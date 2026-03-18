Por Adrián López Carcelén |

'La revuelta' recibió el martes 17 de marzo la visita de Rosana. La cantante, que vuelve con nueva música tras casi una década, no dudó en recriminar a David Broncano y su equipo un asunto del pasado que no le gustó. "Me dijeron que una vez casi me matas", comenzó diciendo la artista.

"Me pusiste ahí a elegir entre alguien y yo", continuó explicando la cantante. El presentador supo a lo que se refería y confesó: "Esa era una época del programa en la que íbamos muy fuertes. Era 'La resistencia' (...) Jorge (Ponce) hacía una cosa que se llamaba 'quién prefieres que se muera'". Fue entonces cuando Broncano llamó a Jorge Ponce, el artífice de la sección, para que entrase en plató. El humorista trató de justificarse y señaló que "era una sección": "Éramos jóvenes, alocados y hacíamos eso".

Jorge Ponce trató de aclarar el asunto con Rosana en 'La revuelta'

"¿Y por qué no te moriste tú? Hubiera estado guay", respondió Rosana. Ponce quiso restarle valor y se defendió: "Yo no mataba a la gente, era una muerte metafórica (...). Participabais Jorge Blas, el mago, y tú, y ganaste a Jorge Blas". Pese a echarlo en cara, la artista confesó que no llegó a ver ese momento: "Yo no lo vi porque, si no, me hubiera presentado donde estabais". Finalmente, Rosana hizo las paces con el equipo de 'La revuelta' y Broncano bromeó: "Todo se arregla cuando las cosas se hablan".

El sueño por cumplir de David Broncano

Rosana visitó 'La revuelta' para presentar su nuevo trabajo

La cantante animó a David Broncano a que le confesara de forma sincera un sueño por cumplir: "Saca tu alma fuera y dinos uno que sea cierto". El presentador respondió de forma inmediata: "".

Rosana se tomó en serio el reto y otorgó una caja al comunicador para que insertase un papel firmado con el sueño. "Si de aquí a un año yo no te lo he cumplido, hago lo que tú quieras", prometió la artista. En ese momento, David Broncano cayó en la cuenta de que hay un sueño que le gustaría mucho más que se cumpliera. "Que vuelva Federer al programa (...). Como consigas que vuelva Federer al programa... Ya estoy sin bromas, ahora ya me emociono", dijo el presentador, que devolvió la caja con el papel firmado a la cantante.