Risto Mejide ('Demos'): "Más que criticar a los que trabajamos, deberían preguntarse por qué no trabajan otros"

Por Pablo Fernández Pérez |

Este 23 de octubre comienza la emisión de 'Demos. El gran sondeo'. El nuevo programa de Telecinco presentado por Risto Mejide tratará de descubrir qué opina el pueblo sobre los diferentes temas y aspectos de la actualidad española. Es un formato que planteará debates, enfrentará opiniones, y, sobre todo, tratará de dar voz a la calle. Hablamos con su presentador para que nos cuente todo acerca de este nuevo show destinado al prime time.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

¿Qué más puedes pedir? Has tocado muchísimos temas, algunos formatos semejantes pero otros no. ¿Con qué formato te sientes más a gusto a día de hoy?

A día de hoy he hecho una evolución como presentador. Yo cuando empecé en esto no sabía presentar, yo solo hacía jurado de talent shows. Y creo que 'Chester' y 'Todo es mentira' han tenido mucho que ver en eso, han sido pruebas de fuego para mí. Me han puesto en una tesitura que me gusta, en la que me siento cómodo y han hecho que me enamore de la tele.

Antes no lo he dicho, pero yo como jurado de talent shows tengo los días contados. A mí ya no me apetece seguir, el año que viene creo será el último que haga. Algo que he descubierto gracias a esos programas es escuchar. Hay un gran déficit de escucha activa en la vida en general. Yo me siento capacitado ahora, después de 18 años, de hacer este tipo de formatos. Hace 18 años esto hubiese sido imposible. Quiero tirar mi carrera por aquí, es mi reto ahora, por eso propongo esto.

En la tele, o escuchas o te come el personaje.

Absolutamente. Yo no habría durado como jurado, y no estaría hoy aquí. Si solo hubiera hecho jurado de televisión... es cansino. Me siento menos cómodo ahora juzgando que escuchando. Me gusta, me apasiona escuchar, y me lo han descubierto 'Chester' y 'Todo es mentira'. A partir de ahí, digo: si tengo que seguir vinculado a la TV, que es un medio que me gusta, que sea a través de formatos así.

En este programa, en 'Demos', ¿vas a dar tu opinión?

Sí.

¿Te vas a mojar totalmente?

¿Cuándo no me he mojado yo? Me estoy mojando todos los días. En 'Todo es mentira' me estoy mojando todos los días. No rehuimos ningún charco, y nos metemos en todo, no tengo miedo a eso.

¿Has dejado de disfrutar 'Got Talent'?

No, no, es un formato maravilloso. Lo que digo es que mi carrera profesional quiero enfocarla más a escuchar, y no a juzgar. Me he cansado de juzgar, además creo que esto, aparte de que me gusta, se me da mejor. Es una decisión tomada, he firmado para la siguiente temporada de 'Got Talent' pero ya no voy a firmar más. Y eso también va a dar para hacer una última temporada de 'Got Talent', en plan "The last dance". Ese rollo, "Las grandes valoraciones de Risto"..., pero ya, mi época como jurado ya pasó.

En 'Demos' escuchas a gente de la calle, no sé si has escuchado reproches de la gente sobre "la tele no está con los temas que nos interesan, están en otra cosa"...

Continuamente. Esta idea se empezó a gestar con 'Chester'. Mucha gente me decía: "tío, me ha encantado la entrevista con no sé quién, pero molaría que trajeras más gente anónima". Y claro, no se puede hacer un programa de dos horas sobre una persona que no conoce nadie porque por muy potente que sea la historia, un talk show así no se aguanta. Pero sí que te planteas cómo pueden traerse historias de verdad a la tele y hacerlas comprometidas.

Esto tiene un punto casi utópico, que es el tema de la votación. No solo te voy a preguntar la opinión, sino que además voy a hacerte votar. ¿Qué piensa España sobre este tema? Eso me parece muy sano, porque si hablas de temas como Cataluña y su independencia, si hacemos un referéndum, ¿qué saldría? Ostras, tiene un punto de denuncia, de señalar los temas, y de Robin Hood, de elevar los temas de la gente de la calle a categoría de programa de televisión. A mí eso me parece un temazo, un programazo.

Risto Mejide en 'Got Talent'

¿Por qué crees que la tele se ha alejado un poco de los temas de la calle, del sentir de las personas?

