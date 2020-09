Santiago Segura ficha por Amazon Prime Video como presentador de 'LOL: Si te ríes, pierdes'

El polifacético Santiago Segura salta a Amazon Prime Video como conductor de un formato presentado por Hitoshi Matsumoto (Japón), Eugenio Derbez (México) y Rebel Wilson (Australia) en sus versiones internacionales. El actor, escritor, director, productor y habitual concursante de talent shows será el maestro de ceremonias de 'LOL: Si te ríes, pierdes', un concurso producido por Endemol Shine Iberia que retará diez populares cómicos españoles para ver quién puede mantenerse serio mientras intenta hacer reír a sus oponentes en una competición.

Santiago Segura

En la adaptación nacional de este formato de Amazon Original, que contará con una primera temporada formada por seis entregas, habrá una regla clara: si te ríes, pierdes. Al igual que en otros formatos como 'Tu cara me suena' o 'MasterChef Celebrity', el famoso ganador podrá podrá donar 100.000 euros a la organización benéfica que decida. Aunque todavía se desconoce el nombre de los diez humoristas que se competirán, 'LOL: Si te ríes, pierdes' incluirá diversos estilos de comedia, abarcando desde el stand-up o el mundo de la interpretación y el espectáculo hasta el entorno digital, entre otros.

"Me llena de orgullo y satisfacción que un servicio con el prestigio, la categoría y las posibilidades de Amazon Prime Video haya pensado en mí para presentar este indescriptible programa de comedia. No sé si estoy capacitado, pero el contrato ya está firmado", asegura Segura. "Estamos encantados de anunciar esta nueva y gran apuesta. Es un lujo poder contar con Santiago Segura, un gran actor y creador, sin duda, una pieza clave en la escena actual de la comedia española", explica María José Rodríguez, Head of Amazon Originals, España. "Estamos ante un formato muy novedoso en España, y creemos que a los miembros Prime les encantará ver a Santiago y al resto de participantes probando sus límites con tal de derrotar a sus oponentes", añade.

Apuesta por el talento español

Con 'LOL: Si te ríes, pierdes', Amazon Prime Video sigue apostando por el talento español con producciones nacionales como 'El corazón de Sergio Ramos', 'Six Dreams' y los próximos estrenos de 'El Cid', 'La Templanza' , 'Un asunto privado' o 'El Internado: Las Cumbres'. Además, la plataforma de streaming estrena en exclusiva ficciones españolas como 'Madres. Amor y vida', 'La que se avecina', 'Desaparecidos', 'Señoras del (h)AMPA', 'Inés del alma mía' y 'Pequeñas coincidencias', entre otras.