RTVE confirma el fichaje de Andreu Buenafuente y desvela el título de su programa semanal

Por Alejandro Rodera |

Andreu Buenafuente da el salto a Televisión Española. Como se detalló a mediados de enero, el ente público tenía entre sus planes hacerse con los servicios del presentador para ponerlo al frente de un formato semanal y, casi tres meses después, ha sido el presidente de la corporación, José Pablo López, quien ha confirmado el fichaje y ha desvelado que el programa llevará como título 'Futuro imperfecto'.

El anuncio ha llegado a través de un mensaje compartido en X, en el cual ha destacado el rendimiento del dial azul a lo largo de marzo. En esa publicación ha querido subrayar los méritos de la cadena en el tercer mes del año, pero también ha abierto la puerta a los contenidos que están por venir: "'La familia de la tele', con Aitor Albizua, María Patiño e Inés Hernand; 'Malas lenguas', con Jesús Cintora; y 'Futuro imperfecto', con Andreu Buenafuente. Y una sorpresa que desvelaremos esta noche en el partido de Copa del Rey...".

Andreu Buenafuente

A la espera de destapar esa sorpresa final, desde RTVE se han aportado más detalles acerca de 'Futuro imperfecto', que se verá en el prime time cada semana y se grabará en un teatro de Terrassa ante un público de 700 personas. Sobre el escenario, Buenafuente mantendrá su seña de identidad al brindar un monólogo "en el que dará su visión personal y humorística del humor de los últimos días". Además, durante los 60 minutos de duración del programa también se incluirán "intervenciones de otros cómicos amigos, sketches con algunos de los actores y actrices más populares del panorama nacional, conversaciones con invitados de todo tipo y actuaciones musicales en directo".

Primera colaboración

Pese a su extensa carrera, que nos ha dejado títulos tan emblemáticos como 'Buenafuente', 'En el aire' o 'Late Motiv' en Antena 3, laSexta o Movistar Plus+, el también conductor de 'Nadie sabe nada' todavía no había unido fuerzas con RTVE. Para estrenar esa colaboración, se ha implicado de lleno con su productora, El Terrat (The Mediapro Studio), que está desarrollando el programa junto a RTVE con la intención de lanzarlo "muy pronto" y de crear un "ambiente dinámico y lleno de improvisación, donde todo puede ocurrir".