No diría que se ha alejado, pero sí que hace mucho tiempo que no la escuchamos, a la calle. Y ha habido grandes formatos: Mercedes Milá presentó uno donde la gente también hablaba, Jesús Vázquez también hizo 'Hablando se entiende la basca'... Ha habido grandes formatos en los que se escuchaba, pero hace mucho que no hay.

¿A lo mejor es que no interesa?

Bueno, cuando empecé el 'Chester' también me decían que no interesaban las entrevistas, y de repente se empezaron a hacer todo entrevistas.

Solo hay que ver el éxito de Broncano, que el primer tramo del programa es escuchar a gente.

Eso es. Saca gente del público. Yo creo que hay una necesidad, que sabremos o no responder a esa necesidad con este programa, ya lo veremos, pero de que existe esa necesidad no tengo ninguna duda. Y ahora te hablo como publicista: esta necesitad está latente en el mercado, luego vendrán los productos que la sepan satisfacer.

Y como publicista, la televisión durante muchos años se ha llenado de cebos, todo el rato daba cosas que nunca pasaban, y la audiencia no se creía nada. Por eso, igual tú ahora te das cuenta de que no hace falta vender un cebo, lo importante es el contenido.

De hecho, me asustan los cebos, me asusta la promo, porque no sé qué expectativas se va a crear la gente. Yo sé que lo que tengo es bueno, pero no lo quiero sobrevender. Creo que el cebo está muerto. Te funciona los primeros años pero luego la gente no es idiota. Yo voy en contra de la sobreventa de las cosas. Creo que lo mejor que nos podría pasar es estrenar por lo bajini, quiero ser segundo. No voy de favorito, no quiero pelear contra 'Mask Singer'. Yo quiero que la gente nos descubra y piense que somos una propuesta interesante. Eso es mucho mejor que decir que va a llegar el formato que "te va a revolucionar la vida". Eso yo no me lo creo, y creo que la gente tampoco.

Nos hablabas de los ensayos. No sé si puedes contarnos cuántos habéis hecho y si, a la hora de hacer los ensayos, algunos aspectos de la idea inicial ha habido que cambiarlos o adaptarlos porque no funcionaban.

Sí. Por ejemplo: no teníamos a nadie en las gradas que pasara los micros, que parece una tontería, pero hasta que a alguien le llegaba el micro... Entonces tuvimos que poner a cinco personas, a cinco periodistas, que han hablado con esa grada y que conocen a esa grada. Entonces, para cada caso, tienen el pulso de saber quién va a estar. Así es más dinámico: llega el micro antes y además me presenta a la persona. Eso ha sido un aprendizaje de los ensayos.

Y otro aprendizaje han sido las preguntas. Hay algunas que surgen de forma espontánea, y luego hay otra cosa "formato", que son las preguntas silenciadas. Yo tengo unos sobres con tres preguntas silenciadas por programa, que son algunas que a alguien no le ha interesado que se hagan, que no se nos preguntan. "Monarquía/república" es la más evidente. Al final de cada bloque, hacemos la votación de una pregunta silenciada. Y ese resultado lo ve por Skype una persona que está interpelada por esa decisión: un diputado o quien sea, y da su feedback sobre la pregunta. Entonces, esa construcción de cada tema nos ha ayudado mucho a abrir y cerrar temas, a darle estructura. Aunque esté todo improvisado, tú sabes dónde empiezas y dónde acabas en cada momento.

Sobre el tema de los invitados, nos decías que no van a ser el eje central, y como la escaleta no va a estar cerrada hasta ese mismo día, no sé si tenéis apalabrados invitados o se va a ir viendo.

Tenemos gente que le ha gustado estar en el programa. Por ejemplo, estuvo Echenique en uno de los pilotos. Han pasado políticos, psicólogos... pero no sabemos. Es como en 'Todo es mentira': el miércoles nos despertaremos y pensaremos cómo montar el programa.

Hablabas antes de 'Moros y cristianos'. Fue el primer programa al que fue Pedro Sánchez, e iba gente de la cultura que ahora no se atreven a ir a la televisión por miedo a que todo se les saque de contexto muchas veces.

Totalmente. Y luego la edición ha hecho mucho, ha echado mucho para atrás en las entrevistas. En las entrevistas editadas puedes hacerle decir a alguien lo que sea. Hay que reconocer las bondades y defectos de cada formato. A mí de esto me gusta que sea un poco esa idea de plaza del pueblo: ahí pasa todo el mundo, cada uno dice la suya y la gente reacciona. A mí lo que más me ha gustado de ver en los ensayos es que la gente está muy activa. No son público, son intervinientes.

