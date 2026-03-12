FormulaTV
PRESENTADORA POR SORPRESA

Laura Pausini se la juega a David Broncano y le hace responder a las preguntas clásicas en 'La revuelta'

La cantante italiana visitó el programa de La 1 para promocionar su nuevo disco de versiones, 'Yo canto 2'.

Laura Pausini se la juega a David Broncano y le hace responder a las preguntas clásicas en 'La revuelta'
©RTVE
Publicado: Jueves 12 Marzo 2026 13:33

Laura Pausini acudió a 'La revuelta' el miércoles 11 de marzo para hablar de su nuevo álbum y presentar su último single, una versión del reconocido tema 'Por qué te vas'. La cantante, que no visitaba a David Broncano y compañía desde su etapa en Movistar Plus+, ocupó en un momento dado el lugar del presentador del espacio. "¿Me puedo sentar en tu lugar para saber cómo se siente?", dijo la artista.

"Empecemos a hablar de las cosas que siempre se dicen en el show de Broncano. Hablemos de dinero", dijo tajante la cantante, desatando las risas del público. "La última vez que estuviste aquí me dijiste que tu cuenta no está mal, está creciendo cada año. Entre Cristiano Ronaldo y Laura Pausini, ¿en qué nivel de dinero te posicionas?", preguntó a un David Broncano visiblemente perplejo.

Laura Pausini visitó &#39;La Resistencia&#39; en Movistar Plus+
El presentador recordó la respuesta de Pausini a la misma pregunta hace algunos años. "La primera vez que vino Laura Pausini hace años a 'La resistencia' dijo que tenía alrededor de 20 millones de euros", anunció Broncano. La cantante no dudó en desmentir la información calificandose a sí misma de "cabrona y exagerada". Finalmente, el comunicador respondió de forma sincera y afirmó estar "por debajo de Laura Pausini".

La respuesta a la pregunta del sexo

Laura Pausini quiso seguir experimentando la labor de presentadora y comenzó con la otra pregunta clásica de 'La revuelta'. "¿Y si hablamos de sexo? Tú tienes que decirnos, porque el público está muy interesado, cuántas veces has hecho el amor esta semana. Y dependiendo de eso te voy a dar un punto si follaste con una persona y medio punto si te tocaste", dijo la italiana.

Laura Pausini interpretó en &#39;La revuelta&#39; su nuevo tema
Laura Pausini interpretó en 'La revuelta' su nuevo tema

David Broncano finalmente respondió y aseguró que "en la última semana, masturbaciones todos los días y el domingo dos". Ante esta respuesta, la cantante tuvo que frenar a Broncano para sacar papel y lápiz. "Espera porque son muchas. Debo escribir y hacer la cuenta", dijo Pausini, provocando las risas de todo el público.

