La tarde del miércoles 2 de febrero, Televisión Española celebró una rueda de prensa sobre el Benidorm Fest, a raíz de la polémica surgida tras la victoria de Chanel Terrero en la final que se celebró el sábado 29 de enero. María Eizaguirre, Directora de Comunicación de RTVE, junto a Alfonso Morales, secretario general, fueron los responsables de resolver las dudas y polémicas surgidas, entre las que se encontraba el desglose de la criticada votación del jurado, en la que se prescindió de concretar quién había votado qué, ante el gran revuelo generado.

Chanel fue la favorita del jurado en el Benidorm Fest al recibir 51 puntos

Morales fue el encargado de comunicar el reparto de los votos de la final. En el caso del televoto, se registraron 192.000 votos durante el tiempo disponible, en el que se colapsaron las líneas. De ellos, se produjeron 53.623 llamadas, de las cuales 41.620 fueron para apoyar a Tanxugueiras, un 70,75%, "con muchísima diferencia la que más llamadas obtiene Rigoberta Bandini", quien se quedó en segundo puesto con 6.366 llamadas a favor, un 18,08%, mientras que Chanel Terrero se quedó en tercer lugar con un 3,97% de los votos por llamada a su favor. La apuesta por las Tanxugueiras en el jurado demoscópico también quedó en cabeza, aunque con menor diferencia: el trío gallego obtuvo 2.658 puntos, un 14,59%; Chanel se llevó 2.624 puntos, un 13,88%; mientras que Rigoberta ocupó el tercer puesto con 2.555 y un 13,52% a su favor.

A la hora de comunicar el reparto de puntos por parte del jurado formado por Natalia Calderón, Miryam Benidited, Estefanía García, Felix Bergsson y Marvin Dietmann, Morales se limitó a anunciarlos sin relacionar los nombres con cada reparto, algo que aclararon inmediatamente después. En el caso del primer juez, situó a Rigoberta en cabeza, mientras que Tanxugueiras quedó en segundo lugar y Chanel, en cuarto. El segundo situó en cabeza a Chanel, mientras que "Ay, mamá" y "Terra" ocuparon el tercer y cuarto puesto, respectivamente. Aunque el tercero también apostó por la victoria de la que fue ganadora, su criterio fue distinto con la segunda finalista y el trío gallego: a la primera la situó en quinto lugar y las segundas quedaron relegadas al séptimo puesto. El cuarto jurado, por su parte, se decantó por la victoria deBlanca Paloma, lo que dejó a las tres favoritas, Chanel, Rigoberta y Tanxugueiras, en tercer, segundo y cuarto lugar, respectivamente. Cerrando el jurado profesional, el quinto integrante también eligió a Chanel como la favorita, mientras que Rigoberta ocupó el segundo puesto y Tanxugueiras, el último.

"Lo están pasando muy mal"

Durante la ronda de preguntas, se planteó la duda de si el jurado conocía el resto de puntuaciones antes de emitir su veredicto, algo que fue negado: "nadie les envió esa información". Asimismo, Eizaguirre quiso destacar el hecho de que "que no coincida, no significa que haya un tongo", sobre las puntuaciones del jurado y, de hecho, señaló que "es normal que haya diferencias entre lo que piensa un jurado profesional y los espectadores. Seguramente en la parte profesional haya menos emoción que en la parte de la ciudadanía".

"Habrá que revisar si los porcentajes y el procedimiento es mejorable", confesó la directora, quien apostaba por que "habrá que ver cómo se llega a un equilibrio para que el proceso sea lo más equilibrado y justo posible". A la hora de explicar por qué no se había dado los nombres en el reparto de puntos del jurado, la vasca declaró que "RTVE va a proteger y velar por la honorabilidad de estas personas. Tienen el respeto del sector en el que trabajo y no se pueden consentir ni amenazas, ni chantajes, ni amenazas de muerte ni todo lo que está sucediendo". Unas palabras a las que sumaban unas declaraciones posteriores, en las que Eizaguirre confesó de los miembros del jurado que "lo están pasando muy mal". "Tener que demostrar que eres inocente, es una faena y ojalá no le pase absolutamente a nadie", declaró la directora.

Reparto de los votos del Benidorm Fest

Televoto

- Tanxugueiras: 70,75%.

- Rigoberta Bandini: 18,08%.

- Chanel: 3,97%.

- Varry Brava: 2,26%.

- Rayden: 2,12%.

- Blanca Paloma: 1,04%.

- Xeinn: 1,01%.

- Gonzalo Hermida: 0,66%.

Jurado demoscópico

- Tanxugueiras: 2.658 puntos (14,59%)

- Chanel: 2.624 puntos (13,88%)

- Rigoberta Bandini: 2.555 puntos (13,52%)

- Gonzalo Hermida: 2.385 puntos (12,62%)

- Rayden: 2.300 puntos (12,17%)

- Varry Brava: 2.152 puntos (11,39%)

- Blanca Paloma: 2063 puntos (10,92%)

- Xeinn: 2063 puntos (10,92%)

Jurado profesional

Jurado 1

- Rigoberta Bandini: 12

- Tanxugueiras: 10

- Rayden: 8

- Chanel: 7

- Varry Brava: 6

- Blanca Paloma: 5

- Xeinn: 4

- Gonzalo Hermida: 2

Jurado 2

- Chanel: 12

- Rayden: 10

- Rigoberta Bandini: 8

- Tanxugueiras: 7

- Blanca Paloma: 6

- Varry Brava: 5

- Xeinn: 4

- Gonzalo Hermida: 2

Jurado 3

- Chanel: 12

- Xeinn: 10

- Blanca Paloma: 8

- Rayden: 7

- Rigoberta Bandini: 6

- Varry Brava: 5

- Tanxugueiras: 4

- Gonzalo Hermida: 2

Jurado 4

- Blanca Paloma: 12

- Rigoberta Bandini: 10

- Chanel: 8

- Tanxugueiras: 7

- Rayden: 6

- Xeinn: 5

- Varry Brava: 4

- Gonzalo Hermida: 2

Jurado 5

- Chanel: 12

- Rigoberta Bandini: 10

- Blanca Paloma: 8

- Xeinn: 7

- Rayden: 6

- Varry Brava: 5

- Gonzalo Hermida: 4

- Tanxugueiras: 2