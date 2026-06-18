Por Redacción |

Nueva noche marcada por el Mundial 2026 en el prime time. En esta ocasión, el encuentro entre Inglaterra y Croacia, que arrancó a las 22:00 horas, arrasa con un 27,2% de cuota de pantalla y 3,1 millones de espectadores, convirtiéndose en la oferta más vista del día y dejando sin apenas margen al resto de competidores durante sus dos horas de emisión.

En este contexto, solo una oferta consigue mantener el tipo frente al fútbol. Se trata de 'El hormiguero', que recibió la visita de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición. El programa de Pablo Motos firma 1,6 millones de seguidores y un 13,1% de share, mejorando incluso en cuatro décimas el resultado obtenido la semana anterior, cuando no tuvo que enfrentarse a la competencia del Mundial.

El impacto del partido sí pasa factura al resto de la oferta televisiva. En Telecinco, 'El debate de las tentaciones' pierde seis puntos respecto a la semana pasada y cae hasta un 11% de cuota, pese a comenzar a las 23:12 horas y extenderse hasta cerca de las dos de la madrugada. También retrocede '¡Salta!' en Antena 3, que cede 1,5 puntos en siete días y registra un 8,5% de share.

En Cuatro, 'Horizonte' acusa igualmente la fortaleza del fútbol y pierde 1,5 puntos para quedarse con un 7% de cuota de pantalla. Después, 'Viajeros Cuatro' también se resiente y baja 1,7 puntos hasta un 3,9% de share.

Por su parte, 'El intermedio' marca un 5,1% y se deja 2,2 puntos en comparación con el miércoles anterior. A continuación, el especial de 'El objetivo', titulado "Zapatero ante el juez", registra un 3,7% de cuota de pantalla, lo que supone una pérdida de siete décimas respecto al resultado conseguido la semana pasada por 'La noche de Aimar'. En La 2, 'Cifras y letras' también nota la competencia del Mundial y cede medio punto respecto a hace una semana.

Momento del encuentro entre Inglaterra y Croacia del Mundial 2026

Prime time

La 1

FIFA World Cup 20262.956.000 25,8% Fútbol: Copa Mundial Inglaterra-Croacia: previa 3.151.000 27,2%

La 2

Trivial Pursuit524.000 5,3% Cifras y letras610.000 5,0% Documaster318.000 2,8% Alhambra: el tesoro del último emirato andalusí318.000 2,8%

Antena 3

El hormiguero Alberto Núñez Feijóo 1.630.000 13,1% ¡Salta!600.000 8,5%

Cuatro

First Dates472.000 4,9% Horizonte853.000 7,0% Viajeros Cuatro Guatemala 318.000 3,9%

Telecinco

First Dates890.000 7,2% El debate de las tentaciones682.000 11,0%

laSexta

La Sexta Clave438.000 4,9% El Intermedio620.000 5,1% El Objetivo Zapatero ante el juez 261.000 3,7%

María Becerra en su visita a 'La revuelta'

Late night

'La revuelta' mejora a 'Operación África' después del partido del Mundial (+4,3)

'¡Salta!' mantiene el mismo share que hace una semana

'Viajeros Cuatro' logra subir ligeramente en late night

La 1

La Revuelta María Becerra 552.000 11,0% Estudio Estadio: Mundial142.000 5,4% Estudio Estadio: Mundial Extra120.000 6,6%

La 2

Documentos TV Xenotransplantes 125.000 2,3% Cine El viaje más largo (2020) 61.000 2,0% Conciertos Radio 3 Dear Joanne 19.000 1,0%

Antena 3

¡Salta!183.000 7,4%

Cuatro

Viajeros Cuatro Baja California 146.000 4,4% Viajeros Cuatro Lima 87.000 4,8%

Telecinco

Gran Madrid Show60.000 3,3%

laSexta

Equipo de investigación Citas peligrosas 126.000 6,1%

Luz y Begoña en una escena de 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' sigue estable en la sobremesa de Antena 3

'La promesa' se mantiene como lo mejor de la tarde de La 1

'El diario de Jorge' pierde 1,7 décimas en Telecinco

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.183.000 12,7% Directo al grano909.000 10,8% Valle Salvaje847.000 11,8% La Promesa912.000 12,7% Malas lenguas733.000 9,8% Camino a NY515.000 6,3%

