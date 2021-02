Rafa Mora se ha puesto botox: así es su nueva cara tras los retoques estéticos

Tras la salida de Rafa Mora del reality 'Solos', el colaborador ha vuelto a su puesto de trabajo en 'Sálvame' con el rostro un tanto cambiado. "Tú te has hecho algo", insinuó Jorge Javier Vázquez al propio Mora, a lo que el resto de colaboradores afirmaron que estaba cambiado. Fue entonces cuando el colaborador confirmó que se había hecho unos retoques estéticos: "Me puse botox hace 15 días".

Rafa Mora y Macarena Millán, su pareja, en 'Solos'

"A mis 37 años ya me empezaba a notar muchas arrugas", confesó Mora. En su relato, contó que decidió asistir a una clínica de cirugía estética y, aunque a priori solamente quería retocarse la frente, acabó poniéndose botox en diferentes partes de la cara. Tanto el presentador del programa como los colaboradores, creían que en los pómulos y los ojos también se había hecho algo, pero él lo desmintió.

"Los pómulos son míos, pero es cierto que he engordado tras salir de la casa" contó. Respecto a la hinchazón de los ojos, Rafa Mora explicó que se debía a las horas de sueño: "En la casa dormía fatal, entonces cuando me han sacado he dormido 12 horas del tirón". Jorge Javier, algo preocupado, le dijo que espera que sea eso y no que se haya tumbado justo después de inyectarse el botox, algo que el colaborador desmintió argumentando que se lo inyectó a primera hora de la mañana, y hasta bien entrada la tarde no pudo acostarse.

No ha sido el único colaborador

Con las declaraciones de Rafa Mora, el programa abrió el debate mediante el siguiente rótulo: "¿A quién le queda mejor el botox, a Rafa Mora o a Antonio David Flores?". El andaluz también se hizo unos retoques estéticos en la zona de la frente, aunque a Flores le costó más confesar que se lo había hecho y fue su sonrisa al no poder mover ningún músculo de la cara el que lo delató frente a sus compañeros.