Y, ¿se te han roto a ti prejuicios que tenías sobre qué temas interesan a ciertos sectores de edad? Me refiero sobre todo a los jóvenes.

Sí, y sobre los jóvenes. Tenemos muchos prejuicios sobre los jóvenes en muchas cosas. Por ejemplo, tú preguntas sobre la monarquía y piensas: "bueno, vosotros como no lo habéis vivido no sabéis nada, lo del 23-F...", pero no, no. Obviamente, un estudiante de Ciencias Políticas sabe, a lo mejor, más que un señor de 60 años. Es muy interesante para derribar prejuicios también. O gente que se ve más conectada con otra grada de cómo están pensando, porque aquí lo que no hemos hecho ha sido una distinción ideológica porque no sabemos lo que vota cada uno. Lo que hacemos es una distinción solo por edades, y luego ya que cada uno...

¿Cuando vendisteis la idea a Mediaset, os dijeron "esto sí, esto no"? ¿O desde el primer momento os dijeron "lo queráis, por donde queráis"? Porque en Telecinco no estamos acostumbrados a ver un formato así.

Pues mira, ha sido tremendamente fácil en la venta de la idea, y tremendamente difícil en la plasmación del plató, de su construcción. Hay muchas cosas que yo, por ejemplo, ahora cambiaría del plató, y eso que lo acabamos de construir. Pero, ahora viéndolo... mira, hay temas que yo no controlaba, como eran temas de riesgos de seguridad laboral. Por ejemplo, tú no puedes poner, por lo visto, más de seis asientos de separación al pasillo, para que la gente pueda salir en caso de desalojarlo. Entonces, estas cosas... yo lo había pensado para 350 personas, como el hemiciclo del Congreso de los Diputados, pero no puede ser por esa restricción. Hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo por el camino, pero que es una cosa más práctica. ¿En cuanto al concepto del programa? 100% comprado desde el principio. O sea, imagínate... A mí me gusta decir que 'Chester', 'Todo es mentira', y ahora este, son cosas que solo puedo hacer aquí. Innovar a este nivel de no comprar un formato hecho que sabes que funciona, que está muy bien, ¿eh? A mí me gusta arriesgarme en esto, porque creo que es mucho más excitante y estimulante. Y aquí me dejan.

¿Ha sido difícil la nueva faceta de productor y la tarea de producir un programa? A pesar de que ya lo hubieras hecho con 'Chester' y 'Todo es mentira'.

No, mira, ha sido tremendamente fácil gracias la generosidad de las dos partes. Yo, como sabéis, he heredado la producción de 'Todo es mentira' y de 'Chester', y tanto la ex Fábrica de la tele como Mediaset han sido tremendamente generosos conmigo en facilitarme las cosas, para que pudiera asumir una producción en marcha importante como 'Todo es mentira', y la futura producción de 'Chester'.

Risto Mejide en 'Demos. El gran sondeo'

¿Cómo afrontas el hacer un programa social en un momento en el que vemos que los programas que funcionan en Telecinco son realities y corazón?

Pues supongo que le añade más riesgo a la propuesta.

¿Eso te pone?

Yo hago el mejor programa que puedo hacer, no me pone pensar si va a triunfar o no. Eso ya lo dirá la gente. Yo hago el mejor programa que puedo hacer, y me tengo que centrar en eso. Lo que tenga yo en este plató tiene que ser la mejor versión de lo que hemos pensado. Después la gente dirá si le encaja o no que Telecinco haga esto. Pero también, las percepciones están para cambiarlas. A lo mejor, si lo petamos, la gente puede decir que también caben este tipo de programas.

¿Tienes miedo de que la gente piense que estás todo el día en la tele como le pasó a Jorge Javier Vázquez una temporada?

Yo lo puse el otro día en Instagram: a ver si voy a tener que empezar a pedir perdón por trabajar. O sea, vamos a ver, yo estoy muy agradecido de que me den proyectos y, como veis, no digo a todo que sí. Yo cojo los proyectos en los que tiene sentido que yo esté, y alguno que voy a dejar como os he anunciado. No, me parece que más que criticar a los que trabajamos, la gente debería preguntarse por qué no trabajan los que no trabajan. A mí me parece, sinceramente, un orgullo que cuenten conmigo.

Entonces, ¿nunca has pensado dejar 'Todo es mentira' por otros formatos que te aparecen de prime time que te hacen dejarlo unos meses?