La 2

Saber y ganar548.000 6,1% Grandes documentales274.000 3,4% Campos de batalla naturales Luchas forestales 288.000 3,4% Diarios de Yellowstone Otoño 240.000 3,2% Malas lenguas489.000 6,8% Sukha156.000 2,1% Jeopardy206.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.230.000 14,0% Y ahora Sonsoles717.000 9,8% Pasapalabra1.453.000 18,0%

Cuatro

Todo es mentira611.000 7,5% Lo sabe, no lo sabe424.000 5,9%

Telecinco

El tiempo justo613.000 7,6% El diario de Jorge565.000 7,9% ¡Allá tú!676.000 8,5%

laSexta

Zapeando552.000 6,4% Más vale tarde367.000 5,1%

Mañana

'La hora de La 1' pierde casi tres puntos respecto hace una semana

'Espejo público' sube dos puntos en siete días

'El programa de Ana Rosa' cae 1,1 puntos en una semana

La 1

La hora de La 1335.000 17,7% Mañaneros 360515.000 15,9% Mañaneros 360972.000 11,8%

La 2

Arqueomanía La vida futura: el ejército de terracota 6.000 0,6% Flash moda15.000 1,0% Islas El refugio 31.000 1,8% Página 2 Julián Barnes 9.000 0,5% Aquí hay trabajo18.000 0,9% La aventura del saber45.000 2,1% La 2 Express31.000 1,4% Las recetas de Julie A la mesa de Catherine de Medicis 63.000 2,6% El western de La 2 Corazones indomables 105.000 3,0% El cazador112.000 1,8% El cazador240.000 2,7%

Antena 3

Espejo Público330.000 12,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ragout de pescado con espirales de arroz 892.000 17,0% La ruleta de la suerte1.550.000 20,2%

Cuatro

Love Shopping TV6.000 0,6% ¡Toma salami! ¿Dónde estabas en 2002? 13.000 1,0% Alerta Cobra La última carrera 13.000 0,7% Alerta Cobra Dinero de sangre 30.000 1,7% Alerta Cobra Encerrado 59.000 2,8% En boca de todos259.000 8,0%

Telecinco

La mirada crítica177.000 10,2% El programa de AR260.000 11,6% Vamos a ver359.000 9,9% El precio justo540.000 7,7%

laSexta

Aruser@s el humorning148.000 10,3% Aruser@s264.000 12,8% Al rojo vivo283.000 7,3%

Informativos

La sobremesa del miércoles confirma el dominio de Antena 3, pero con una lectura más interesante que el simple liderazgo: 'Antena 3 Noticias 1' escala hasta el 23,6%, lo que supone una subida de +1,8 puntos respecto al mismo miércoles de hace siete días, cuando se quedó en el 21,8%. El crecimiento es aún más llamativo en la edición de tarde: 'Antena 3 Noticias 2' pasa del 15,8% al 19,0%, un salto de +3,2 puntos que amplía la distancia con el resto. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' pierde -1,6 puntos y cae del 9,4% al 7,8%, mientras que 'Telediario 1' retrocede ligeramente, del 14,2% al 13,5%, aunque La 1 compensa en parte con la recuperación del 'Informativo territorial 1', que sube del 11,8% al 13,9%.

En la noche, la tendencia bajista de Telecinco se acentúa: 'Informativos Telecinco 21:00' pierde -1,5 puntos respecto al miércoles anterior, pasando del 8,0% al 6,5%. 'Antena 3 Noticias 2' ya le sacaba ventaja la semana pasada, pero ahora la brecha se ensancha. 'laSexta Noticias 20h' aguanta mejor el tipo y suma +0,9 puntos, del 6,3% al 7,2%, lo que le permite superar a Telecinco en la franja nocturna. 'Telediario 2' se mantiene estable en el entorno del 12,1%, sin grandes variaciones respecto a la semana pasada.

La 1

Informativo territorial 1929.000 13,9% Telediario 11.246.000 13,5% Telediario 21.127.000 12,1%

Antena 3

Noticias de la mañana220.000 12,7% Antena 3 Noticias 12.205.000 23,6% Antena 3 Noticias 21.774.000 19,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1598.000 8,1% El desmarque Cuatro 1438.000 4,8% Noticias Cuatro 2423.000 5,4%

Telecinco

El matinal118.000 9,8% Informativos Telecinco 15:00723.000 7,8% Informativos Telecinco 21:00599.000 6,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h666.000 8,0% laSexta Noticias: Jugones555.000 5,9% laSexta Noticias 20h561.000 7,2%

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