Por Mario de Hipólito de Sande |

Durante su visita a 'La mala reputación', Sandra Barneda ha repasado algunos de los momentos que más le han marcado de su trayectoria en la televisión. Concretamente, uno de esos momentos, que no fue precisamente agradable, se produjo durante su estancia en Telemadrid, donde presentaba 'Telenoticias 2' y 'Diario de la noche'.

Sandra Barneda en el podcast 'La mala reputación'

La presentadora puntualizó que lo sucedido tuvo lugar en 2003, cuando el matrimonio igualitario aún no estaba aprobado y ". "Yo recuerdo que en Telemadrid me encerraron en un despacho y me preguntaron directamente si me gustaban las mujeres. ''", relató la periodista catalana en el podcast de Vanitatis.

"Seguramente porque era una mujer y porque era una mujer guapa que no entraba en el canon de lo que se considera como una mujer lesbiana", comentó sobre la desagradable pregunta que le hizo su jefe. Sandra Barneda continuó con el relato asegurando que "no tenía por qué responder", sin embargo, le dijo: "¿Y quién lo dice? (...) Pues si te digo yo lo que dicen de ti...". Tras el tenso encuentro, la catalana fue al baño: "Llamé a una amiga mía y le dije: 'Hostias, me acaban de preguntar esto. ¿Qué hago? He salido como he podido'".

La razón por la que no denunció

Sandra Barneda aclaró que no denunció esta situación en su momento por miedo a que se "malinterpretara", pues temía transmitir el mensaje de que se avergonzaba de su orientación sexual. "Yo tenía que ser coherente con mi vida. Yo nunca me he escondido, nunca he considerado que estuviera haciendo un mal al mundo y siempre he sido muy coherente. Yo nunca me he inventado ningún novio", comentó. No obstante, define aquella situación como una salida del armario "a traición", que la dejó "marcada".