A mí 'Todo es mentira' me está dando la vida. Y fíjate que cuando empezó era un suplicio y una tortura. Es mi dosis diaria de risoterapia. Yo en estos cinco años y medio he vivido todo tipo de situaciones personales y profesionales, y nunca he dejado de ir a 'Todo es mentira' porque estuviera mal, porque estuviera deprimido, jodido por algo... No. Porque sabía que 'Todo es mentira' me iba a ayudar. Yo a 'Todo es mentira' le debo muchísimo, muchísimo. Es un programa en directo, además comparte mucho con esto, que sabes que lo que ocurre, ya ocurre, que da igual la escaleta que tengas que te puede saltar por los aires en cualquier momento, y yo creo que eso es parte del éxito de 'Todo es mentira'. Hemos sido muy fieles a la esencia de un programa en directo, que es que la gente nunca sabe lo que puede pasar. Para mí, la tele son dos cosas, y yo no quiero pontificar nada: ritmo e imprevisibilidad. Si tienes esas dos cosas, tienes un buen programa.

Te veo muy feliz y emocionado con este proyecto.

Lo estoy.

¿Alguna vez has hecho algún proyecto que te ha llegado que no te ha convencido del todo pero lo has hecho igual? ¿Quién te iba a decir a ti hace 20 años que ibas a estar aquí? ¿Harías exactamente lo mismo?

Sí, claro, porque si no, no estaría aquí, es lo de 'Regreso al futuro'. Yendo a tu primera pregunta, sí que ha habido algún proyecto que en un principio yo no veía para mí ni lo veía claro. Por ejemplo, el 'G20'. En ese momento pensé: "los que saben me proponen este proyecto, pues lo voy a hacer". Pero no lo veía claro desde el principio porque era criticar a gente que salía en un vídeo. Me dijeron que yo no iba a tener a la persona delante, y pensaba: "¿Qué voy a hacer?". Cualquiera es valiente si no tiene a la persona delante. A mí lo que me gusta es el cuerpo a cuerpo. A mí me gusta en 'Todo es mentira' hablar de Ábalos cuando está Ábalos en el plató porque si no cualquiera se atreve. Y eso quizás iba más en contra de lo que soy yo, pero entonces yo no sabía lo que soy yo, en la tele y en nada. No sé de que año estamos hablando pero vamos, muy al principio. Pero quitando eso, mi carrera dentro de Mediaset ha sido un lujo. Soy un privilegiado dentro de Mediaset, no por la cantidad de trabajo que tenga, sino por el tipo de proyectos que he podido desarrollar, que eran saltos al vacío como este. Esto es un salto al vacío. Nadie, ni vosotros, ni yo, ni aquellos de allí, nadie sabe si esto va a funcionar o no. Pero yo sé que esto es diferente. Será mejor o peor, pero diferente es.

¿Genera más presión que sea en prime time?

No, genera presión que sea en directo. En el directo cualquiera te la puede liar, tienes que tener hasta seguridad en la puerta. Pero eso me gusta. Eso sí que me pone.

¿Ha pasado eso en los ensayos?

No, porque si hay alguien de tapadillo que nos la va a liar estará callado hasta que estrenemos. No, pero sí que, por ejemplo, antes comentaba lo de los concejales. Hemos invitado a concejales, pero nos lo han dicho. Pero habrá mucha gente que no nos haya dicho cosas, seguro. Habrá gente que nos la pegue. Eso lo iremos viendo.

La gente, supongo, tiene batallas bastante encarnizadas con según qué temas. ¿Ha sido difícil controlar y mediar a la gente?

No, la gente ha sido muy respetuosa. A lo mejor ahí tiene que ver mi imagen así seria, hasta ahora me lo han respetado. Y porque también creo que puedes venir a liarla, pero hay 299 personas que te van a decir: "tío, este no es el lugar".

Al final no estás solo tú poniendo pausa.

Efectivamente, tengo a todo el foro en ese estado de ánimo de decir: "es que es importante que podamos hablar aquí, con lo cual no me fastidies a mí". Si fastidias al programa, fastidias a todo el público.

Y si alguien suelta una burrada, habéis dicho que tenéis una especie de periodista que haga fast-checking, ¿no?

Especie de periodista no, es un periodista periodista.

Perdón, sí, sí. Pero eso es muy importante, ¿no? Para evitar que se difundan bulos.

