Griffith y Desiree Burch como presentadores. Con una temporada de diez episodios de entre veinte y veinticinco minutos de duración, este formato cómico se desarrolla en una granja de Irlanda del Norte, donde los participantes se enfrentan a pruebas que ponen a prueba sus nervios y temores, dado que han de permanecer lo más inmóviles posible a lo largo de tres juegos un tanto retorcidos. Cualquier movimiento o vacilación, de hecho, conlleva un doloroso precio tanto para los jugadores como para los anfitriones a los que representan.

9 'Love is blind'

'Love is blind'

'Love is blind' es un reality de citas de Netflix que se estrenó a principios de 2020 con un total de once episodios que rondan la hora de duración y que a muchos podría recordar a formatos como 'Casados a primera vista'. El programa sigue a treinta hombres y mujeres que buscan el amor, para lo que participan en citas rápidas a lo largo de diez días, en las que pueden hablar entre ellos, pero sin verse. Tras concluir dicho período, los que lo deseen pueden proponer matrimonio a la mujer con la que desean casarse, para después de encontrarse cara a cara por primera vez y viajar juntos a un retiro en México para conocerse mejor, al igual que al resto de participantes que han encontrado el amor.

Un primer paso a consolidar su relación, al que le siguen mudarse juntos a un apartamento, al igual que conocer a las familias de sus parejas antes del gran día de la boda, donde los integrantes de la pareja deciden si seguir o no adelante con la relación. Asimismo, el reality ha incorporado recientemente tres nuevas entregas, de unos cuarenta y cinco minutos, que abordan la situación de las parejas dos años después de la experiencia, razón por la que ninguno de ellos pudo compartir nada en redes al respecto, hasta la fecha.

10 'Next in fashion'

'Next in fashion'

En 2020, Netflix estrenó 'Next in fashion', programa en el que dieciocho diseñadores competían por ganar los 250.000 dólares de premio, además de para convertirse en futuros gurús del mundo de la moda, al tener la posibilidad de crear una colección para el público, de la mano de la marca de lujo Net-a-Porter. Una competición presentada por los diseñadores Tan France y Alexa Chung, en la que los aspirantes debían trabajar en parejas en una primera ronda, mientras que las siguientes les permitían lucir su talento en cada entrega, al más puro estilo de formatos del mundo de la moda como 'Making The Cut', de Amazon Prime, o 'Maestros de la costura'.

11 'Sexy a lo bestia'

'Sexy a lo bestia'

'Sexy a lo bestia' aterrizó en Netflix en junio de este mismo año y se podría considerar una especie de versión de 'First Dates', con una ligera mezcla con 'Mujeres y hombres y viceversa'. En este formato británico, una persona soltera en busca del amor tiene tres citas con tres personas diferentes, con una peculiaridad: tanto el protagonista como sus pretendientes ocultan su verdadero rostro bajo un elaborado maquillaje, una máscara o unas prótesis.

Con esta iniciativa, los participantes evitan dejarse llevar por la apariencia física, para comprobar si hay química más allá de ella. De hecho, tras las citas, la persona protagonista toma su decisión final sin conocer la verdadera apariencia de sus tres pretendientes. Algo que se descubre en el desenlace, después de que el soltero o soltera haya elegido a cuál de ellos prefiere, en episodios que no superan los veinticinco minutos de duración.

12 'Sugar Rush. Más dulce todavía'

'Sugar Rush. Más dulce todavía'

'Sugar Rush. Más dulce todavía' es un formato culinario estadounidense que nació en junio de 2018, en el que cuatro parejas de profesionales compiten elaborando distintos dulces y postres para conseguir un premio de 10.000 dólares. Todos ellos pelean por el puesto vencedor en tres rondas: la primera consiste en elaborar cupcakes, la segunda está centrada en los dulces, mientras que la ronda final requiere elaborar un pastel.

Formato a cargo del presentador, actor y productor Hunter March, cuenta con los chefs Candace Nelson y Adriano Zumbo como jueces profesionales, a los que se va sumando un juez invitado en cada capítulo. Además de las tres temporadas que están incluidas en Netflix, el éxito de este concurso culinario ha propiciado incluso el lanzamiento de dos especiales navideños, de seis episodios cada uno, con unos cincuenta minutos de duración, al igual que las entregas habituales, que suman veinte entregas.

13 'Ultimate Beastmaster España'

'Ultimate Beastmaster España'

En febrero de 2017, Netflix estrenó 'Ultimate Beastmaster España', toda una carrera de obstáculos que arrancó en Estados Unidos, al más puro estilo de formatos como 'Ninja Warrior'. En este reality, doce concursantes, dos de cada país, compiten en una carrera de obstáculos de nombre "La bestia". El vencedor de cada entrega se corona como Beastmaster, tras lo cual, después de nueve capítulos, los nueve ganadores competirán en una carrera final, con el objetivo de convertirse en el "Ultimate Beastmaster".

La primera temporada de la versión estadounidense tuvo incluso a Sylvester Stallone como padrino y su éxito ha propiciado el lanzamiento de dos temporadas más, al igual que distintas versiones de diferentes países: Brasil, Alemania, Japón, México, Corea del Sur, Francia, Italia, China, India y, también, España. Cada una de ellas cuenta con un par de presentadores conocidos para la audiencia de su país y, en el caso de España, el formato ha estado a cargo de la presentadora Paula Vázquez y el medallista olímpico Saúl Craviotto.