Mucho. Y para tener al menos un primer filtro en directo. Evidentemente tampoco puedes pensar que en un programa en directo siempre estés con toda la verdad, nos pasa en 'Todo es mentira'. Hay fast-checks que llevan más tiempo. En directo se podrá hacer lo que se pueda. Pero sí que nos ha pasado en algún tema que alguien lanzaba: "Es que esta persona se llevó no sé cuántos millones...", y entonces yo le paro y pregunto si ese dato es correcto. Seguimos la conversación, y al cabo de un rato, me dicen: "Esto que ha dicho la persona no es así, es de esta otra forma, y lo ha publicado tal". Le damos la información al espectador para que vea que al menos el programa está haciendo algo, no solo es dejarles hablar y que digan lo que quieran.

Habéis invitado a Óscar Puente, que es algo que tenéis pendiente en 'Todo es mentira'.

Sí, de hecho queríamos hacer el piloto con él, pero por lo que sea no le fue bien y no nos dio bola. Lo de invitar, lo he dicho antes, yo creo que es importante hacerlo cuando ya llevemos un tiempo para que nadie asocie. Vosotros estáis en el mundillo, nosotros también, y sabemos que esto no va de invitados. Pero si tú ves una promo en la que hay gente que está invitada, juzgarás al programa por el invitado.

Risto Mejide en 'Chester'

Sí que estamos saturados en estos años de programas de debate político, entonces igual hay más que irse a temas sociales para empezar, ¿no?

Exacto. Que el protagonista sea siempre la grada, y luego ya, cuando llevemos, no sé, diez años, podamos invitar "a gente que..." y querrán venir. Si esto es un éxito, no dudes, que querrán venir todos.

Y a ti como ciudadano, ¿te preocupa lo mismo que al resto?

Hombre, tú dirás. Yo para empezar tengo dos hijos. O sea, yo ya con 50... Yo estoy en esa grada. Pero tengo un hijo que va a ingresar pronto en la grada de los 20, y tengo una hija también, entonces, claro que me importa y me preocupa. Además, por mucho que uno haya hecho en la vida, yo a mis hijos no les voy a dejar herencia. Yo soy de los que piensa que la herencia atonta. No sé qué cómico dijo que su hijo le preguntó una vez: "Papá, ¿somos ricos?". Y él dijo: "Yo sí". Pues yo pienso así al 200%, con lo cual, claro que me preocupa porque tengo hijos y quiero que les vaya bien en el país que les dejemos.

¿Cómo estáis gestionando a nivel interno esa baja de Ábalos de 'Todo es mentira'? Entiendo que para esto no se ha planteado invitarlo ni nada, ¿no?

No, invitados, insisto, que no va a haber al principio. Los invitados son la grada, la gente. Esos son los invitados.

Y ahora que estamos en un momento de tantas cosas de actualidad, y que supongo que habrá un 'Chester' pronto, ¿a quién sentarías en un 'Chester'? ¿A quién te apetece?

Pues mira, en 'Chester' estoy trabajando en una cosa que no os puedo contar, pero que, si la puedo ejecutar, va a significar un antes y un después en el 'Chester'.

¿Político, celebridad...?

No os puedo contar nada. Estoy trabajando en ello, pero si lo consigo, va a ser un antes y un después en el 'Chester'. Y ya veréis que no es una sobreventa.

Una de las últimas entrevistas que hiciste en el 'Chester' está ahora muy de moda, que es la de Bárbara Rey. No sé cómo ves tú esa entrevista o si piensas que se quedó un poquito corta.

Vaya hombre, ¿no te gustó?

No, no por ti, por ella.

Ahora no aceptaría hacerla, la hemos invitado hasta a 'Todo es mentira' y no... Ha entrado a otros programas. Bueno, yo cuando tuve esa entrevista tuve la misma sensación que tengo ahora: que ella es muy hábil dosificando. Es muy hábil sabiendo lo que te va a dar, por qué te lo da y cuándo te lo da. Y, de hecho, off the record me contó cosas que, obviamente, no puedo contar, que todavía no ha contado. Y ella las tiene ahí guardadas para cuando considere.

Ahora habla más con Susanna Griso. Todos hablan más con Susanna Griso al final, ¿eh?

Todos, todos. Ayer Susanna me escribió por la noche y me dijo que se había reído mucho con el momento de Susana Díaz, porque hicimos medio programa afeándole que se hubiera ido al programa de Susanna Griso a contarlo todo, y con nosotros nadie. ¿Pero qué pasa? Pero bueno, también cada uno decide dónde cuenta las cosas. Eso todavía es un derecho.